Thêm một trường mầm non Q.12 là trường chuẩn quốc gia mức độ 1

Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non. Theo đó, quy định tiêu chuẩn công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia theo 2 mức độ, mức độ 1 và mức độ 2.

Trường mầm non chuẩn quốc gia mức độ 1 cần đáp ứng một số tiêu chí được quy định như sau: Có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo quy định. Có ít nhất 95% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt trở lên.

Về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, trường mầm non thực hiện nhiệm vụ năm học, chương trình giáo dục mầm non do Bộ GD-ĐT ban hành. Kết quả hằng năm đạt các yêu cầu 100% các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tổ chức cho trẻ ăn bán trú; 100% trẻ được bảo đảm an toàn về thể chất và tinh thần, không xảy ra dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm trong trường mầm non; Tỷ lệ chuyên cần của trẻ: đạt 90% trở lên đối với trẻ 5 tuổi, 85% trở lên đối với trẻ ở các độ tuổi khác; Có ít nhất 85% trẻ phát triển bình thường về cân nặng và chiều cao theo tuổi.

Trường có sân chơi, hiên chơi, hành lang của nhóm, lớp; sân chơi chung; sân chơi - cây xanh bố trí phù hợp với điều kiện của nhà trường, an toàn, đảm bảo cho tất cả trẻ được sử dụng.

Trường mầm non đặt tại trung tâm khu dân cư. Thuận lợi cho trẻ đến trường, đảm bảo các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường. Có các phòng chức năng như phòng sinh hoạt chung; phòng ngủ; phòng vệ sinh. Khu vực nhà bếp đảm bảo được xây dựng theo quy trình vận hành một chiều...