Sở GD-ĐT TP.HCM: 'Xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia là nhiệm vụ quan trọng'

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM (áo dài tím), tặng hoa chúc mừng nhà trường THÚY HẰNG

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, chúc mừng Trường mầm non Phú Mỹ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2. Đồng thời, bà Châu ghi nhận sự năng động, sáng tạo, đoàn kết của tập thể Trường mầm non Phú Mỹ đã không ngừng nỗ lực, thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non, xây dựng cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.



"Theo báo cáo của Phòng GD-ĐT Q.7, toàn quận có 10 trường mầm non đã đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 8 trường công lập và 2 trường ngoài công lập. Công tác xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia luôn được nhận thức là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục bền vững", bà Châu phát biểu.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ THÚY HẰNG

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM (bìa phải), chúc mừng nhà trường THÚY HẰNG

"Trong thời gian tới, tôi đề nghị Phòng GD-ĐT Q.7 tiếp tục tham mưu với UBND Q.7, rà soát, tăng cường đầu tư xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Khuyến khích các trường mầm non ngoài công lập có điều kiện thực hiện kiểm định giáo dục và xây dựng đạt chuẩn quốc gia. Toàn Q.7 có nhiều trường ngoài công lập, ở bậc mầm non có 50 trường ngoài công lập và 2 trường đã đạt chuẩn quốc gia, xin đề nghị tập thể Phòng GD-ĐT Q.7 hết sức quan tâm việc này", bà Châu nhấn mạnh.

Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết bà tin tưởng ban giám hiệu Trường mầm non Phú Mỹ tiếp tục phát huy, giữ vững thành tích, xứng đáng với niềm tin của các cấp lãnh đạo và cha mẹ gửi trẻ, ngày càng khẳng định chất lượng với cộng đồng.

Trường mầm non Phú Mỹ chính thức là trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 THÚY HẰNG

Bà Châu đề nghị trong thời gian tới Trường mầm non Phú Mỹ tiếp tục thực hiện, quản lý tốt về hành chính, tài chính, dân chủ cơ sở, đảm bảo các quá trình nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, quan tâm tới chuyển đổi số, thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non.

Phát biểu tại lễ đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, cô Phạm Bảo Hạnh, Hiệu trưởng Trường mầm non Phú Mỹ, thay mặt tập thể giáo viên, nhân viên nhà trường cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của UBND TP.HCM, Sở GD-ĐT TP.HCM, Quận ủy - UBND Q.7, Phòng GD-ĐT Q.7, cảm ơn cha mẹ trẻ em đã luôn đồng hành, hỗ trợ trong suốt quá trình xây dựng phát triển trường để nhà trường có được kết quả như ngày hôm nay.



Trường mầm non Phú Mỹ là trường công lập, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1.9.2017 với tổng diện tích hơn 3.700 m2.

Trường mầm non Phú Mỹ đạt chuẩn quốc gia sau 6 năm khánh thành, đi vào hoạt động THÚY HẰNG

Quy mô nhà trường gồm 1 trệt, 3 lầu với 20 phòng học, đầy đủ các nhóm lớp từ 6 tháng tuổi và phòng chức năng theo tiêu chuẩn thiết kế trường mầm non.



Trường mầm non Phú Mỹ thực hiện chương trình giáo dục mầm non do Bộ GD-ĐT ban hành. Nhà trường áp dụng phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, thường xuyên tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi nhằm rèn luyện cho trẻ những kiến thức, kỹ năng phù hợp với đặc điểm phát triển tâm sinh lý của trẻ.