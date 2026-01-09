TNSV THACO cup 2026 mở màn

Đây được xem là bài kiểm tra cho tham vọng của đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng ở mùa giải TNSV THACO cup 2026, với khát vọng tiếp tục giành vé vào vòng chung kết và hướng đến mục tiêu giành ngôi vô địch.

Đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ mở màn bằng một chiến thắng ấn tượng, hướng đến mục tiêu vào vòng chung kết và giành ngôi vô địch TNSV THACO cup 2026 Ảnh: Nhật Thịnh

Để làm được điều này, thầy trò HLV Nguyễn Đình Long cần phải tiến từng bước một. Đầu tiên là đối thủ đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM ở nhóm 1 trong trận gặp ra quân ngày 9.1, bên cạnh là hai đối thủ còn lại trong bảng, đội Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TP.HCM và đội Học viện Hàng Không Việt Nam.

Với ưu thế và khả năng đã được kiểm chứng từ 3 mùa TNSV trước đây, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng được đánh giá mạnh hơn so với đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM. Nhiều dự đoán, họ sẽ dễ dàng giành trọn 3 điểm ngày ra quân, trước khi hướng đến hai trận còn lại với hai đối thủ cũng được xem là dưới cơ trong bảng, để giành ngôi đầu vào vòng play-off.

Tuy nhiên, theo HLV Nguyễn Đình Long, dù đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng có sự tự tin vào chiến thắng và giành 3 điểm đầu tiên, nhưng ông không muốn các học trò của mình mắc bất cứ sự chủ quan nào.

"Năm nay chúng tôi có vài sự thay đổi khi chia tay một số cầu thủ trụ cột, nhưng nhìn chung đội hình tương đối đồng đều. Chúng tôi đã bổ sung 2 - 3 nhân tố mới quan trọng vào các vị trí cần thiết. Sự chuẩn bị trước giải của chúng tôi là rất kỹ càng.

Chúng tôi không đánh giá thấp bất cứ đối thủ nào, nhưng chúng tôi cũng có sự tự tin của mình, và tập trung vào điều đó để thể hiện hết khả năng, giành trận thắng. Vì đây cũng là trận khai mạc ở vòng loại ngay sân nhà, chúng tôi phải hết sức nỗ lực và cố gắng", HLV Nguyễn Đình Long nhấn mạnh.

Trong khi đó, đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM đã trở thành gương mặt quen thuộc ở vòng loại khu vực TP.HCM, khi họ tham dự cả 4 giải đấu TNSV tính đến nay, nhưng vẫn chưa lần nào giành vé vào vòng play-off để tranh vé dự vòng chung kết.

Mặc dù vậy, qua mỗi mùa, dưới sự dẫn dắt của HLV Ngô Chí Tiến, đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM đã có sự tiến bộ rõ rệt.

Ở trận ra quân gặp đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng, các cầu thủ đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM nếu tiếp tục thể hiện sự tiến bộ của mình như 1-2 mùa giải trở lại đây, họ hoàn toàn có thể tạo sự bất ngờ.

Thêm nữa, đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM có thể sẽ được tiếp sức một cách đáng kể, đó là nhận sự ủng hộ rất lớn từ các CĐV sinh viên của trường, những người đã tạo nhiều hình ảnh ấn tượng ủng hộ từ mùa giải lần III - 2025.