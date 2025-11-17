Gần 30 năm 'làm mẹ' của hàng ngàn đứa trẻ

Danh hiệu, giải thưởng nhiều hơn tuổi nghề

Cô Phạm Bảo Hạnh (46 tuổi), Hiệu trưởng Trường mầm non Tân Phong, P.Tân Hưng, TP.HCM, lật mở mấy cuốn album đầy ắp hình ảnh mình cùng các trẻ, ghi dấu ấn từ lúc cô mới bắt đầu đi dạy năm 1997 tới nay.

Đó là hình ảnh khi cô chăm sóc, vui chơi cùng trẻ, đưa các con tham gia các hội thi, chào đón một bé mới bước vào lớp... cho tới những khoảnh khắc cô tham gia các hội thi, nhận khen thưởng… Tất cả đều trở thành những khoảnh khắc quý giá sau gần 30 năm trong nghề. "Tưởng như mới hôm qua khi tôi đi nhận nhiệm sở ngày đầu tiên. Vậy là đã 28 năm tôi được gắn bó với trường mầm non, với các em bé nhỏ", cô Hạnh hồi tưởng.

Cô Phạm Bảo Hạnh trong những khoảnh khắc dễ thương cùng trẻ mầm non ẢNH: BẢO VY

Tốt nghiệp hệ 9+3 Trường trung học Sư phạm mầm non TP.HCM khi vừa 18 tuổi, cô Phạm Bảo Hạnh bước chân vào lĩnh vực giáo dục mầm non với lòng nhiệt thành của tuổi trẻ và tình yêu thương vô bờ dành cho trẻ em. "18 tuổi trở thành giáo viên (GV) mầm non Trường mầm non 19/5, Q.7 cũ, tôi còn nhiều bỡ ngỡ, lúng túng, nhất là khi đón các bé mới đi học, các con khóc nhiều khi xa vòng tay cha mẹ. Tôi suy nghĩ vậy thì có cách nào để trẻ mau chóng làm quen cô và các bạn không. Tôi quan sát, học hỏi từ các thầy cô, anh chị đi trước và chính từ những người thân trong gia đình mình", cô Hạnh kể.

Bắt đầu chính thức đi dạy vào tháng 8.1997, từ đó tới tháng 8.2004, cô giáo trẻ là Bí thư chi đoàn, GV Trường mầm non 19/5. Sau đó, cô Hạnh chuyển công tác tới Trường mầm non Tân Kiểng (Q.7 cũ), giữ vai trò tổ trưởng chuyên môn. Cô luôn nhiệt huyết, năng nổ trong các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ với tâm niệm GV mầm non phải như một người mẹ thứ hai ở trường của trẻ, để các con luôn tin tưởng, yêu thương.

Sẽ không có robot nào đọc thơ, kể chuyện cho các bé ấm áp bằng giọng kể của thầy cô; không có robot nào ôm ấp các con an toàn bằng vòng tay cô; không có AI nào dạy trẻ nói, dạy trẻ biết yêu thương, sống nhân ái… bằng chính những thầy cô giáo yêu thương các con như người thân của mình. Cô Phạm Bảo Hạnh (Hiệu trưởng Trường mầm non Tân Phong)

Để làm được điều đó, mỗi GV mầm non phải vững về chuyên môn, hiểu về đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của trẻ, hiểu cách chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ an toàn, hiểu cách dạy trẻ nhiều kiến thức, bài học hay phù hợp với độ tuổi và đặc biệt là không thể thiếu tình yêu thương. Theo cô Hạnh, nghề GV mầm non đâu chỉ dạy trẻ kể chuyện, múa, hát, đọc thơ… mà còn là ẵm bồng, ru ngủ, đút ăn, vệ sinh cho trẻ, cho trẻ chơi, dỗ dành khi trẻ khóc và trăm việc không tên khác. Nhưng đã yêu nghề, yêu trẻ thì GV chẳng nỡ rời xa.

Sau 5 năm công tác, ở tuổi 23, các danh hiệu cô Phạm Bảo Hạnh đạt được còn nhiều hơn tuổi nghề. Cô giành giải nhất hội thi Viên phấn vàng Q.7 năm 1998, GV giỏi cấp thành phố năm 2000, giải nhất chuyên đề tạo hình (năm học 1999 - 2000), chuyên đề ảnh (năm học 2000 - 2001), danh hiệu Thanh niên tiên tiến (năm 2001) và hàng loạt các danh hiệu Bí thư Đoàn xuất sắc, chiến sĩ thi đua thành phố... Đặc biệt, năm 2002, cô đạt giải thưởng Võ Trường Toản cao quý của nghề giáo.

Cô Hạnh luôn tâm niệm giáo viên mầm non phải như một người mẹ thứ hai ở trường của trẻ, để trẻ luôn tin tưởng, yêu thương ẢNH: BẢO VY

Không ngừng học hỏi, cố gắng trong chuyên môn, đào tạo, từ năm 2009 - 2017, cô Phạm Bảo Hạnh được bổ nhiệm là Phó hiệu trưởng Trường mầm non Tân Hưng rồi Hiệu trưởng Trường mầm non Phú Mỹ năm 2017. Từ tháng 6.2024 đến nay, cô là Hiệu trưởng Trường mầm non Tân Phong (P.Tân Hưng, TP.HCM). Thời gian này, cô tiếp tục đạt nhiều danh hiệu như Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến…

Nghề không thể thay thế

Gần 30 năm công tác trong ngành giáo dục mầm non, là "mẹ" của hàng ngàn trẻ nhỏ, điều cô Phạm Bảo Hạnh phấn khởi nhất là giáo dục mầm non ngày càng được quan tâm, đầu tư, phát triển. Chính sách cho GV mầm non được quan tâm; cơ sở vật chất của trường lớp mầm non ngày càng khang trang, hiện đại. GV mầm non ngày càng có chuyên môn cao. Phụ huynh thêm hiểu về sự quan trọng của giáo dục từ bậc mầm non.

Đặc biệt ở TP.HCM, đại đô thị lớn nhất cả nước, sự đầu tư cho giáo dục nói chung và giáo dục mầm non nói riêng luôn được ưu tiên. Song, từ chính những lợi thế này, theo cô Phạm Bảo Hạnh, các GV mầm non càng phải ý thức được trách nhiệm của mình, càng phải nỗ lực hơn nữa để không tụt hậu, để giúp trẻ được an toàn, phát triển toàn diện và nuôi dưỡng những phẩm chất của lòng nhân ái, tình yêu nước từ những năm tháng đầu đời.

"Xã hội ngày càng hiện đại, công nghệ có tiến bộ thế nào thì máy móc cũng chỉ có thể hỗ trợ GV mầm non trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tốt hơn, chứ không thể thay thế được các GV. Như nhờ các phần mềm tính toán khẩu phần, dinh dưỡng, trẻ sẽ được chăm sóc bữa ăn tốt hơn. Nhờ hệ thống quản lý dữ liệu, hồ sơ về trẻ được quản lý, bảo mật, giảm bớt thời gian sổ sách cho GV. Nhưng sẽ không có robot nào đọc thơ, kể chuyện cho các bé ấm áp bằng giọng kể của thầy cô; không có robot nào ôm ấp các con an toàn bằng vòng tay cô; không có AI nào dạy trẻ nói, dạy trẻ biết yêu thương, sống nhân ái… bằng chính những thầy cô giáo yêu thương các con như người thân của mình", cô Hạnh bộc bạch.