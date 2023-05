TP.Thủ Đức,TP.HCM khánh thành 3 trường mầm non tổng mức đầu tư hơn 150 tỉ đồng

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, tặng lẵng hoa chúc mừng khánh thành Trường mầm non Hiệp Bình Phước UBND TP.THỦ ĐỨC, TP.HCM

Ba trường mầm non vừa được khánh thành có nhiều phòng học, phòng chức năng, các hạng mục phụ trợ, trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại.



Trường mầm non Tam Đa

Trường mầm non Tam Đa (khu phố Tam Đa, P.Trường Thạnh, TP.Thủ Đức, TP.HCM) được khánh thành vào ngày 26.4.

Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 6.2021, với quy mô 1 trệt 1 lầu trên diện tích đất 5.243,8 m2 và tổng diện tích sàn xây dựng 3.826,59 m2.

Trường có 20 phòng học (cho nhóm trẻ 6 tháng đến nhóm mầm non) và các phòng chức năng, các hạng mục phụ trợ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị giáo dục mầm non. Tổng mức đầu tư ban đầu được duyệt là là 58,421 tỉ đồng.

Cắt băng khánh thành Trường mầm non Tam Đa SỞ GD-ĐT TP.HCM

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Hữu Anh Tứ, Phó chủ tịch UBND TP.Thủ Đức, TP.HCM khẳng định việc đầu tư xây dựng mới Trường mầm non Tam Đa, P.Trường Thạnh là hết sức cần thiết nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp mầm non trên tại TP.Thủ Đức. "Từ đó, tăng cường thêm điều kiện về cơ sở vật chất, giảm gánh nặng về sĩ số học sinh cho các trường mầm non, đáp ứng sự mong mỏi, chờ đợi của người dân địa phương, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo TP.HCM, Thành ủy, UBND.TP.Thủ Đức", ông Tứ nói.

Trường mầm non Phước Long B

Trường mầm non Phước Long B (khu phố 6, P.Phước Long B, TP.Thủ Đức) được khánh thành vào sáng 26.4. Được khởi công xây dựng từ ngày 31.3.2021 (diện tích đất quy hoạch là 3.980 m2, diện tích đất xây dựng công trình là 3.404 m2), trường này có 1 trệt, 2 lầu với 18 phòng học, các phòng chức năng và đầy đủ trang thiết bị giáo dục mầm non. Tổng mức đầu tư ban đầu được duyệt cho trường là 44,609 tỉ đồng.

Giáo viên và khách mời trong ngày khánh thành Trường mầm non Phước Long B SỞ GD-ĐT TP.HCM





Trường mầm non Hiệp Bình Phước

Trường mầm non Hiệp Bình Phước, P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM được khánh thành vào ngày 27.4.

Trường có quy mô 1 trệt, 1 lầu, diện tích đất 7.036,7 m2, gồm: 14 phòng học cho trẻ từ 6 tháng tới các lớp mầm non cùng những phòng chức năng, hạng mục phụ trợ, trang thiết bị giáo dục mầm non. Tổng mức đầu tư ban đầu được duyệt cho trường là 50,214 tỉ đồng.

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức, TP.HCM (thứ 2 từ trái qua) và các đại biểu tham quan Trường mầm non Hiệp Bình Phước UBND TP.THỦ ĐỨC, TP.HCM

Lễ khánh thành trường có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM; ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Cùng với việc khánh thành 3 trường mầm non mới khang trang, hiện đại với tổng mức đầu tư hơn 150 tỉ đồng, cuối tháng 4 vừa qua, TP.Thủ Đức, TP.HCM cũng tổ chức khởi công xây dựng Trường mầm non Sen Hồng (P.Linh Trung). Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào tháng 2.2024.