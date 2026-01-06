TP.HCM: Mở cửa nhà, tá hỏa phát hiện người lạ tử vong trên ghế đá

Trưa 6.1, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Long Bình (thành phố Thủ Đức cũ) khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ một người đàn ông tử vong trước cửa nhà dân.

Hiện trường vụ người đàn ông tử vong trước cửa nhà dân ẢNH: CTV

Rạng sáng cùng ngày, chủ nhà trên đường Nguyễn Xiển, đoạn trước hẻm 862, phường Long Bình mở cửa đi làm thì thấy người đàn ông nằm bất động trên ghế đá trước cửa nhà.

Gọi mãi không thấy người này phản ứng, nghi có điều chẳng lành, chủ nhà lập tức báo cơ quan chức năng. Lực lượng y tế và cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt, xác định người này đã tử vong.

Tại hiện trường, nạn nhân là nam giới, khoảng 40 - 50 tuổi, mặc áo thun, quần dài thun, trên người không mang theo giấy tờ tùy thân nên chưa thể xác định danh tính.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ nhà cho hay không quen biết người đàn ông này.

Công an TP.HCM tổ chức khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh phục vụ công tác điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông.



