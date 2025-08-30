Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Trường học TP.HCM đỏ rực cờ Tổ quốc mừng Quốc khánh 2.9

Thúy Hằng
Thúy Hằng
30/08/2025 06:36 GMT+7

Trong không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9, các trường học tại TP.HCM đỏ rực cờ Tổ quốc. Học sinh có nhiều hoạt động thể hiện tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc.

Sáng 29.8, Trường tiểu học Thuận Kiều, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM rực rỡ màu cờ đỏ sao vàng. Sau lễ chào cờ xúc động tại sân trường, tập thể các thầy cô giáo cùng các em học sinh cùng nhau hòa mình vào hoạt động nhảy đồng diễn sôi động và ý nghĩa, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9.

Trường học TP.HCM đỏ rực cờ Tổ quốc chào Quốc khánh 2.9 - Ảnh 2.

Lễ chào cờ xúc động tại Trường tiểu học Thuận Kiều

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Trường học TP.HCM đỏ rực cờ Tổ quốc chào Quốc khánh 2.9 - Ảnh 3.

Tập thể thầy cô, các em học sinh hướng về cờ Tổ quốc

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Trường học TP.HCM đỏ rực cờ Tổ quốc chào Quốc khánh 2.9 - Ảnh 4.

Phần đồng diễn của tập thể giáo viên, các em học sinh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Trường tiểu học Thuận Kiều đồng diễn chào đón 80 năm Quốc khánh 2.9

Sân trường rực rỡ sắc đỏ sao vàng, Quốc kỳ tung bay phấp phới. Trong những bản nhạc hùng tráng, các động tác biểu diễn nhịp nhàng thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc trong trái tim mỗi người.

Cô Lê Thị Thoa, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thuận Kiều, cho biết hoạt động đồng diễn không chỉ mang đến bầu không khí tưng bừng rộn rã, góp vào niềm vui đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9, đây còn là dịp để các thế hệ thầy cô giáo, các em học sinh bồi đắp niềm tự hào dân tộc. Từ đó, mỗi người thêm nỗ lực học tập, lao động đóng góp dựng xây đất nước.

Trường học TP.HCM đỏ rực cờ Tổ quốc chào Quốc khánh 2.9 - Ảnh 5.

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Trường học TP.HCM đỏ rực cờ Tổ quốc chào Quốc khánh 2.9 - Ảnh 6.

Học sinh mặc đồng phục, trên tay là những lá cờ Tổ quốc

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Trường học TP.HCM đỏ rực cờ Tổ quốc chào Quốc khánh 2.9 - Ảnh 7.

Tình yêu nước được vun đắp từ những việc làm nhỏ, dần dần sẽ trở thành sức mạnh to lớn trong tất cả mọi người

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Trường học TP.HCM đỏ rực cờ Tổ quốc chào Quốc khánh 2.9 - Ảnh 8.

Không khí lớp học ở Trường tiểu học Thuận Kiều ngày 29.8

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Trường học TP.HCM đỏ rực cờ Tổ quốc chào Quốc khánh 2.9 - Ảnh 9.

Các cô giáo Trường tiểu học Thuận Kiều trong tà áo dài đỏ, ngôi sao vàng

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Ngày 29.8, tại Trường tiểu học Bàu Sen, phường Chợ Quán, TP.HCM, hơn 1.000 học sinh cùng tập thể ban giám hiệu, các thầy cô giáo cùng mặc áo cờ đỏ sao vàng, tham gia hoạt động ý nghĩa "Tổ quốc trong trái tim" chào mừng 80 năm Quốc khánh 2.9.

Sau lễ chào cờ, học sinh toàn trường được xem video tư liệu Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, các em học sinh cùng mặc áo cờ đỏ sao vàng, tạo hình con số ngày 2.9 ở sân trường. Sáng ngày 2.9.1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sau 80 năm, tại trường tiểu học ở thành phố mang tên Bác, thầy và trò cùng ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc.

Thầy Nguyễn Trung Hải, Hiệu trưởng Trường tiểu học Bàu Sen, cho biết sáng 29.8, thầy đã mang đến trường hơn 200 chiếc áo cờ đỏ sao vàng do thầy tự mua để tặng các học trò, để tất cả các em đều cùng mặc màu áo đặc biệt, ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa.

Trường học TP.HCM đỏ rực cờ Tổ quốc chào Quốc khánh 2.9 - Ảnh 10.

Các em học sinh Trường tiểu học Bàu Sen, phường Chợ Quán, cùng tạo hình con số 2.9 - ngày Quốc khánh

ẢNH: BÀU SEN

Trường học TP.HCM đỏ rực cờ Tổ quốc chào Quốc khánh 2.9 - Ảnh 11.

Ngôi trường rực sắc đỏ trong hoạt động giáo dục ý nghĩa

ẢNH: BÀU SEN

Trường học TP.HCM đỏ rực cờ Tổ quốc chào Quốc khánh 2.9 - Ảnh 12.

Học sinh Trường tiểu học Bàu Sen, phường Chợ Quán, diễn kịch, biểu diễn văn nghệ sáng 29.8 tại chương trình 'Tổ quốc trong trái tim'

ẢNH: BÀU SEN

Trường tiểu học Võ Thị Sáu, phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM, những ngày qua cũng đỏ rực rỡ cờ Tổ quốc mừng 80 năm Quốc khánh 2.9. Thầy và trò cùng ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp tại con đường cờ Tổ quốc rực rỡ trong khuôn viên trường.

Những hoạt động giáo dục nói trên ở các ngôi trường là cách các em học sinh và tập thể sư phạm nhà trường bày tỏ tình cảm thiêng liêng với Tổ quốc, đồng thời gửi gắm thông điệp: Tinh thần yêu nước được nuôi dưỡng từ những việc làm nhỏ, dần dần sẽ trở thành sức mạnh to lớn để tất cả mọi người cùng góp sức dựng xây, bảo vệ Tổ quốc hùng cường.

Tin liên quan

Buổi họp phụ huynh học sinh lớp 1 ấn tượng với thầy hiệu trưởng

Buổi họp phụ huynh học sinh lớp 1 ấn tượng với thầy hiệu trưởng

Thông thường, học sinh tựu trường trước rồi nhà trường mới tổ chức họp phụ huynh sau. Còn ở một trường tiểu học, thầy hiệu trưởng có buổi họp, trao đổi với toàn thể phụ huynh lớp 1 trước ngày tựu trường.

Khám phá thêm chủ đề

Quốc khánh 2.9 cờ tổ quốc cờ đỏ sao vàng Yêu nước tinh thần dân tộc 80 năm Quốc khánh 2.9 trường học TP.HCM đỏ rực cờ Việt Nam hạnh phúc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận