Giáo dục

Số hóa trường mầm non ở siêu đô thị TP.HCM

Thúy Hằng
Thúy Hằng
17/11/2025 06:30 GMT+7

Là siêu đô thị lớn nhất nước, quy mô trường lớp mầm non, đội ngũ giáo viên, số trẻ đông nhất cả nước nên ngành giáo dục mầm non TP.HCM đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Hiện nay, TP.HCM có 5.217 cơ sở giáo dục mầm non, hơn 64.960 cán bộ quản lý, giáo viên (GV), nhân viên đang chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục 521.552 trẻ. Do dân số lớn và địa bàn rộng nên có sự chênh lệch giữa khu vực trung tâm đô thị và nông thôn, nơi đông dân cư và đặc khu còn nhiều khó khăn. Vì thế, việc chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong quản lý, giảng dạy, cung cấp thực phẩm, học liệu, đồ dùng, đồ chơi cũng như hỗ trợ triển khai các phương pháp giáo dục tiên tiến trở thành yêu cầu tất yếu để lấp dần khoảng cách.

Số hóa trường mầm non ở siêu đô thị TP.HCM - Ảnh 1.

Các trường mầm non ở TP.HCM đẩy mạnh trường học số hóa, nâng cao hiệu quả chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết thời gian qua, cấp học mầm non đã phối hợp với các doanh nghiệp về giải pháp công nghệ triển khai cơ sở dữ liệu điện tử quản lý trẻ, đội ngũ GV, nhân viên, cơ sở vật chất, kết nối với cơ sở dữ liệu ngành giáo dục TP. Đồng thời, triển khai các giải pháp số hóa như phần mềm quản lý trường học, hồ sơ điện tử, sổ liên lạc điện tử.

QUẢN LÝ HỒ SƠ SỐ HÀNG CHỤC NGÀN GV, HÀNG TRĂM NGÀN TRẺ

Đến thời điểm hiện tại, theo cơ sở dữ liệu của Sở GD-ĐT, đã có 4.932 cơ sở giáo dục mầm non tại TP hoàn tất cập nhật dữ liệu. Hơn 3.801 cán bộ quản lý; 40.345 GV và 521.552 trẻ được quản lý bằng hồ sơ số. Nhiều phần mềm quản lý, hỗ trợ chuyên môn cơ sở giáo dục mầm non được áp dụng trong thực tiễn, giúp tự động hóa các hoạt động như: phần mềm hỗ trợ thiết kế giáo án điện tử, quản lý dinh dưỡng, điểm danh, theo dõi sức khỏe, tương tác giữa GV và cha mẹ trẻ…

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết một số doanh nghiệp đã phối hợp hỗ trợ xây dựng kho học liệu số, nền tảng tập huấn trực tuyến, các công cụ thiết kế bài giảng, phần mềm phổ cập giáo dục góp phần nâng cao năng lực số cho GV và cán bộ quản lý. Đồng thời, các đơn vị công nghệ hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, tập huấn, giúp nhà trường vận hành hiệu quả mô hình "trường mầm non số hóa".

Số hóa còn được thể hiện cụ thể trong việc xây dựng thực đơn, tính toán khẩu phần, dinh dưỡng cho trẻ mỗi ngày. Tại Trường mầm non 19/5 Thành phố (P.Tân Định, TP.HCM), với phần mềm dinh dưỡng, nhà trường theo dõi khẩu phần xem có đảm bảo đầy đủ, cân bằng, phù hợp lứa tuổi hay không. Phần mềm cũng tính toán giúp giảm thiểu việc thiếu hoặc thừa vi chất; giảm sai sót trong tính toán nguyên liệu, chi phí thực phẩm… Nhân viên cấp dưỡng chỉ phải lo thực hiện các thao tác đảm bảo quy trình bếp ăn một chiều an toàn. Cán bộ quản lý, GV và phụ huynh đồng hành kiểm tra, giám sát. Đáng chú ý, thông tin dinh dưỡng trong các bữa ăn của trẻ cũng được liên thông lên trục dữ liệu của Sở GD-ĐT để dễ quản lý. Đồng thời, thực đơn, thông tin bữa ăn của trẻ cũng cập nhật cho phụ huynh qua sổ liên lạc điện tử…

Cô Huỳnh Vũ Ngọc Phương, Phó hiệu trưởng Trường mầm non Vàng Anh, P.Chợ Quán, TP.HCM, cho biết từ thực tế đơn vị mình, việc ứng dụng các phần mềm như quản lý thu chi, quản lý GV, quản lý học sinh, dinh dưỡng, lập kế hoạch giáo dục… giúp nâng cao hiệu quả công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Ví dụ phần mềm lập kế hoạch giáo dục được triển khai ở trường từ năm học 2025-2026; hệ thống cập nhật và lưu trữ đảm bảo tính liên thông, hỗ trợ công tác đánh giá sự phát triển của trẻ. Phần mềm còn giúp GV tiết kiệm thời gian soạn thảo, lưu trữ; hỗ trợ xuất file theo nhu cầu, liên kết với phần mềm sổ liên lạc điện tử, giúp phụ huynh theo dõi kế hoạch giáo dục và phối hợp với nhà trường trong chăm sóc, giáo dục trẻ…

Số hóa trường mầm non ở siêu đô thị TP.HCM - Ảnh 2.

Trong thời gian tới bậc mầm non TP tiếp tục tăng cường hợp tác công - tư trong lĩnh vực chuyển đổi số, học liệu, phương pháp giáo dục tiên tiến

ảnh: Nhật Thịnh


MINH BẠCH THÔNG TIN, QUẢN LÝ HIỆU QUẢ DỮ LIỆU LỚN

Tại ngày hội kết nối phát triển giáo dục mầm non cuối tháng 10 vừa qua, bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, khẳng định số hóa trường học mầm non mang lại nhiều lợi ích, giúp chuẩn hóa quy trình quản lý, tiết kiệm thời gian, công khai minh bạch thông tin và nâng cao hiệu quả tương tác giữa nhà trường và cha mẹ trẻ. Đặc biệt, việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành giáo dục mầm non đã giúp Sở GD-ĐT có cái nhìn tổng thể, chính xác và kịp thời về số lượng, chất lượng đội ngũ, cơ sở vật chất và tình hình trẻ em, từ đó đưa ra các quyết sách phát triển sát với thực tiễn, nâng cao chất lượng quản lý.

Dù vậy, lãnh đạo Sở cũng nhìn nhận việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực học liệu số, đào tạo năng lực số cho các cơ sở mầm non độc lập còn hạn chế về quy mô. Nguyên nhân là một số cơ sở giáo dục mầm non độc lập còn gặp khó khăn về kinh phí và nhân lực để triển khai đồng bộ các giải pháp mới.

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết trong thời gian tới bậc mầm non TP tiếp tục tăng cường hợp tác công - tư trong lĩnh vực chuyển đổi số, học liệu, phương pháp giáo dục tiên tiến.

Việc số hóa trường học mầm non tiếp tục trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cơ sở giáo dục mầm non trong năm học 2025-2026 và thời gian tới để minh bạch thông tin, quản lý hiệu quả dữ liệu lớn, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Đồng thời, TP sẽ xây dựng mạng lưới doanh nghiệp đồng hành cùng giáo dục mầm non, đẩy mạnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhu cầu, ý tưởng. Từ đó, khuyến khích doanh nghiệp tham gia các dự án hỗ trợ GV nâng cao năng lực số, thiết kế học liệu số, xây dựng kho tài nguyên dùng chung cho các trường mầm non.

