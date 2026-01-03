TP.HCM: Bắt khẩn cấp kẻ hành hung cô gái đến trọng thương ở quán cà phê

Liên quan vụ hành hung cô gái đến trọng thương ở quán cà phê, ngày 3.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Bùi Thanh Bình (37 tuổi, ở phường Long Phước) về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Bùi Thanh Bình tại cơ quan công an ẢNH: CACC

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP.HCM phát hiện một đoạn clip có nội dung về việc cô gái bị hành hung. Sự việc được cho xảy ra tại một quán cà phê trên đường Võ Văn Hát (phường Long Trường, thành phố Thủ Đức cũ).

Ngay sau khi phát hiện thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Long Trường xác minh, đưa Bùi Thanh Bình về làm việc. Tại cơ quan công an, Bùi Thanh Bình đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, khoảng 14 giờ ngày 1.1, Bùi Thanh Bình đi cùng bạn đến quán cà phê trên đường đường Võ Văn Hát để uống nước. Tại đây, Bình có xảy ra mâu thuẫn với chị Đ.T.N.K.C (17 tuổi). Bình đã cầm ly uống nước đập vào đầu gây thương tích cho chị C.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Bùi Thanh Bình về hành vi "gây rối trật tự công cộng", đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, trưa 1.1, chị C. cùng 3 người bạn vào quán cà phê trên đường Võ Văn Hát uống nước. Lát sau, người đàn ông tên Bình đi cùng một phụ nữ vào quán, ngồi cạnh bàn chị C. Người đàn ông này nhiều lần có hành động đá mắt, chu môi về phía nhóm chị C.

Cô gái bị hành hung khâu 4 mũi ở trán ẢNH: CTV

Lúc này, chị C. đến hỏi lý do thì bị Bình phản ứng, lớn tiếng chửi bới rồi dùng ly thủy tinh đánh vào đầu khiến chị này bị thương, chảy nhiều máu. Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Lê Văn Việt sơ cứu, khâu 4 mũi ở trán.