Lời bộc bạch từ những 'người gieo hạt'

ảnh: NVCC

M ỖI GIÁO VIÊN LÀ MỖI TẤM GƯƠNG

Vừa qua, ở đâu đó, vẫn còn một số câu chuyện buồn trong giáo dục khi chữ "tôn sư trọng đạo" chưa tròn, và một vài GV, vì áp lực công việc, cuộc sống mưu sinh mà sự mẫu mực chưa như kỳ vọng. Nhưng tôi cho rằng những điều này không thể che lấp bức tranh với nhiều điều tốt đẹp về giáo dục.

Thầy cô giáo không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là tấm gương về nhân cách, đạo đức, là ngọn lửa soi sáng con đường của bao thế hệ học sinh. Nếu đứa trẻ được nuôi dưỡng, giáo dục, chỉ bảo vừa cương vừa nhu, vừa thương vừa nghiêm, trong cả gia đình, nhà trường và xã hội thì công nghệ có phát triển đến đâu, các em vẫn là những con người có đạo đức.

Điều này càng thôi thúc tôi và đội ngũ thầy cô giáo phải luôn nêu gương sáng trong nhân cách, sự chuẩn mực trong hành vi, lời nói, tác phong, để mỗi ngày đi dạy được dạy dỗ học trò, cũng là hoàn thiện chính mình.

Thầy Đỗ Đình Đảo (Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, P.Xóm Chiếu, TP.HCM)