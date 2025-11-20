Những khoảnh khắc đẹp ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Sáng nay (20.11) lễ kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 đồng loạt diễn ra ở nhiều trường học tại TP.HCM. Với các thế hệ học trò, đây là dịp để cùng ôn lại những kỷ niệm bên mái trường xưa, ghi nhớ công ơn của những thầy cô - "người gieo hạt" trí thức, lặng lẽ bên trang giáo án, giúp mỗi người trưởng thành, vững bước vào đời.

Tại Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM, trong lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, hoạt cảnh xúc động về những thầy cô giáo lặng lẽ dạy dỗ học sinh đặc biệt học hòa nhập tại trường khiến nhiều người rơm rớm nước mắt.

Tôn trọng sự khác biệt, giáo dục bằng tình yêu thương, kiên trì từng bước nhỏ vì sự tiến bộ từng chút của học trò, mỗi thầy cô giáo ngôi trường này tâm niệm "Tình yêu thương là điều diệu kỳ của giáo dục", chỉ cần các em mỉm cười, thầy thấy mọi vất vả của mình tan biến, những nỗ lực đã được đền đáp.

Khoảnh khắc dễ thương của cô Lê Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, chạm tay tạo hình trái tim cùng các em học sinh ở sân trường ẢNH: THÚY HẰNG

Hoạt cảnh xúc động của giáo viên và các em học sinh Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, tri ân tấm lòng của những thầy cô giáo ẢNH: THÚY HẰNG

ẢNH: THÚY HẰNG

Các thầy cô giáo luôn tâm niệm 'Tình yêu thương là điều diệu kỳ của giáo dục' ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Tinh thần tôn sư trọng đạo, nhớ ơn thầy cô không chỉ có trong ngày 20.11, đó là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam từ bao đời nay ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Dịp 20.11 cũng là dịp tri ân, biết ơn của các nhà giáo hôm nay và các nhà giáo đã nghỉ hưu. Cô giáo nghỉ hưu quay lại thăm ngôi trường xưa nơi mình từng công tác ẢNH: THÚY HẰNG

Cô Lê Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, nhận sự chúc mừng từ ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường. Dịp 20.11 năm nay, ngôi trường chỉ nhận duy nhất lẵng hoa này, không nhận lẵng hoa chúc mừng từ các đơn vị, cá nhân, quý cơ quan khác để tránh lãng phí, chung tay chia sẻ với những địa phương còn gặp nhiều khó khăn vì lũ lụt, nơi mà nhiều giáo viên, các em học sinh chưa thể đến trường ẢNH: THÚY HẰNG

Những thầy cô giáo đạt thành tích xuất sắc trong hội thi đồ dùng dạy học cấp trường được tuyên dương, khen thưởng ẢNH: THÚY HẰNG

Nụ cười hạnh phúc của các em học sinh trong ngày 20.11 ẢNH: THÚY HẰNG

Học sinh và các thầy cô giáo Trường tiểu học Trần Hưng Đạo cùng nhảy flash-mob 'Thầy cô cho em mùa xuân'. THỰC HIỆN: THÚY HẰNG

Hôm nay và những ngày qua, không khí ngày Nhà giáo Việt Nam cũng tưng bừng ở nhiều ngôi trường khác của TP.HCM như tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn; tiểu học Nguyễn Thị Định, phường Tân Thuận; THPT Bình Phú, phường Bình Phú; THPT Ten Lơ Man (THPT Ernst Thälmann), phường Bến Thành...

Không chỉ là những đóa hoa, lời chúc ngọt ngào dành tặng các thầy cô giáo trong ngày 20.11 - những món quà ý nghĩa nhất học sinh dành tặng các thầy cô dịp ngày Nhà giáo Việt Nam là tinh thần tôn sư trọng đạo, sự chăm chỉ lĩnh hội kiến thức, sự năng động, tự tin, tài năng và tinh thần vượt khó của các em ở các lĩnh vực.

Lễ 20.11 ấm áp tại Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn ẢNH: NHẬT THỊNH

Bồi hồi xúc động khi học trò về lại trường cũ thăm các thầy cô giáo ẢNH: NHẬT THỊNH

ẢNH: NHẬT THỊNH

Món quà tặng cô không chỉ là những đóa hoa tươi, lời chúc yêu thương, mà đó còn là tinh thần nỗ lực, chăm chỉ trong học tập, cố gắng từng ngày của các em ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Thế hệ học trò ngày hôm nay năng động, tự tin, tài năng hơn, song tinh thần tôn sư trọng đạo vẫn luôn là ngọn đuốc, soi sáng mỗi con đường các em đi ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH