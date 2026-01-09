Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Rực rỡ lễ khai mạc TNSV THACO cup 2026: Ngày hội lớn đậm chất sinh viên, chuyên nghiệp và hấp dẫn

Thúy Hằng
Thúy Hằng
09/01/2026 18:43 GMT+7

Đại diện các đoàn, ban huấn luyện, cầu thủ 35 đội bóng khu vực TP.HCM, phóng viên các báo đài cùng hơn 6.000 cổ động viên đã tạo nên sắc màu rực rỡ tại lễ khai mạc TNSV THACO cup 2026.

Chiều nay (9.1), trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng chính thức diễn ra lễ khai mạc giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần 4, năm 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Rực rỡ lễ khai mạc TNSV THACO cup 2026: Ngày hội lớn đậm chất sinh viên, chuyên nghiệp và hấp dẫn- Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên trao cờ lưu niệm và hoa cho ông Lê Hữu Có, Phó giám đốc Văn hóa Tập đoàn THACO, đại diện đơn vị tài trợ chính TNSV THACO cup 2026

ẢNH: ĐỘC LẬP

Lễ khai mạc TNSV THACO cup 2026 có sự hiện diện của nhiều quý vị đại biểu, khách quý. Về phía khách mời, đại biểu, có: ông Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; ông Lê Thắng Lợi, Giám đốc Trung tâm phát triển Giáo dục - Đào tạo phía Nam, đại diện Bộ GD-ĐT; ông Đỗ Văn Toàn, Phó phòng TDTT, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM;

Về phía đơn vị đồng tổ chức phụ trách công tác chuyên môn giải đấu, có sự hiện diện của ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF); ông Nguyễn Quốc Hội, Thường trực VFF.

35 đội tranh tài tại TP.HCM giành 6 vé tới VCK TNSV THACO Cup 2026

Rực rỡ lễ khai mạc TNSV THACO cup 2026: Ngày hội lớn đậm chất sinh viên, chuyên nghiệp và hấp dẫn- Ảnh 2.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức giải phát biểu tại lễ khai mạc

ẢNH: ĐỘC LẬP

Rực rỡ lễ khai mạc TNSV THACO cup 2026: Ngày hội lớn đậm chất sinh viên, chuyên nghiệp và hấp dẫn- Ảnh 3.

Đại diện ban tổ chức giải tặng hoa, cờ lưu niệm tới các đơn vị đồng hành mùa giải lần 4 và vòng loại khu vực TP.HCM

ẢNH: ĐỘC LẬP

Rực rỡ lễ khai mạc TNSV THACO cup 2026: Ngày hội lớn đậm chất sinh viên, chuyên nghiệp và hấp dẫn- Ảnh 4.

Đại diện các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành tổ chức giải mùa giải lần 4 và vòng loại khu vực TP.HCM cùng chụp hình lưu niệm với các đội bóng tại lễ khai mạc

ẢNH: ĐỘC LẬP

Rực rỡ lễ khai mạc TNSV THACO cup 2026: Ngày hội lớn đậm chất sinh viên, chuyên nghiệp và hấp dẫn- Ảnh 5.

Đại diện các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành tổ chức giải mùa giải lần 4 và vòng loại khu vực TP.HCM động viên đại diện các đội bóng

ẢNH: ĐỘC LẬP

Rực rỡ lễ khai mạc TNSV THACO cup 2026: Ngày hội lớn đậm chất sinh viên, chuyên nghiệp và hấp dẫn- Ảnh 6.

Đại diện Tập đoàn thể thao Động Lực trao bóng của giải đấu cho đại diện trọng tài của giải tại lễ khai mạc

ẢNH: ĐỘC LẬP

Về phía các đơn vị đồng hành giải và vòng lọai khu vực TP.HCM, có sự hiện diện của ông Lê Hữu Có, Phó giám đốc Văn hóa Tập đoàn THACO - đơn vị tài trợ chính giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần 4, năm 2026, cúp THACO; ông Trần Văn Tâm, Giám đốc Kinh doanh Tiếp thị Saigontourist Group; tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sơn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đơn vị đăng cai vòng loại khu vực TP.HCM; ông Huỳnh Thanh Quốc Bảo, Giám đốc Công ty TNHH Bảo Uyên Sport, nhãn hiệu Bulbal; ông Nguyễn Lê Phúc Hậu, đại diện Tập đoàn thể thao Động Lực; ông Nguyễn Hạo Sanh, Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn.

Tới tham dự chương trình còn có sự hiện diện của ban giám hiệu các đại học, trường đại học, học viện, cao đẳng tham dự giải; các cựu tuyển thủ, danh thủ bóng đá Việt Nam qua các thời kỳ; đại diện trưởng đoàn, ban huấn luyện, cầu thủ 35 đội bóng khu vực TP.HCM, các giám sát trọng tài làm nhiệm vụ, các phóng viên báo đài.

