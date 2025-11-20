Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Ông bà vào trường cháu, thử nỗi vất vả nghề giáo viên mầm non

Thúy Hằng
Thúy Hằng
20/11/2025 19:40 GMT+7

Trong những tiết học mở của giáo viên hội giảng, nhiều ông, bà, cha mẹ trẻ cùng vào học với con, thử trải nghiệm công việc vất vả của nghề giáo viên mầm non.

Những ngày qua, hoạt động hội giảng diễn ra tại Trường mầm non 19/5 Thành Phố, phường Tân Định, TP.HCM, hưởng ứng tinh thần đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, đổi mới phương pháp dạy học, mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Trong các tiết hội giảng, mỗi giáo viên mầm non thực hiện một hoạt động giáo dục đổi mới, hiệu quả theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Các hoạt động giáo dục này, theo yêu cầu, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, vận dụng phương pháp tiên tiến trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Đáng chú ý, các hoạt động hội giảng đều có sự tham gia của phụ huynh trẻ.

Ông bà vào trường cháu, thử vất vả nghề giáo viên mầm non - Ảnh 1.

Ông vào trường mầm non, cùng cháu trải nghiệm trong một hoạt động giáo dục

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Ông bà vào trường cháu, thử vất vả nghề giáo viên mầm non - Ảnh 2.

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Ông bà vào trường cháu, thử vất vả nghề giáo viên mầm non - Ảnh 3.

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Ông bà vào trường cháu, thử vất vả nghề giáo viên mầm non - Ảnh 4.

Những người cha cùng vào trường mầm non, cùng trẻ làm đồ chơi, dụng cụ học tập, cùng trẻ làm kem, dù chỉ ở trường trong ít phút nhưng ai cũng thấm thía sự vất vả của nghề giáo viên mầm non

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Ông bà vào trường cháu, thử vất vả nghề giáo viên mầm non - Ảnh 5.

Các bậc cha, mẹ cùng vào trường học cùng con, hoạt động vừa là cách công khai chương trình giáo dục, vừa để phụ huynh thấu hiểu sự vất vả của các giáo viên mầm non khi làm việc tại trường từ sáng sớm tới chiều muộn, chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục hàng chục trẻ đang ở độ tuổi hiếu động

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Trong không khí chào đón ngày Nhà giáo Việt Nam, ông bà, cha mẹ trẻ cùng vào lớp, quan sát cách cô giáo chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non, cùng tham gia hướng dẫn trẻ vẽ tranh, tô màu, làm đồ ăn... Chỉ ở lại trường trong 1, 2 hoạt động giáo dục, trong khoảng thời gian ngắn, song mỗi phụ huynh đều thấm thía sự vất vả của nghề giáo viên mầm non.

Cô Mai Yến Hằng, Hiệu trưởng Trường mầm non 19/5 Thành Phố, phường Tân Định, cho biết không chỉ là một cách mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, hội giảng một hoạt động chuyên môn, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên; đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp.

Ông bà vào trường cháu, thử vất vả nghề giáo viên mầm non - Ảnh 6.

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Ông bà vào trường cháu, thử vất vả nghề giáo viên mầm non - Ảnh 7.

Những ngày hội giảng là dịp để phụ huynh của trẻ cùng chứng kiến sự đổi mới, sáng tạo trong giáo dục mầm non ngày nay, trải nghiệm sự vất vả của nghề giáo viên mầm non

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Lớp học mở, để phụ huynh thêm thấu hiểu, yêu thương giáo viên mầm non

Hoạt động mời cha mẹ, ông bà của trẻ vào lớp cùng học tập, trải nghiệm nghề giáo viên mầm non được thực hiện hiệu quả ở nhiều trường mầm non tại TP.HCM thời gian qua, như Trường mầm non Sóc Nâu, phường An Hội Tây; Trường mầm non Tân Phong, phường Tân Hưng; Trường mầm non Hoa Anh Đào, phường Gò Vấp...

Với sự tham gia của phụ huynh trong nhiều hoạt động giáo dục tại trường mầm non, gia đình có thể nắm bắt tình hình học tập của con em, tăng cường sự gắn kết gia đình và nhà trường. Khi cha mẹ trẻ, ông bà trẻ càng thấu hiểu sự vất vả, nỗ lực của các thầy cô giáo mầm non, gia đình càng biết cách đồng hành để chăm sóc, giáo dục trẻ nên người.

Ông bà vào trường cháu, thử vất vả nghề giáo viên mầm non - Ảnh 8.

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông bà vào trường cháu, thử vất vả nghề giáo viên mầm non - Ảnh 9.

Các hoạt động giáo dục mở được tổ chức tại Trường mầm non 19/5 Thành Phố xuyên suốt trong năm, đặc biệt trong tháng 11, mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông bà vào trường cháu, thử vất vả nghề giáo viên mầm non - Ảnh 10.

Bà và cháu cùng làm đồ chơi, sự gắn kết giữa gia đình - nhà trường được thắt chặt hơn nhờ các hoạt động giáo dục

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Ông bà vào trường cháu, thử vất vả nghề giáo viên mầm non - Ảnh 11.

Ở trường mầm non, trẻ học được bao điều hay

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông bà vào trường cháu, thử vất vả nghề giáo viên mầm non - Ảnh 12.

Chỉ thời gian ngắn ở trường, ông bà, cha mẹ trẻ đều thấm thía sự vất vả của nghề nuôi dạy trẻ. Các thầy cô giáo mầm non không chỉ dạy trẻ múa, hát, kể chuyện, đọc thơ, làm quen chữ số, toán học, mà còn cho trẻ ăn uống, ngủ nghỉ, thay tã, ẵm khi các trẻ quấy khóc...

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông bà vào trường cháu, thử vất vả nghề giáo viên mầm non - Ảnh 13.

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông bà vào trường cháu, thử vất vả nghề giáo viên mầm non - Ảnh 14.

Các thầy cô giáo mầm non như những người thân của trẻ, ngoài chuyên môn vững, cần thêm lòng kiên nhẫn, bao dung, yêu thương trẻ

ẢNH: NHẬT THỊNH


