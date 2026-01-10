Khai mạc giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần IV - 2026 cúp THACO

Từ một ý tưởng tới sân chơi được mong chờ mỗi năm

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức (BTC), chia sẻ tại buổi lễ khai mạc, khởi đầu từ một ý tưởng, đến nay giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN đã trở thành sự kiện được đón chờ hằng năm của sinh viên và đông đảo người hâm mộ cả nước. Để có 3 mùa giải diễn ra thành công, trong đó có thêm một giải quốc tế, Báo Thanh Niên vinh dự nhận được sự chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Ban Bí thư T.Ư Đoàn; sự hợp tác chặt chẽ, chuyên nghiệp của VFF, sự hỗ trợ nhiệt tình của các cấp chính quyền, sự phối hợp nhịp nhàng từ các ĐH, trường ĐH, CĐ, học viện; sự lan tỏa hiệu quả từ quý đồng nghiệp báo đài.

Các đại biểu trao cờ và động viên 35 đội bóng tại lễ khai mạc ẢNH: ĐỘC LẬP

Lễ khai mạc TNSV THACO cup 2026 có sự hiện diện của ông Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo VN; ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN (VFF), cùng nhiều đại biểu, đại diện các ban ngành… Về phía các đơn vị tài trợ và đồng hành có sự hiện diện của ông Lê Hữu Có, Phó giám đốc Văn hóa Tập đoàn THACO - Đơn vị tài trợ chính TNSV THACO cup 2026, cùng đại diện của Saigontourist Group; Trường ĐH Tôn Đức Thắng; Công ty TNHH Bảo Uyên Sport, nhãn hiệu Bulbal; Tập đoàn thể thao Động Lực; Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn…

"Từ truyền thống hào hùng đến khát vọng chinh phục những đỉnh cao tri thức, sinh viên VN đang viết tiếp những chương rực rỡ trong hành trình tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc. Góp một phần vào việc bồi đắp những tinh hoa tương lai, giá trị sâu sắc nhất mà giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN hướng tới không chỉ là lan tỏa tình yêu bóng đá, mà còn chung tay tạo nên một thế hệ trẻ xuất sắc về trí tuệ, vượt trội về thể chất, giàu bản sắc văn hóa, đủ khả năng cạnh tranh với các cường quốc năm châu như kỳ vọng của lãnh đạo T.Ư Hội Sinh viên VN", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn khẳng định.

Hơn 6.000 CĐV đến sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng để theo dõi lễ khai mạc

Năm nay, khu vực TP.HCM có số đội bóng dự tranh vòng loại lớn nhất từ trước đến nay với 35 đội, cuộc cạnh tranh giành 6 chiếc vé đi Nha Trang vì thế sẽ vô cùng khốc liệt. Vì thế BTC mong muốn các cầu thủ sinh viên tiếp tục phát huy tinh thần chơi đẹp - thắng đẹp - cổ vũ đẹp cả trên sân cỏ lẫn khán đài, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, đặt danh dự cá nhân và uy tín của nhà trường lên trên hết.

Giải đấu bền vững, hiệu quả, bổ ích

Có mặt trên khán đài sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng dự khán lễ khai mạc TNSV THACO cup 2026, cổ vũ, động viên các đội tham dự, ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó chủ tịch VFF, đặc biệt ấn tượng với không khí khai mạc rực rỡ, đậm chất sinh viên qua các mùa giải TNSV. "Hy vọng không khí vòng loại TNSV tại TP.HCM sẽ lan tỏa đến các khu vực khác trên toàn quốc. Từ đó số lượng các đội tham dự ở các khu vực cũng tăng dần qua từng năm, lan tỏa mạnh mẽ phong trào bóng đá sinh viên", ông Vũ nói.

ảnh: độc lập

Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức giải

Ông Nguyễn Xuân Vũ cho biết: "Báo Thanh Niên với sự tài trợ của THACO cùng các đơn vị đồng hành đã tạo nên sân chơi rất hiệu quả, bổ ích cho bóng đá VN. 4 mùa giải tổ chức rất thành công với sự tham gia của đông đảo các trường ĐH, CĐ, học viện trên toàn quốc, chúng tôi thấy được tâm huyết của Báo Thanh Niên cùng sự bền vững của giải đấu. VFF luôn đồng hành, hỗ trợ tốt nhất trong khả năng, đặc biệt công tác chuyên môn, giám sát, trọng tài để TNSV THACO cup ngày càng thành công, trở thành kiểu mẫu với bóng đá học đường".

Các đội tiến ra sân làm lễ khai mạc

Lãnh đạo VFF tin tưởng TNSV THACO cup ngày càng có nhiều nhà tài trợ, đơn vị đồng hành để không ngừng lớn mạnh. "Sau 3 mùa giải tại TP.HCM, năm nay VCK được tổ chức ở Nha Trang cho thấy sự lan tỏa của giải đấu. Hy vọng VCK TNSV sẽ luân phiên, mở rộng ra các nơi cả 3 miền Bắc - Trung - Nam để sinh viên, người hâm mộ được tận hưởng trọn vẹn sân chơi đầy bổ ích, qua đó góp phần nâng cao sức khỏe, thể trạng, tầm góc người Việt", ông Vũ chia sẻ.

Chương trình âm nhạc sôi động chào mừng lễ khai mạc

Xuất thân từ phong trào bóng đá sinh viên, cựu cầu thủ đội Cảng Sài Gòn Lưu Ngọc Hùng không bỏ lỡ dịp có mặt trên khán đài sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng, dự lễ khai mạc vòng loại TNSV THACO cup 2026. Ông Hùng cho hay hiện một số đơn vị như Trường ĐH Văn Hiến, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai có sự đầu tư tốt khi thuê HLV có bằng cấp, đào tạo bài bản hứa hẹn gặt hái thành công trong thời gian tới. "Bóng đá học đường là nền tảng quan trọng để xây dựng chân đế vững chắc cho nền bóng đá nước nhà. Tuy nhiên, trong bối cảnh bóng đá hiện đại ngày càng khắt khe, con đường để một sinh viên chạm tay vào giấc mơ chuyên nghiệp đã thay đổi rất nhiều so với trước bởi họ phải bắt đầu muộn hơn, phải đối mặt với rào cản rất lớn về kỹ thuật cơ bản, tư duy chiến thuật", ông Hùng nói.

Chính vì vậy, ông Hùng càng khẳng định TNSV VN là sân chơi quan trọng của giáo dục học đường và là chiếc nôi phát hiện nhân tố tài năng lên chơi ở các giải đấu cấp độ cao hơn.