Đặc biệt, chiều nay, có hơn 6.000 cổ động viên là các bạn sinh viên của các trường tham dự giải có mặt trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cùng hàng ngàn người đang xem trực tiếp lễ khai mạc giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần 4 - năm 2026 Cúp THACO trên các nền tảng thanhnien.vn, YouTube, fanpage, Facebook, TikTok Báo Thanh Niên.

Rực rỡ lễ khai mạc TNSV THACO cup 2026: Ngày hội lớn đậm chất sinh viên, chuyên nghiệp và hấp dẫn- Ảnh 7.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức giải chúc các đội bóng chơi đẹp, thắng đẹp, cổ vũ đẹp

ẢNH: NHẬT THỊNH

TNSV THACO cup 2026: Chơi đẹp - Thắng đẹp - Cổ vũ đẹp

Phát biểu khai mạc giải, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức giải gửi lời cảm ơn đến các quý vị đại biểu, khách mời, các bạn sinh viên có mặt trên khán đài cùng toàn thể khán giả đang theo dõi qua các nền tảng trực tuyến của Báo Thanh Niên.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam được T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam giao cho Báo Thanh Niên phối hợp với VFF tổ chức. Giải diễn ra hàng năm trong khoảng thời gian từ kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên Việt Nam 9.1, đến chào mừng Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26.3 và Ngày thể thao Việt Nam 27.3. Đây là giải đấu trong hệ thống thi đấu quốc gia thường niên của VFF và giải thể thao sinh viên Việt Nam.

Rực rỡ lễ khai mạc TNSV THACO cup 2026: Ngày hội lớn đậm chất sinh viên, chuyên nghiệp và hấp dẫn- Ảnh 8.

Những hình ảnh đẹp tại lễ khai mạc chiều 9.1

ẢNH: ĐỘC LẬP

Rực rỡ lễ khai mạc TNSV THACO cup 2026: Ngày hội lớn đậm chất sinh viên, chuyên nghiệp và hấp dẫn- Ảnh 9.

Lễ chào cờ trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng

ẢNH: ĐỘC LẬP

Rực rỡ lễ khai mạc TNSV THACO cup 2026: Ngày hội lớn đậm chất sinh viên, chuyên nghiệp và hấp dẫn- Ảnh 10.

ẢNH: ĐỘC LẬP

Rực rỡ lễ khai mạc TNSV THACO cup 2026: Ngày hội lớn đậm chất sinh viên, chuyên nghiệp và hấp dẫn- Ảnh 11.

Ông Lê Hữu Có, Phó giám đốc Văn hóa Tập đoàn THACO, đơn vị tài trợ chính TNSV THACO cup 2026

ẢNH: ĐỘC LẬP

Rực rỡ lễ khai mạc TNSV THACO cup 2026: Ngày hội lớn đậm chất sinh viên, chuyên nghiệp và hấp dẫn- Ảnh 12.

Chương trình đón nhiều đại biểu, các vị khách quý

ẢNH: ĐỘC LẬP

Rực rỡ lễ khai mạc TNSV THACO cup 2026: Ngày hội lớn đậm chất sinh viên, chuyên nghiệp và hấp dẫn- Ảnh 13.

ẢNH: ĐỘC LẬP

Rực rỡ lễ khai mạc TNSV THACO cup 2026: Ngày hội lớn đậm chất sinh viên, chuyên nghiệp và hấp dẫn- Ảnh 14.

ẢNH: ĐỘC LẬP

Rực rỡ lễ khai mạc TNSV THACO cup 2026: Ngày hội lớn đậm chất sinh viên, chuyên nghiệp và hấp dẫn- Ảnh 15.

Và đặc biệt là hơn 6.000 cổ động viên có mặt trực tiếp trên sân cỏ

ẢNH: ĐỘC LẬP

Mùa giải năm nay có 60 đội bóng đăng ký tham dự, trong đó 59 đội sẽ tranh 11 suất vào vòng chung kết bắt đầu từ 9 tháng 1 cho đến ngày 27.1.2026. Vòng chung kết sẽ lần đầu tiên tổ chức tại Trường ĐH Nha Trang, Khánh Hòa vào đầu tháng 3.2026.

"Với việc sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh trong năm ngoái, vòng loại mùa giải lần 4 có một số biến động ở các khu vực thi đấu. Theo đó, khu vực TP.HCM có số đội bóng dự tranh vòng loại lớn nhất từ trước đến nay, với 35 đại diện từ các trường đại học, cao đẳng, học viện. Cuộc cạnh tranh giành 6 chiếc vé đi Nha Trang vì thế sẽ vô cùng khốc liệt", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nói.

"Vì tính chất quan trọng của từng trận đấu ngay từ vòng loại, ban tổ chức đề nghị lực lượng trọng tài, giám sát tiếp tục điều hành công tâm, chính xác, hết sức tập trung vào từng tình huống trên sân. Ban tổ chức yêu cầu các trưởng đoàn, HLV kiểm tra chặt chẽ hồ sơ các cầu thủ để bảo đảm đủ tư cách thi đấu như quy định của điều lệ giải. Ban tổ chức cũng mong muốn các bạn sinh viên tiếp tục phát huy tinh thần chơi đẹp - thắng đẹp - cổ vũ đẹp cả trên sân cỏ lẫn khán đài; tiếp tục thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, đặt danh dự cá nhân và uy tín của nhà trường lên trên hết", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Trưởng ban tổ chức giải nhấn mạnh.

Tại lễ khai mạc, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn trao cờ lưu niệm và hoa cho ông Lê Hữu Có, Phó giám đốc Văn hóa Tập đoàn THACO, đơn vị tài trợ chính TNSV THACO cup 2026.

Đồng thời, trong lễ khai mạc, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên và ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó chủ tịch VFF cùng lên trao cờ lưu niệm và hoa cho các đơn vị đồng hành mùa giải lần 4 và vòng loại khu vực TP.HCM, gồm có đại diện Saigontourist Group; Trường ĐH Tôn Đức Thắng; đại diện Công ty TNHH Bảo Uyên Sport, nhãn hiệu Bulbal; đại diện Tập đoàn thể thao Động Lực; đại diện Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn.

Rực rỡ lễ khai mạc TNSV THACO cup 2026: Ngày hội lớn đậm chất sinh viên, chuyên nghiệp và hấp dẫn- Ảnh 16.

Ông Lê Hữu Có, Phó giám đốc Văn hóa Tập đoàn THACO, đơn vị tài trợ chính TNSV THACO cup 2026 trao cờ lưu niệm, động viên các đội bóng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Rực rỡ lễ khai mạc TNSV THACO cup 2026: Ngày hội lớn đậm chất sinh viên, chuyên nghiệp và hấp dẫn- Ảnh 17.

Đại diện các đơn vị đồng hành, tổ chức giải tặng cờ, động viên các đội bóng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Rực rỡ lễ khai mạc TNSV THACO cup 2026: Ngày hội lớn đậm chất sinh viên, chuyên nghiệp và hấp dẫn- Ảnh 18.

ẢNH: NHẬT THỊNH

Rực rỡ lễ khai mạc TNSV THACO cup 2026: Ngày hội lớn đậm chất sinh viên, chuyên nghiệp và hấp dẫn- Ảnh 19.

Đại diện các nhà tài trợ, các đơn vị đồng hành, cùng tổ chức mùa 4 của TNSV THACO cup 2026 chúc mừng các đội bóng, chúc giải thành công rực rỡ

ẢNH: NHẬT THỊNH

TNSV THACO cup 2026 có 60 đội bóng các trường đại học, đại học, học viện, cao đẳng tham dự, trong đó 59 đội bóng sẽ tranh tài vòng loại ở 4 khu vực gồm Hà Nội (sân Trường ĐH Thủy Lợi, 12 đội), Duyên hải miền Trung (sân vận động Quân khu 5, 4 đội), Tây Nam bộ (sân Trường ĐH Đồng Tháp, 8 đội) và khu vực TP.HCM (sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng và sân Tao Đàn với 35 đội).

Ngay trong chiều nay, 9.1, tại trận đấu ra quân nhóm 1 của TNSV THACO cup 2026, đội Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TP.HCM (HUFLIT) thắng dễ Học viện Hàng không Việt Nam tỷ số 2-0 với hai bàn thắng quyết định ngay trong hiệp 1. Hai bàn thắng được ghi bởi Hà An Phát (số 11) ở phút thứ 3 và Nguyễn Huỳnh Tấn Huy (số 20), ở phút thứ 20.

Rực rỡ lễ khai mạc TNSV THACO cup 2026: Ngày hội lớn đậm chất sinh viên, chuyên nghiệp và hấp dẫn- Ảnh 20.

Cựu danh thủ Lưu Ngọc Hùng kỳ vọng bóng đá sinh viên Việt Nam như Nhật Bản và Hàn Quốc

Cựu danh thủ Lưu Ngọc Hùng kỳ vọng bóng đá sinh viên Việt Nam như Nhật Bản và Hàn Quốc

Trở lại với không khí rực lửa của bóng đá học đường tại lễ khai mạc giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam (TNSV THACO cup) 2026, cựu danh thủ Lưu Ngọc Hùng đã có những chia sẻ cực kỳ tâm huyết.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng 6-0 Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM: Cú hat-trick đầu tiên

Khai mạc TNSV THACO cup 2026: Rực rỡ mùa IV

