Ông vào trường của cháu, làm giáo viên mầm non một ngày

Hoạt động trải nghiệm "Một ngày làm giáo viên mầm non" diễn ra tại Trường mầm non Tân Phong, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM hôm 18.11, thu hút nhiều phụ huynh đăng ký tham gia. Đặc biệt, có nhiều phụ huynh nam giới, là ông nội, ông ngoại hoặc ba của trẻ tới trường, lần đầu thử sức làm giáo viên mầm non.

Ông vào trường của cháu, trải nghiệm một ngày làm giáo viên mầm non ẢNH: PHƯƠNG HÀ

"Những giáo viên mầm non khách mời" toát mồ hôi trong giờ chơi, giờ ăn của trẻ

Để có trải nghiệm chân thực của nghề giáo viên mầm non, các phụ huynh là ông, bà, cha mẹ của trẻ được các giáo viên trong trường đồng hành, hướng dẫn và cùng thực hiện đầy đủ các công việc từ sáng sớm tới trưa muộn, y chang giờ làm việc của các thầy cô nuôi dạy trẻ.

Buổi sáng, ông bà, cha mẹ, người thân của trẻ phải có mặt thật sớm để đón các trẻ từ tay các phụ huynh khác với thái độ vui vẻ, cởi mở, niềm nở để tạo cho trẻ cảm giác an toàn, thân thiện.

Ba, mẹ vào trường học của con, thử một ngày làm giáo viên mầm non

Các mẹ đóng vai cô giáo, cho trẻ ăn nhẹ trong buổi sáng...

...hay dạy trẻ vẽ tranh, tô màu, làm thiệp tặng cô giáo ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Sau đó, các phụ huynh được các cô giáo chia sẻ cách chào đón trẻ, trò chuyện để cho trẻ có cảm giác an toàn, gần gũi. Tiếp đó, các phụ huynh khác được cùng giáo viên tổ chức các tiết học như vẽ tranh, kể chuyện và các hoạt động giáo dục đơn giản.

Để chào đón ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, phụ huynh và trẻ nhỏ cùng viết lời yêu thương dành tặng cho thầy cô giáo; phụ huynh dạy các trẻ vẽ tranh, làm thiệp, làm hoa tặng cô giáo... Kế tiếp, trong buổi sáng, cha mẹ, ông bà của trẻ cùng trở thành các giáo viên mầm non khi tham gia thiết kế bài giảng, cho trẻ múa hát, tổ chức cho trẻ vui chơi, các hoạt động tập thể… theo Chương trình giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

Ông làm thầy giáo mầm non, dạy trẻ làm hoa tặng các thầy cô giáo

Ba của một em nhỏ thử sức làm thầy giáo mầm non, dạy trẻ múa hát ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Khoảng thời gian mà phụ huynh có trải nghiệm đáng nhớ nhất là giờ ăn, nghỉ trưa của trẻ. Các ông, bà, cha mẹ của trẻ tham gia đầy đủ các bước, từ lau dọn khu vực ăn trưa của bé, kê bàn ghế ngăn nắp, chuẩn bị dụng cụ ăn uống, tổ chức giờ ăn, giờ ngủ đảm bảo không gian lớp học luôn sạch sẽ, gọn gàng và an toàn. Tiếp đó, các "thầy cô giáo phụ huynh" cùng các giáo viên mầm non của lớp chuẩn bị và hướng dẫn trẻ rửa tay, xếp ghế và ăn uống...

Với nhiều giáo viên mầm non, các hoạt động giáo dục trên đã quá quen thuộc khi các cô thấu hiểu tâm lý, thói quen của trẻ và gắn bó với nghề nhiều năm. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh đều "toát mồ hôi" khi bắt tay vào làm thử một ngày. Từ sáng tới trưa 18.11, nhiều phụ huynh bối rối khi đứng trước rất đông trẻ em, không biết làm sao để đồng thời hướng dẫn hết cho các bé cắt hoa, vẽ tranh, múa hát. Nhiều người là ông, bà của trẻ "bở hơi tai" khi lúng túng trong một lớp học rộn ràng mấy chục trẻ, bé cười, bé khóc, bé thích chạy lăng xăng trong lớp học chứ không muốn ngồi yên trên ghế để nghe lời các "thầy cô khách mời"...

Giờ cho trẻ ăn là lúc phụ huynh cảm nhận được sự vất vả của các thầy cô nhất ẢNH: PHƯƠNG HÀ

"Khâm phục, kính nể các thầy cô giáo mầm non"

Sau chỉ nửa ngày "toát mồ hôi" trải nghiệm "Một ngày làm giáo viên mầm non" ở lớp học của trẻ, các ông, bà, cha mẹ của trẻ đã thốt lên như vậy.

Chị Nguyễn Thị Thùy Dương, mẹ của bé Trần Cao Vy (lớp lá 2) tâm sự: "Chúng tôi đã biết việc chăm sóc một đứa trẻ ở nhà đã không hề dễ dàng. Ấy thế mà đối với giáo viên mầm non một lớp học có tới trên dưới 35 trẻ, có trẻ ngoan, có trẻ hiếu động, có cả những tình huống khiến cô phải khóc, cười khi đối diện. Có được cơ hội thử làm giáo viên trong lớp học mầm non, bản thân tôi càng thêm khâm phục và kính nể các thầy, các cô".

Cô Phạm Bảo Hạnh, Hiệu trưởng Trường mầm non Tân Phong, quận 7, chia sẻ lý do để nhà trường tổ chức hoạt động trải nghiệm này, là mong phụ huynh thấu hiểu hơn về công việc của giáo viên mầm non, từ đó tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

Các ông bố, bà mẹ được thử làm giáo viên mầm non để thêm hiểu về công việc vất vả của các thầy cô ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Cô Bảo Hạnh cho hay nhiều người thường nghĩ rằng cô giáo mầm non chỉ như người trông trẻ, cho trẻ ăn và ngủ, vệ sinh cá nhân, đó là sự nhầm lẫn giữa khái niệm người trông trẻ và giáo viên mầm non. Giáo viên mầm non, bên cạnh trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, họ còn là những người yêu thương trẻ, thấu hiểu được tâm lý của trẻ. Các thầy giáo, cô giáo mầm non vừa như những người mẹ hiền, vừa khéo tay, tài giỏi, vừa là nhà thiết kế, họa sĩ, ca sĩ...

"Các giáo viên mầm non vừa phải biết đọc truyện ấm áp, diễn cảm, biết làm đồ chơi, tổ chức cho trẻ chơi, tổ chức các sự kiện đặc trưng của trẻ mầm non. Các thầy cô cũng cần thành thạo kỹ năng công nghệ thông tin để thiết kế những bài dạy, những video clip phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và nhận thức của trẻ mầm non... Giáo viên mầm non không chỉ 'dạy' mà còn phải 'dỗ' trẻ, giáo dục luôn đi kèm với sự chăm sóc tận tình, chu đáo bằng tình yêu con của một người cha, người mẹ. Nếu thiếu tình yêu thương với con trẻ, chắc chắn sẽ khó vượt qua những khó khăn, vất vả để gắn bó lâu dài được với nghề", cô Bảo Hạnh bộc bạch.