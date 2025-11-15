15 phường, xã nào TP.HCM triển khai dự án hỗ trợ trẻ mầm non khu công nghiệp?

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai hoạt động Dự án hỗ trợ nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non tại địa bàn có khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2025-2028 (gọi tắt là Dự án). Hội nghị triển khai Dự án đã diễn ra tuần qua tại Trường mầm non Hoa Phong Lan, phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM.

11.000 trẻ mầm non được hưởng lợi

Dự án có 5 nội dung chính: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên; Nâng cao năng lực cho giáo viên và người chăm sóc trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục; Triển khai học tập trực tuyến cho báo cáo viên, giáo viên, người chăm sóc trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục; Xây dựng mô hình điểm; Tăng cường kiểm tra giám sát các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục ở các phường xã có khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Trẻ mầm non TP.HCM trong một ngày hội ẢNH MINH HỌA: NHẬT THỊNH

Theo đó, 60 báo cáo viên của thành phố được lựa chọn để tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, phương pháp chăm sóc, dạy học đáp ứng, kỹ năng tổ chức môi trường giáo dục phù hợp với trẻ em.

442 giáo giáo viên mầm non, người chăm sóc trẻ đang công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục được tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Đáng chú ý, trong thời gian thực hiện Dự án, thành phố sẽ lựa chọn 1 cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục tiêu biểu làm mô hình điểm của Dự án để áp dụng các nội dung can thiệp, từ đó nhân rộng tại các đơn vị khác.

Thời gian triển khai Dự án từ tháng 10.2025 đến tháng 6.2028.

Địa bàn triển khai Dự án là các phường, xã sau của TP.HCM: phường Tân Thuận, phường Tân Thới Hiệp, phường Tây Thạnh, phường Tân Tạo, phường Bình Tân, phường Tam Bình, phường Linh Xuân, phường Tăng Nhơn Phú, xã Vĩnh Lộc, xã Tân Vĩnh Lộc, xã Bình Lợi, xã Tân Nhựt, xã Tân An Hội, xã Củ Chi, xã Hiệp Phước.

Dự kiến 11.000 trẻ mầm non TP.HCM được hưởng lợi từ Dự án hỗ trợ nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non tại địa bàn có khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2025-2028 ẢNH MINH HỌA: NHẬT THỊNH

Nguồn kinh phí thực hiện Dự án giai đoạn 2025-2028 tại TP.HCM do OneSky (tổ chức phi chính phủ quốc tế, được thành lập năm 1998, chuyên về hỗ trợ chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non) tài trợ không hoàn lại theo Quyết định phê duyệt của Bộ GD-ĐT.

Dự kiến có khoảng 11.000 trẻ mầm non TP.HCM được hưởng lợi từ các hoạt động trên.

Lựa chọn giáo viên, người chăm sóc trẻ tại cơ sở mầm non độc lập tư thục tham gia tập huấn

Thời gian tới, Phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ tuyển chọn và tập huấn 60 báo cáo viên cốt cán; 442 giáo viên, người chăm sóc trẻ từ các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục; lựa chọn và hỗ trợ 1 cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục là mô hình điểm.

Phòng Giáo dục mầm non cũng tập huấn cho đội giám sát chất lượng định kỳ; xây dựng kế hoạch hỗ trợ chuyên môn, triển khai học tập trực tuyến, thí điểm và áp dụng chính thức bộ công cụ giám sát chất lượng giáo dục mầm non. Đồng thời, Phòng Giáo dục mầm non của Sở sẽ tổ chức các lớp tập huấn định kỳ, hội thảo chuyên đề, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm cho cán bộ quản lý, giáo viên; hỗ trợ trực tiếp cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục, đặc biệt mô hình điểm; phối hợp các phòng ban, UBND xã/phường trong kiểm tra, giám sát, tổng kết Dự án...