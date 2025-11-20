Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Những khoảnh khắc đẹp ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Thúy Hằng
Thúy Hằng
20/11/2025 11:15 GMT+7

Cô hiệu trưởng cùng tạo hình trái tim với các em học sinh, hoạt cảnh xúc động về những giáo viên dạy học sinh hòa nhập, học trò và thầy cô cùng nhảy flash-mob 'Thầy cô cho em mùa xuân', tất cả tạo nên những khoảnh khắc đẹp ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11...

Sáng nay (20.11) lễ kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 đồng loạt diễn ra ở nhiều trường học tại TP.HCM. Với các thế hệ học trò, đây là dịp để cùng ôn lại những kỷ niệm bên mái trường xưa, ghi nhớ công ơn của những thầy cô - "người gieo hạt" trí thức, lặng lẽ bên trang giáo án, giúp mỗi người trưởng thành, vững bước vào đời.

Tại Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM, trong lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, hoạt cảnh xúc động về những thầy cô giáo lặng lẽ dạy dỗ học sinh đặc biệt học hòa nhập tại trường khiến nhiều người rơm rớm nước mắt.

Tôn trọng sự khác biệt, giáo dục bằng tình yêu thương, kiên trì từng bước nhỏ vì sự tiến bộ từng chút của học trò, mỗi thầy cô giáo ngôi trường này tâm niệm "Tình yêu thương là điều diệu kỳ của giáo dục", chỉ cần các em mỉm cười, thầy thấy mọi vất vả của mình tan biến, những nỗ lực đã được đền đáp.

Những khoảnh khắc đẹp ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 - Ảnh 1.

Khoảnh khắc dễ thương của cô Lê Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, chạm tay tạo hình trái tim cùng các em học sinh ở sân trường

ẢNH: THÚY HẰNG

Những khoảnh khắc đẹp ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 - Ảnh 2.

Hoạt cảnh xúc động của giáo viên và các em học sinh Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, tri ân tấm lòng của những thầy cô giáo

ẢNH: THÚY HẰNG

Những khoảnh khắc đẹp ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 - Ảnh 3.

ẢNH: THÚY HẰNG

Những khoảnh khắc đẹp ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 - Ảnh 4.

Các thầy cô giáo luôn tâm niệm 'Tình yêu thương là điều diệu kỳ của giáo dục'

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Những khoảnh khắc đẹp ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 - Ảnh 5.

Tinh thần tôn sư trọng đạo, nhớ ơn thầy cô không chỉ có trong ngày 20.11, đó là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam từ bao đời nay

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Những khoảnh khắc đẹp ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 - Ảnh 6.

Dịp 20.11 cũng là dịp tri ân, biết ơn của các nhà giáo hôm nay và các nhà giáo đã nghỉ hưu. Cô giáo nghỉ hưu quay lại thăm ngôi trường xưa nơi mình từng công tác

ẢNH: THÚY HẰNG

Những khoảnh khắc đẹp ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 - Ảnh 7.

Cô Lê Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, nhận sự chúc mừng từ ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường. Dịp 20.11 năm nay, ngôi trường chỉ nhận duy nhất lẵng hoa này, không nhận lẵng hoa chúc mừng từ các đơn vị, cá nhân, quý cơ quan khác để tránh lãng phí, chung tay chia sẻ với những địa phương còn gặp nhiều khó khăn vì lũ lụt, nơi mà nhiều giáo viên, các em học sinh chưa thể đến trường

ẢNH: THÚY HẰNG

Những khoảnh khắc đẹp ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 - Ảnh 8.

Những thầy cô giáo đạt thành tích xuất sắc trong hội thi đồ dùng dạy học cấp trường được tuyên dương, khen thưởng

ẢNH: THÚY HẰNG

Những khoảnh khắc đẹp ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 - Ảnh 9.

Nụ cười hạnh phúc của các em học sinh trong ngày 20.11

ẢNH: THÚY HẰNG

Học sinh và các thầy cô giáo Trường tiểu học Trần Hưng Đạo cùng nhảy flash-mob 'Thầy cô cho em mùa xuân'. THỰC HIỆN: THÚY HẰNG

Hôm nay và những ngày qua, không khí ngày Nhà giáo Việt Nam cũng tưng bừng ở nhiều ngôi trường khác của TP.HCM như tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn; tiểu học Nguyễn Thị Định, phường Tân Thuận; THPT Bình Phú, phường Bình Phú; THPT Ten Lơ Man (THPT Ernst Thälmann), phường Bến Thành...

Không chỉ là những đóa hoa, lời chúc ngọt ngào dành tặng các thầy cô giáo trong ngày 20.11 - những món quà ý nghĩa nhất học sinh dành tặng các thầy cô dịp ngày Nhà giáo Việt Nam là tinh thần tôn sư trọng đạo, sự chăm chỉ lĩnh hội kiến thức, sự năng động, tự tin, tài năng và tinh thần vượt khó của các em ở các lĩnh vực.

Những khoảnh khắc đẹp ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 - Ảnh 10.

Lễ 20.11 ấm áp tại Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn

ẢNH: NHẬT THỊNH

Những khoảnh khắc đẹp ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 - Ảnh 11.

Bồi hồi xúc động khi học trò về lại trường cũ thăm các thầy cô giáo

ẢNH: NHẬT THỊNH

Những khoảnh khắc đẹp ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 - Ảnh 12.

ẢNH: NHẬT THỊNH

Những khoảnh khắc đẹp ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 - Ảnh 13.

Món quà tặng cô không chỉ là những đóa hoa tươi, lời chúc yêu thương, mà đó còn là tinh thần nỗ lực, chăm chỉ trong học tập, cố gắng từng ngày của các em

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Những khoảnh khắc đẹp ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 - Ảnh 14.

Thế hệ học trò ngày hôm nay năng động, tự tin, tài năng hơn, song tinh thần tôn sư trọng đạo vẫn luôn là ngọn đuốc, soi sáng mỗi con đường các em đi

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Những khoảnh khắc đẹp ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 - Ảnh 15.

Các nữ sinh Trường THPT Bình Phú, phường Bình Phú tri ân thầy cô ngày Nhà giáo Việt Nam

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

