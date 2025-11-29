Sau sáp nhập, quy mô giáo dục mầm non TP.HCM lớn thế nào?

Siêu đô thị TP.HCM có bao nhiêu cơ sở giáo dục mầm non?

Từ 1.7.2025, sau sáp nhập, siêu đô thị TP.HCM có 1.839 trường mầm non, trong đó có 692 trường công lập, 1.147 trường ngoài công lập; hơn 3.100 nhóm, lớp mầm non độc lập. Tổng số có 5.217 cơ sở giáo dục mầm non.

Trẻ em Trường mầm non 19/5 Thành Phố, phường Tân Định, TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại TP.HCM, tổng số 521.552 trẻ mầm non đang theo học, trong đó 220.303 trẻ ở cơ sở công lập, 301.249 trẻ ngoài công lập. Về quy mô giáo viên, thành phố đang có hơn 64.960 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chăm sóc nuôi dưỡng.

Trong đó, theo Bộ GD-ĐT, hiện cả nước đang có hơn 30.000 cơ sở giáo dục mầm non với khoảng 5 triệu trẻ mầm non.

Do đặc thù TP.HCM sau sáp nhập có dân số lớn và địa bàn rộng nên có sự chênh lệch giữa khu vực trung tâm đô thị và nông thôn, nơi đông dân cư và đặc khu còn nhiều khó khăn. Vì thế, việc chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong quản lý, giảng dạy, cung cấp thực phẩm, học liệu, đồ dùng, đồ chơi cũng như hỗ trợ triển khai các phương pháp giáo dục tiên tiến trở thành yêu cầu tất yếu để lấp dần khoảng cách.

Đồng thời, theo các nhà quản lý, chuyển đổi số để giảm áp lực hành chính, sổ sách giấy tờ báo cáo cho giáo viên mầm non, để các thầy cô chuyên tâm vào chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Bức tranh giáo dục mầm non TP.HCM sau sáp nhập, từ 1.7.2025 ĐỒ HỌA: THÚY HẰNG - AI

Theo cơ sở dữ liệu của Sở GD-ĐT, đã có 4.932 cơ sở giáo dục mầm non tại TP.HCM hoàn tất cập nhật dữ liệu. Hơn 3.801 cán bộ quản lý; 40.345 giáo viên và 521.552 trẻ được quản lý bằng hồ sơ số.

Nhiều phần mềm quản lý, hỗ trợ chuyên môn cơ sở giáo dục mầm non được áp dụng trong thực tiễn, giúp tự động hóa các hoạt động như: phần mềm quản lý kế hoạch dạy học, phần mềm hỗ trợ thiết kế giáo án điện tử, quản lý dinh dưỡng, điểm danh, theo dõi sức khỏe, tương tác giữa giáo viên và cha mẹ trẻ…

Để phát triển hiệu quả giáo dục mầm non TP.HCM, thì việc hỗ trợ hơn 3.100 cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục, đặc biệt là các cơ sở độc lập tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, cụm công nghiệp, là điều quan trọng không kém.

60 lãnh đạo trường mầm non là báo cáo viên Dự án hỗ trợ giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp

TP.HCM đã chính thức triển khai Dự án hỗ trợ nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non tại địa bàn có khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2025-2028 (gọi tắt là Dự án).

Dự án Hỗ trợ nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non tại địa bàn có khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn TP.HCM ĐỒ HỌA: THÚY HẰNG - AI

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa ban hành công văn triển khai Dự án gồm 5 nhiệm vụ chính: Lựa chọn, nâng cao năng lực 60 báo cáo viên; tập huấn 452 giáo viên, người chăm sóc trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục; Tổ chức học tập trực tuyến trên nền tảng Bộ GD-ĐT; Xây dựng 1 cơ sở giáo dục mầm non tư thục điểm của Dự án; Tổ chức quản lý dự án, giám sát, kiểm tra, đánh giá. Kinh phí thực hiện Dự án do một tổ chức tài trợ không hoàn lại.

Danh sách 60 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường mầm non của TP.HCM được lựa chọn là báo cáo viên của Dự án mới được Sở GD-ĐT công bố.

60 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường mầm non của TP.HCM được lựa chọn là báo cáo viên của Dự án ẢNH: THÚY HẰNG

Nằm trong Dự án, bắt đầu từ 1.12 tới đây, 60 báo cáo viên của thành phố sẽ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, phương pháp chăm sóc, dạy học đáp ứng, kỹ năng tổ chức môi trường giáo dục phù hợp với trẻ em.

Lớp số 1 được tổ chức từ ngày 1-2.12 và từ ngày 15-17.12, tại Trường mầm non 19/5, số 15/8C đường Bùi Văn Ba, phường Tân thuận, TP.HCM.

Lớp số 2 diễn ra từ ngày 9 - 10.12 và từ ngày 18-20.12, tại Trường mầm non Thủy Tiên, số 162 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM.