Nhọc nhằn như giáo viên mầm non lớn tuổi: Mong lắm nghỉ hưu tuổi 55

Cô Chương Thị Phương Loan, 52 tuổi, giáo viên Trường mầm non Tuổi Thơ 7, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM, đã có thâm niên công tác trong nghề 33 năm. Hiện đang là giáo viên lớp 3A (trẻ 3 - 4 tuổi), cô giáo mầm non lớn tuổi vẫn ngày ngày bồng bế trẻ, dạy trẻ múa, hát, chạy, nhảy, tập thể dục, đóng kịch, kể chuyện, kỹ năng, dỗ trẻ ăn, chăm trẻ ngủ…



Cô Chương Thị Phương Loan luôn tay, luôn chân suốt gần 11 tiếng ở trường NHẬT THỊNH

M ỘT NGÀY LUÔN TAY LUÔN CHÂN GẦN 11 TIẾNG

Mỗi ngày, nếu dọn vệ sinh, chuẩn bị phòng học cho trẻ thì cô Loan phải có mặt lúc 6 giờ 30 sáng. Ngày nào nhận nhiệm vụ đón trẻ ở cổng trường, cô sẽ được tới lúc 6 giờ 45 phút. 17 giờ, trẻ đã về hết thì các cô được về sớm, còn lại nếu cha mẹ bé đón trẻ trễ hơn, các cô cũng đợi giao bé an toàn rồi mới kết thúc một ngày dài làm việc.

"Chăm trẻ độ tuổi lớp mầm (3 - 4 tuổi), giáo viên đỡ mệt hơn. Còn chăm các bé lứa tuổi nhà trẻ (6 - 24 tháng) thì cực lắm. Nhiều bé mới đi học khóc cả ngày, cô phải bồng trên tay hoài, lúc ngủ cô cũng bế vác con trên vai rồi dựa lưng vô tường nghỉ mệt", cô Loan kể.

11 giờ hơn, khi chúng tôi bước vào lớp 3B, Trường mầm non Tuổi Thơ 7 (Q.3), các bé trong lớp chuẩn bị ngủ trưa thì một bé mới được mẹ dẫn tới lớp. Cậu bé có ngoại hình cao lớn hơn nhiều bạn trong lớp, nhưng đi lại khó khăn, không thể tự xúc cơm ăn. Trong khi cô Lưu Thúy Anh, (47 tuổi) lau mặt, thay đồ cho trẻ thì một cô giáo khác trong lớp bón cơm, vệ sinh cá nhân cho bé. Bé này ăn xong, cô lại tiếp tục lau nhà và toilet thêm một lần nữa.

Mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, khuôn mặt phờ phạc, ôm 2 bé còn đang nhõng nhẽo chưa chịu ngủ, cô Lưu Thúy Anh cho hay cô có nhiều bệnh nền từ trước đến nay, song vì yêu nghề, yêu trẻ, lúc nào cũng cố gắng hoàn thành công việc tốt nhất. "Tôi chỉ mong 55 tuổi được nghỉ hưu chứ thêm vài năm nữa, tôi sợ không chạy kịp, không bồng nổi các cháu nữa", cô giáo nói. 12 giờ hơn, trẻ trong lớp đã ngủ ngoan, dưới ánh sáng mờ mờ trong phòng, các cô mới trệu trạo ăn phần cơm trưa của mình sau một buổi sáng mệt nhoài.

Ủ NG HỘ CẢ HAI TAY !

Cô Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, nói "ủng hộ cả hai tay" trước đề xuất của Bộ GD-ĐT về việc người lao động là giáo viên mầm non có tuổi nghỉ hưu thấp hơn tối đa 5 năm so với tuổi quy định.

Cô Điệp nói: "Các cô tuổi lớn múa không nổi. Nụ cười đã có nếp nhăn ở miệng, ở mắt, mắt cũng kém đi. Trong khi cô giáo mầm non phải thật tinh mắt để xử trí rất nhanh khi trẻ đang định nhét hạt gì vào mắt, vào tai, vào miệng. Ngoài 55 tuổi thì còn bao bệnh như khớp, tiền đình, không phải 100% ai cũng yếu đi nhưng rõ ràng chỉ còn một số nhỏ vẫn dẻo dai, sung sức".

Cô Lưu Thúy Anh, 47 tuổi, có nhiều bệnh nền nhưng vẫn rất yêu nghề, yêu trẻ NHẬT THỊNH

Cô Điệp chia sẻ thêm: "Mỗi cô giáo mầm non là một nhà nghệ thuật về múa, hát, về giáo dục thể chất, hát giỏi, nhảy hay, giúp trẻ bắt chước điệu bộ con này con kia, có nhạc lên là có thể nhảy khuyến khích học trò nhảy theo. Nhưng khi lớn tuổi, phần lớn các cô giáo thấy không còn phù hợp với các loại nhạc nhí nhảnh con nít hay thích nữa, có nhảy cùng trẻ cũng gượng ép. Tâm lý phụ huynh cũng thích giáo viên trẻ dạy dỗ con mình, các cô sáng tạo, suy nghĩ linh hoạt…".

Chúng tôi ghi nhận thêm ý kiến của các giáo viên mầm non tại TP.HCM cũng như các cán bộ quản lý. Cô Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, 51 tuổi (thâm niên công tác 30 năm), Trường mầm non Phú Mỹ, Q.7, bộc bạch: "Chúng tôi mong được về hưu tuổi 55. Mong lắm. Bây giờ nhiều người đau lưng, đau chân, đau tay, như tôi suốt ngày phải đi khám bệnh, uống thuốc, bồng bế trẻ cũng khó khăn hơn. Cô giáo mầm non lúc nào cũng nên chỉn chu, nhanh nhẹn, nói năng nhẹ nhàng, tạo hình ảnh đẹp trước mặt trẻ, cũng là một cách giáo dục thẩm mỹ cho trẻ nhỏ, tạo sức cuốn hút trong các hoạt động trên lớp cho các con hơn".

Năm 2023, giáo viên mầm non nghỉ hưu ở tuổi bao nhiêu ? Căn cứ theo điều 169 bộ luật Lao động 2019, người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Như vậy, vào năm 2023 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 60 tuổi 9 tháng, lao động nữ sẽ là 56 tuổi (bảng đính kèm cho thấy độ tuổi nghỉ hưu năm 2023 và các năm sau). Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định trên.

Một cô giáo giấu tên, 50 tuổi, làm việc tại một trường mầm non ở Q.3, TP.HCM, giãi bày: "Ngoài 50 tuổi là cơ thể rệu rã lắm rồi. Mình không nhảy thì trẻ không nhảy theo, mà tuổi này nhảy bài tập giảm cân, phòng chống béo phì cho trẻ là mệt lắm. Rồi mắt kém, tay chân không linh hoạt như lúc còn trẻ nữa. Công việc áp lực căng thẳng, có những khi trẻ đi nhanh quá mình chưa kịp chạy lại thì con đã té, phụ huynh thông cảm không sao, còn có người 10 - 11 giờ đêm vẫn gọi điện thoại mắng vốn cô giáo sao để bé xước đầu gối…".

Cô Phạm Bảo Hạnh, Hiệu trưởng Trường mầm non Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM, cho biết công việc giáo viên mầm non rất nặng nhọc, vất vả, áp lực, thời gian làm việc kéo dài cả ngày, nên các giáo viên mầm non đều rất mong được về hưu sớm 5 năm so với quy định.

Một cán bộ quản lý trường mầm non tại Q.3, TP.HCM thì cho biết ủng hộ chủ trương để các cô giáo mầm non nghỉ hưu ở tuổi 55. Song có thể nên có chính sách cho phép các cô giáo mầm non nào 55 tuổi nếu vẫn còn sức khỏe, vẫn yêu nghề, nhiệt huyết với nghề, đảm bảo đáp ứng mọi tiêu chí cho công việc vẫn có thể tiếp tục đi làm theo nguyện vọng.

B Ộ GD-ĐT ĐỀ XUẤT GÌ ?

Góp ý vào dự thảo luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, Bộ GD-ĐT kiến nghị người lao động là giáo viên mầm non có tuổi nghỉ hưu thấp hơn tối đa 5 năm so với tuổi quy định (giáo viên mầm non nữ nghỉ hưu ở tuổi 55, giáo viên nam ở tuổi 57).

Theo Bộ GD-ĐT, quy định của luật Giáo dục và Điều lệ trường mầm non, nhiệm vụ của giáo viên mầm non là chăm sóc, giáo dục và nuôi dưỡng trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi. Đây là độ tuổi đòi hỏi người chăm sóc, giáo dục phải tập trung cao trong suốt quá trình trẻ ở trường để đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Bộ GD-ĐT đề xuất: "Bộ nhận thấy việc quy định độ tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên mầm non thấp hơn tối đa 5 năm so với tuổi quy định là rất phù hợp; đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung trường hợp người lao động là giáo viên mầm non có tuổi nghỉ hưu thấp hơn tối đa 5 năm so với tuổi quy định".

3 năm qua, Công đoàn Giáo dục VN và Tổng liên đoàn Lao động VN đã ít nhất 2 lần kiến nghị xếp giáo viên mầm non vào ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, đây là cơ sở để giáo viên mầm non nghỉ hưu sớm 5 năm.