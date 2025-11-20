Ông bà vào trường cháu, thử nỗi vất vả nghề giáo viên mầm non

Những ngày qua, hoạt động hội giảng diễn ra tại Trường mầm non 19/5 Thành Phố, phường Tân Định, TP.HCM, hưởng ứng tinh thần đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, đổi mới phương pháp dạy học, mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Trong các tiết hội giảng, mỗi giáo viên mầm non thực hiện một hoạt động giáo dục đổi mới, hiệu quả theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
Các hoạt động giáo dục này, theo yêu cầu, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, vận dụng phương pháp tiên tiến trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Đáng chú ý, các hoạt động hội giảng đều có sự tham gia của phụ huynh trẻ.
Trong không khí chào đón ngày Nhà giáo Việt Nam, ông bà, cha mẹ trẻ cùng vào lớp, quan sát cách cô giáo chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non, cùng tham gia hướng dẫn trẻ vẽ tranh, tô màu, làm đồ ăn... Chỉ ở lại trường trong 1, 2 hoạt động giáo dục, trong khoảng thời gian ngắn, song mỗi phụ huynh đều thấm thía sự vất vả của nghề giáo viên mầm non.
Cô Mai Yến Hằng, Hiệu trưởng Trường mầm non 19/5 Thành Phố, phường Tân Định, cho biết không chỉ là một cách mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, hội giảng một hoạt động chuyên môn, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên; đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp.
Lớp học mở, để phụ huynh thêm thấu hiểu, yêu thương giáo viên mầm non
Hoạt động mời cha mẹ, ông bà của trẻ vào lớp cùng học tập, trải nghiệm nghề giáo viên mầm non được thực hiện hiệu quả ở nhiều trường mầm non tại TP.HCM thời gian qua, như Trường mầm non Sóc Nâu, phường An Hội Tây; Trường mầm non Tân Phong, phường Tân Hưng; Trường mầm non Hoa Anh Đào, phường Gò Vấp...
Với sự tham gia của phụ huynh trong nhiều hoạt động giáo dục tại trường mầm non, gia đình có thể nắm bắt tình hình học tập của con em, tăng cường sự gắn kết gia đình và nhà trường. Khi cha mẹ trẻ, ông bà trẻ càng thấu hiểu sự vất vả, nỗ lực của các thầy cô giáo mầm non, gia đình càng biết cách đồng hành để chăm sóc, giáo dục trẻ nên người.
Bình luận (0)