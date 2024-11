Trường mầm non đón ngày 20.11 theo cách thú vị

Trường mầm non Sóc Nâu, phường 12, quận Gò Vấp (TP.HCM) chào đón ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, trong buổi sáng 19.11, bằng hoạt động các lớp trong trường được tham gia vào các đội nhảy đồng diễn thể dục của lớp, tham gia hội thi Năng lượng mới, cả ngày vui. Điều đặc biệt là không phải mỗi lớp chỉ chọn ra các bạn múa giỏi, nhảy đẹp, hát hay nhất để tham gia hội thi mà toàn bộ trẻ trong mỗi lớp đều cùng tham gia trong những tiết mục nhảy flashmob và văn nghệ của lớp.

Đông đảo phụ huynh cùng cổ vũ cho trẻ trong ngày hội chào đón ngày 20.11 ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Một buổi sáng nhiều tiếng cười

Từ sáng sớm 19.11, rất đông phụ huynh của các bé đã có mặt ở trường, hào hứng cùng với các cô giáo chuẩn bị trang phục, cột tóc, trang điểm... giúp các bé để sẵn sàng các tiết mục. Nhiều phụ huynh còn tự trang trí các băng rôn để mang lên sân trường, cổ vũ hết mình cho các con.

Phụ huynh, trẻ em, giáo viên và tất cả các thành viên trong ban giám khảo đã có một sáng 19.11 nhiều tiếng cười khi chứng kiến những tiết mục thể dục đồng diễn ngộ nghĩnh, sáng tạo, dễ thương do các trẻ trong trường thực hiện. "Chúng tôi phải mất nhiều thời gian một chút để tìm ra tiết mục đạt giải nhất, nhì, ba hay khuyến khích. Bởi có nhiều tiết mục hấp dẫn "so kè" nhau. Qua sân chơi như thế này mới càng thấy được năng khiếu, sự tự tin, khéo léo của các em nhỏ mà chúng tôi vẫn dạy dỗ hàng ngày", cô Nguyễn Thị Vân, Hiệu trưởng Trường mầm non Sóc Nâu, chia sẻ.

Những tiết mục rực rỡ sắc màu

Không có sự phân biệt, tất cả trẻ em trong mỗi lớp mầm non đều tham gia ngày hội, bởi mỗi trẻ sẽ có một năng lực nào đó ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Món quà lớn nhất của thầy cô trong ngày 20.11

Cô Nguyễn Thị Vân cho hay, sở dĩ nhà trường không lựa chọn mỗi lớp một số em nhỏ mà để 100% trẻ em trong trường tham gia hội thi bởi các thầy cô giáo luôn tin rằng, trong mỗi trẻ em luôn có một năng lực nào đó tiềm ẩn. Có những bé còn rụt rè, nhút nhát, có những bé chưa biểu diễn trên sân khấu bao giờ, nhưng đây là một cơ hội để các bé cùng hòa nhịp với bạn bè cùng với âm nhạc, nghệ thuật, để bản thân học hỏi được nhiều điều.

Với hội thi Năng lượng mới, cả ngày vui trong buổi sáng 19.11, tất cả trẻ em trong trường được hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi lành mạnh để xây dựng môi trường, học tập thân thiện. Từ đó, trẻ em được nâng cao thể chất, biết thực hiện các động tác dứt khoát, đều, phong cách biểu diễn tự tin, nhiều năng lượng, biết phối hợp với bạn trong hoạt động tập thể...

"Món quà lớn nhất tặng các thầy cô ngày 20.11 là sự lớn khôn của các con" ẢNH: PHƯƠNG HÀ

"Niềm vui lớn nhất và là món quà vô giá của những người làm thầy cô nuôi dạy trẻ như chúng tôi, đó là mỗi ngày được thấy trẻ em khôn lớn hơn một chút, tự tin hơn một chút, giỏi kỹ năng sống hơn một chút... Và từ hội thi hôm nay, chúng tôi được hạnh phúc đón nhận những món quà vô giá ấy do chính các học trò dành tặng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11", cô Vân bộc bạch.

Hiệu trưởng Trường mầm non Sóc Nâu cũng cho hay, từ những hoạt động vừa học vừa chơi như hội thi Năng lượng mới, cả ngày vui, nhà trường có dịp để kết nối cha mẹ trẻ em, cộng đồng xã hội gần hơn với các hoạt động của trường học. Sự kết nối này tạo nên sự thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội cùng chăm lo, giáo dục thể chất, tinh thần cho trẻ, góp phần xây dựng trường mầm non hạnh phúc đúng nghĩa.