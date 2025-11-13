Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương cơ bản giữ nguyên trường phổ thông, mầm non

Ngày 12.11, Đảng ủy Bộ GD-ĐT đã có Công văn số 131-CV/ĐU gửi Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy về công tác sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên.

Tại công văn này, Đảng ủy Bộ GD-ĐT đề nghị Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo địa phương về cơ bản giữ nguyên trường phổ thông, mầm non hiện có.



Học sinh Trường tiểu học Thăng Long, Hà Nội ẢNH: MAI HOA

Công văn nêu rõ, vừa qua, Bộ GD-ĐT nhận thấy một số địa phương đã chủ động, quyết liệt thực hiện chủ trương tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục công lập bài bản, khoa học, thận trọng, dân chủ, công khai, minh bạch.

Tuy nhiên, vẫn còn nơi triển khai có những hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tổ chức dạy học, bảo đảm an sinh giáo dục, nhất là ở vùng khó khăn và khu vực đô thị đông dân cư.

Để bảo đảm ổn định hệ thống, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và đúng quy định hiện hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD-ĐT đề nghị Thường trực tỉnh ủy các tỉnh, thành phố quan tâm tập trung chỉ đạo thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương tại Kế hoạch số 130 về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập.

Tuyệt đối không làm ảnh hưởng quyền học tập của học sinh

Với lĩnh vực giáo dục, Kế hoạch 130 yêu cầu "cơ bản giữ nguyên các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, các trường liên cấp và mầm non công lập hiện có; chỉ đề xuất sắp xếp, điều chỉnh khi thật sự cần thiết theo hướng thuận tiện, phục vụ nhu cầu của người dân và học sinh".

Căn cứ Kế hoạch 130, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD-ĐT đề nghị Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo rà soát, sắp xếp các điểm trường lẻ theo lộ trình phù hợp. Tập trung hình thành, duy trì, phát triển các mô hình trường dân tộc nội trú, bán trú cho học sinh tại trung tâm xã hoặc liên xã. Ưu tiên bảo đảm điều kiện đi lại an toàn, khoảng cách hợp lý, không làm gia tăng chi phí và rủi ro cho học sinh, đặc biệt ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.

Thường trực tỉnh ủy các tỉnh, thành chỉ đạo đánh giá toàn diện các phương án sắp xếp để xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp hoặc phương án điều chỉnh, bảo đảm tính khả thi, ổn định, không gây xáo trộn hoạt động dạy học; tạm dừng triển khai đối với các phương án, cơ sở giáo dục công lập vượt quy mô, chưa bảo đảm điều kiện tối thiểu cho đến khi có đánh giá tác động đầy đủ.

Vẫn theo đề nghị của Đảng ủy Bộ GD-ĐT, việc sắp xếp phải tuân thủ quy định về quy mô trường, lớp; đội ngũ và định mức giáo viên; cơ sở vật chất, quỹ đất, mật độ dân cư và điều kiện địa lý; tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh.

"Thường trực tỉnh ủy các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo rà soát, hoàn thiện phương án theo các nội dung trên và thông tin kết quả về Bộ GD-ĐT trước ngày 1.12", công văn nêu.