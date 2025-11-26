Giảm tải áp lực hành chính cho giáo viên mầm non

"Chính sự hạnh phúc của các thầy cô giáo mới tạo nên sự hạnh phúc của trẻ em", đó là thông điệp xuyên suốt trong phần phát biểu của PGS-TS Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non, Bộ GD-ĐT, tại Hội thảo Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non; đề xuất mô hình nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trên nền tảng số và công nghệ số, do Bộ GD-ĐT tổ chức, diễn ra sáng nay (26.11) tại Trường ĐH Sài Gòn.

PGS-TS Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non, Bộ GD-ĐT phát biểu ẢNH: THÚY HẰNG

Giáo viên mầm non mất nhiều thời gian làm báo cáo

Phát biểu tại Hội thảo, PGS-TS Nguyễn Thanh Đề cho biết cả nước hiện có hơn 50.000 cơ sở giáo dục, trong đó hơn 30.000 cơ sở giáo dục mầm non với khoảng 5 triệu trẻ mầm non, hơn 400.000 giáo viên.Trong đó, có hơn 15.200 trường mầm non và trên 17.000 điểm trường, nhóm trẻ độc lập.

PGS-TS Nguyễn Thanh Đề khẳng định công nghệ số đang mang lại những thay đổi thực chất cho bậc học mầm non. Từ việc ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) hỗ trợ lập kế hoạch giáo dục, sử dụng mã QR để theo dõi sức khỏe, dinh dưỡng đến phát triển kho học liệu số dùng chung..., tất cả đều hướng tới một mục tiêu chung là giảm tải gánh nặng hành chính, báo cáo, cho đội ngũ giáo viên mầm non, từ đó giúp thầy cô giáo mầm non hạnh phúc hơn. Thầy cô hạnh phúc, sẽ giúp trẻ em hạnh phúc, trường lớp hạnh phúc.

Trong bài phát biểu, ông Đề dẫn ra thực tế cho thấy công tác báo cáo, tổng kết năm học hiện nay vẫn đang là "điểm nghẽn" lớn ở các cơ sở giáo dục mầm non, phòng giáo dục mầm non của các Sở GD-ĐT... Do dữ liệu gốc chưa chuẩn hóa và thiếu đồng bộ, các đơn vị từ cấp phòng đến cấp sở thường xuyên mất nhiều tuần, thậm chí cả tháng chỉ để hoàn thiện một báo cáo tổng kết. Điều này đã lấy đi thời gian quý báu mà lẽ ra giáo viên và cán bộ quản lý nên dành cho việc chăm sóc và vui chơi cùng trẻ.

Hội thảo được tổ chức tại TP.HCM, kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại nhiều tỉnh thành ẢNH: THÚY HẰNG

Đánh giá thực trạng hạ tầng, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn

Ông Đề cho hay Bộ GD-ĐT đã có những bước đi quyết liệt như ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cơ sở giáo dục mầm non (tháng 10.2024) và Chiến lược dữ liệu ngành giáo dục đào tạo đến năm 2030.

Tại hội thảo, PGS-TS Nguyễn Thanh Đề nêu ra 3 vấn đề trọng tâm để các đại diện của Sở GD-ĐT các địa phương cùng thảo luận: Đánh giá thẳng thắn thực trạng hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin hiện tại; Chia sẻ các mô hình, kinh nghiệm thực tế đã triển khai thành công tại các địa phương; Kết nối với các đơn vị công nghệ để tìm ra giải pháp thiết thực, tránh hình thức, quảng cáo.

Ông Đề kỳ vọng hội thảo này sẽ mở ra những hướng đi mới, giúp xây dựng cơ sở dữ liệu "đúng và đủ". Bởi chỉ khi được giải phóng khỏi áp lực sổ sách thủ công, các thầy cô giáo mầm non mới có thể toàn tâm toàn ý kiến tạo môi trường hạnh phúc cho trẻ em.

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM phát biểu ẢNH: THÚY HẰNG

Trong buổi sáng 26.11, bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và phát triển kho học liệu số dùng chung trong giáo dục mầm non tại TP.HCM và kinh nghiệm số hóa trong quản lý giáo dục mầm non tại siêu đô thị TP.HCM.

Phía Phòng giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT Hà Nội nêu kinh nghiệm ứng dụng AI trong công tác lập kế hoạch giáo dục tại các trường mầm non. Đại diện Sở GD-ĐT Cần Thơ chia sẻ việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý giáo dục mầm non, thuận lợi và những khó khăn...