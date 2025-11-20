Cô hiệu trưởng cùng tạo hình trái tim với các em học sinh, hoạt cảnh xúc động về những giáo viên dạy học sinh hòa nhập, học trò và thầy cô cùng nhảy flash-mob 'Thầy cô cho em mùa xuân', tất cả tạo nên những khoảnh khắc đẹp ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11...
Sáng nay (20.11) lễ kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 đồng loạt diễn ra ở nhiều trường học tại TP.HCM. Với các thế hệ học trò, đây là dịp để cùng ôn lại những kỷ niệm bên mái trường xưa, ghi nhớ công ơn của những thầy cô - "người gieo hạt" trí thức, lặng lẽ bên trang giáo án, giúp mỗi người trưởng thành, vững bước vào đời.
Tại Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM, trong lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, hoạt cảnh xúc động về những thầy cô giáo lặng lẽ dạy dỗ học sinh đặc biệt học hòa nhập tại trường khiến nhiều người rơm rớm nước mắt.
Tôn trọng sự khác biệt, giáo dục bằng tình yêu thương, kiên trì từng bước nhỏ vì sự tiến bộ từng chút của học trò, mỗi thầy cô giáo ngôi trường này tâm niệm "Tình yêu thương là điều diệu kỳ của giáo dục", chỉ cần các em mỉm cười, thầy thấy mọi vất vả của mình tan biến, những nỗ lực đã được đền đáp.
Học sinh và các thầy cô giáo Trường tiểu học Trần Hưng Đạo cùng nhảy flash-mob 'Thầy cô cho em mùa xuân'. THỰC HIỆN: THÚY HẰNG
Hôm nay và những ngày qua, không khí ngày Nhà giáo Việt Nam cũng tưng bừng ở nhiều ngôi trường khác của TP.HCM như tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn; tiểu học Nguyễn Thị Định, phường Tân Thuận; THPT Bình Phú, phường Bình Phú; THPT Ten Lơ Man (THPT Ernst Thälmann), phường Bến Thành...
Không chỉ là những đóa hoa, lời chúc ngọt ngào dành tặng các thầy cô giáo trong ngày 20.11 - những món quà ý nghĩa nhất học sinh dành tặng các thầy cô dịp ngày Nhà giáo Việt Nam là tinh thần tôn sư trọng đạo, sự chăm chỉ lĩnh hội kiến thức, sự năng động, tự tin, tài năng và tinh thần vượt khó của các em ở các lĩnh vực.
