TP.HCM: Trêu chọc, hành hung khiến cô gái trọng thương tại quán cà phê

Ngày 2.1, Công an phường Long Trường (TP.Thủ Đức cũ) đang phối hợp đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM củng cố hồ sơ, điều tra vụ cô gái bị người đàn ông dùng ly đánh trọng thương tại quán cà phê trên đường Võ Văn Hát.

Nạn nhân trong vụ việc là chị Đ.N.K.C (ở phường Long Trường, TP.HCM).

Cô gái bị đánh trọng thương sau khi bị trêu chọc tại quán cà phê ẢNH: CTV

Trước đó, trưa 1.1, chị C. cùng 3 người bạn vào quán cà phê trên đường Võ Văn Hát uống nước. Lát sau, người đàn ông đi cùng một phụ nữ vào quán, ngồi cạnh bàn chị C. Người đàn ông này nhiều lần có hành động đá mắt, chu môi về phía nhóm chị C.

Lúc này, chị C. đến hỏi lý do thì bị người đàn ông phản ứng, lớn tiếng chửi bới rồi dùng ly thủy tinh đánh vào đầu khiến chị này bị thương, chảy nhiều máu. Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Lê Văn Việt sơ cứu, khâu 4 mũi ở trán.

Liên quan vụ cô gái bị đánh trọng thương, Công an phường Long Trường đã lấy lời khai người đàn ông tên T.B (nghi phạm), để xử lý theo quy định.