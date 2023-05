Giáo viên mầm non lớn tuổi quần quật cả ngày: Chăm trẻ, lau dọn, múa hát...

Chọn nghề giáo viên mầm non từ thời thanh xuân vì nhiều lý do, gắn bó với nghề giáo viên mầm non cho tới tuổi ngấp nghé 50 hoặc ngoài 50, những cô giáo mầm non cho biết tình yêu thương trẻ đã tiếp cho họ động lực để vượt qua nhiều khó khăn.

Cô Chương Thị Phương Loan, 52 tuổi, giáo viên Trường mầm non Tuổi Thơ 7, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM đã có thâm niên công tác trong nghề 33 năm. Là giáo viên lớp 3A (trẻ 3-4 tuổi), cô giáo vẫn ngày ngày dạy trẻ múa, hát, chạy nhảy, tập thể dục, đóng kịch, kể chuyện, kỹ năng sống… THÚY HẰNG

Cô Loan múa hát cùng các bé mỗi ngày

10 giờ 30, trẻ bắt đầu ăn trưa, cô Loan và đồng nghiệp chia đồ ăn cho trẻ và hỗ trợ các con trong quá trình ăn NHẬT THỊNH

Trẻ 3-4 tuổi đã có thể tự chủ động xúc ăn. Tuy nhiên, nhiều bé biếng ăn, cô Loan phải dỗ dành, bón giúp các con ăn hết phần ăn của mình NHẬT THỊNH

Từ 11 giờ 30-12 giờ, trẻ thay đồ, xếp nệm ra để chuẩn bị ngủ trưa, các cô giáo mầm non phải đi xung quanh lớp học xem các con đã ngủ ngon hay chưa. Các cô giáo mầm non cho biết lúc trẻ ngủ là lúc mình cần phải chú ý nhất đến sự an toàn của các con, phòng tránh nguy cơ trẻ bị sặc, nôn trớ, khó thở… Các con ngủ ngon, các cô mới mở phần cơm trưa ra ăn và thay phiên nhau trực giờ ngủ trưa của con nên chỉ dám ngả lưng, nghe tiếng con ọ ẹ lại phải bật dậy ngay NHẬT THỊNH

Cô Cao Thụy Ngọc My, 47 tuổi, đã có 25 năm là cô giáo mầm non. Cô My cũng là giáo viên lớp 3A cùng cô Loan, cùng chăm sóc, nuôi dạy trẻ. Mỗi lớp có 2 giáo viên, mỗi bảo mẫu sẽ phụ trách 2 lớp nên công việc của các cô giáo mầm non luôn tay luôn chân từ sáng tới chiều muộn NHẬT THỊNH

Khi cô Loan chuẩn bị cho trẻ ăn, cô My dọn dẹp đồ chơi của trẻ cho thật gọn gàng NHẬT THỊNH

Còn khi trẻ đã ngủ ngon, các cô giáo mỗi người mỗi việc. Người trực giấc ngủ của trẻ, người tranh thủ làm các giấy tờ, dụng cụ học tập cho trẻ, chuẩn bị giáo án... NHẬT THỊNH

Cô Lưu Thúy Anh, 47 tuổi, giáo viên lớp 3B (trẻ 3-4 tuổi), Trường mầm non Tuổi Thơ 7, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM, được các bé gọi là "má Anh"; nhưng cũng nhiều trẻ thấy cô là chào "con chào bà" khiến cô đôi chút chạnh lòng NHẬT THỊNH

Cô Thúy Anh có nhiều bệnh nền, cộng thêm thoái hóa khớp, giãn tĩnh mạch, ngày nào cũng phải uống thuốc. Yêu trẻ, yêu nghề, nhiệt huyết với công việc, cô không ngần ngại công việc gì. Mỗi ngày đến lớp, dù mệt đến đâu nhưng lũ trẻ ùa đến đòi "má Anh ẵm con", "má Anh ôm con", cô giáo thấy có thêm động lực NHẬT THỊNH

Cô Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, 51 tuổi, có thâm niên làm giáo viên mầm non 30 năm, đang là giáo viên lớp sữa bột (trẻ 6 - 12 tháng) tại Trường mầm non Phú Mỹ, P.Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM. Trẻ 6 tháng tuổi còn rất nhỏ, đến trường các con khóc rất nhiều. Có bé khóc ròng rã 1 tháng, 2 tháng, khóc ra rả cả ngày, cô Ngọc và đồng nghiệp thay phiên nhau bồng bế, ôm ấp để bé cảm nhận được sự tin tưởng, ấm áp của cô giáo THÚY HẰNG

Lớp sữa bột có 15 trẻ, với 3 cô giáo, đây là lớp có trẻ ít tuổi nhất ở Trường mầm non Phú Mỹ còn sự vất vả của giáo viên cũng tăng lên gấp nhiều lần THÚY HẰNG

Không chỉ là người chăm sóc, dạy dỗ, nuôi nấng trẻ, các cô giáo mầm non kiêm luôn là người dọn dẹp phòng học, lau chùi toilet, vệ sinh lớp học, giặt đồ dơ của trẻ... để trẻ có một môi trường học tập an toàn nhất THÚY HẰNG

Cô Dương Thị Thu Nga, 54 tuổi, có thâm niên 35 năm công tác trong ngành giáo dục mầm non, đang là cô giáo lớp sữa bột Trường mầm non Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM tâm sự, nếu không mến trẻ, kiên trì và bao dung, thật khó có thể gắn bó từng đó chặng đường với công việc rất vất vả, đòi hỏi sự hiểu biết và yêu thương trẻ rất nhiều này... THÚY HẰNG

Yêu nghề, tận tâm, lấy nụ cười của trẻ đổi lấy giọt mồ hôi trong ngày dài làm việc, nhưng các giáo viên mầm non lớn tuổi cũng mong lắm được nghỉ hưu tuổi 55 bởi "ở tuổi này sức khỏe đã rệu rã lắm rồi, đi làm về tôi chỉ nằm vật ra giữa nhà mà thở vì mệt thôi". Trong khi trẻ mầm non là độ tuổi đòi hỏi người chăm sóc, giáo dục phải tập trung cao trong suốt quá trình trẻ ở trường để đảm bảo an toàn cho tất cả các em... NHẬT THỊNH