Mục tiêu ‘đặc biệt’ của Trường ĐH FPT Cần Thơ tại TNSV THACO cup 2026

Thanh Duy
Thanh Duy
08/01/2026 12:54 GMT+7

Bên cạnh tấm vé dự VCK toàn quốc, Trường ĐH FPT Cần Thơ còn có một mục tiêu 'đặc biệt' quan trọng tại vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá TNSV THACO cup 2026.

Vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) cũng là lần thứ 4 Trường ĐH FPT Cần Thơ góp mặt tại giải đấu. Thống kê qua 3 mùa giải trước, trong số 8 trận đấu ở vòng bảng, đội ghi được 13 bàn thắng nhưng để thủng lưới tới 36 bàn. Các tuyển thủ chỉ mới có 1 chiến thắng trước Trường ĐH An Giang ở mùa giải năm 2023. 7 trận còn lại thất thủ trước Trường ĐH Trà Vinh (3 lần), Trường ĐH Tây Đô (2 lần), ĐH Cần Thơ và Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

Mặc dù chưa thể vượt qua vòng bảng, nhưng có thể thấy trình độ của đội Trường ĐH FPT Cần Thơ đã có sự tiến bộ rõ rệt qua từng năm. Chẳng hạn, với đối thủ mạnh là Trường ĐH Trà Vinh (vô địch vòng loại Tây Nam bộ liền 2 năm 2024, 2025), đội đã dần thu hẹp khoảng cách về trình độ. Nếu ở năm 2023, các tuyển thủ để thua trắng 0-7 thì đến năm 2024 đã ghi bàn 1-7, và đến năm 2025 thì tỷ số đã rút ngắn chỉ còn 1-4.

Mục tiêu ‘đặc biệt’ của Trường ĐH FPT Cần Thơ tại TNSV THACO cup 2026- Ảnh 1.

Trường ĐH FPT Cần Thơ (áo cam) rơi vào bảng đấu khó tại vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá TNSV THACO cup 2026 khi có sự góp mặt của 3 đối thủ "nặng ký"

ẢNH: DUY TÂN

Tại TNSV THACO cup 2026, kết quả bốc thăm đưa Trường ĐH FPT Cần Thơ rơi vào một bảng đấu khó khi có sự góp mặt của Trường ĐH Trà Vinh, ĐH Cần Thơ và Trường ĐH Cửu Long. Trong 3 đối thủ này, chỉ có Trường ĐH Cửu Long là đội chưa từng đối đầu trong lịch sử giải đấu, nhưng cũng thuộc nhóm ứng cử viên "nặng ký" cho ngôi vô địch vòng loại Tây Nam bộ. Còn ĐH Cần Thơ và Trường ĐH Trà Vinh thì đội đã từng chạm trán nhiều lần và kết quả đều chưa được như mong đợi.

Trong khi bảng đấu chỉ chọn 1 đội đi tiếp, sự góp mặt của nhiều đối thủ mạnh khiến hành trình "săn vé" của Trường ĐH FPT Cần Thơ sẽ rất gian nan. Càng khó khăn hơn khi năm nay đội đã mất đi 2 trụ cột quan trọng là Nguyễn Chí Hải và Nguyễn Trọng Thức vì ra trường (2 tuyển thủ đã ghi 4 bàn thắng cho đội vào mùa giải năm 2025 - PV).

Mục tiêu ‘đặc biệt’ của Trường ĐH FPT Cần Thơ tại TNSV THACO cup 2026- Ảnh 2.

Trường ĐH FPT Cần Thơ chưa may mắn vượt qua vòng bảng tại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam

ẢNH: DUY TÂN

Ông Đoàn Mạnh Hiệp, HLV Trường ĐH FPT Cần Thơ, cho biết từ tháng 9.2025, đội đã lên kế hoạch tập luyện chuẩn bị cho TNSV THACO cup 2026. May mắn là qua công tác tuyển quân, ban huấn luyện đã tìm thấy một số nhân tố mới khá nổi bật. Mỗi tuần đội có 2 hai buổi tập trên sân cỏ nhân tạo 11 người trong khuôn viên trường. Đến nay, các tuyển thủ đã có 6 trận đấu giao hữu với kết quả 2 thắng, 2 hòa, 2 thua.

Theo ông Hiệp, lãnh đạo Trường ĐH FPT Cần Thơ rất đam mê bóng đá nên sẵn sàng tạo điều kiện cho các cầu thủ ăn nghỉ, tập luyện. Hẳn là bất cứ đội bóng nào cũng mơ ước giành được quyền tham dự VCK toàn quốc giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam. Thế nhưng, với Trường ĐH FPT Cần Thơ, mục tiêu quan trọng nhất không phải nằm ở chiếc "vé vàng", mà làm sao cho các cầu thủ trải nghiệm tốt nhất thông điệp "chơi đẹp – thắng đẹp – cổ vũ đẹp" đầy ý nghĩa của giải đấu.

Mục tiêu ‘đặc biệt’ của Trường ĐH FPT Cần Thơ tại TNSV THACO cup 2026- Ảnh 3.

Trường ĐH FPT Cần Thơ có sự tiến bộ qua từng năm, dần thu hẹp khoảng cách về trình độ với các đội bạn

ẢNH: DUY TÂN

Vì vậy, trước khi bước vào cuộc tranh tài, tâm lý của các tuyển thủ Trường ĐH FPT Cần Thơ khá thoải mái, không nặng áp lực về thành tích. Thế nhưng, các cầu thủ sẽ có một nhiệm vụ quan trọng khác là phải chiến thắng chính bản thân mình. Đó là trình diễn một lối chơi văn minh, nói không với thẻ vàng, thẻ đỏ. Đặc biệt phải thể hiện được những bài toán chiến thuật đã miệt mài tập luyện trong thời gian qua. Dù thắng hay thua vẫn giữ phong cách, lối chơi, không làm người hâm mộ thất vọng về tinh thần chiến đấu.

"Việc nằm chung bảng với các đối thủ mạnh tại TNSV THACO cup 2026 cũng là cơ hội để đội tích lũy kinh nghiệm cọ xát, rèn thêm bản lĩnh ở sân chơi lớn. Chúng tôi sẽ cố gắng rút ngắn khoảng cách với các đội bạn và biết lượng sức để giữ thế trận phù hợp. Nếu không đủ sức tranh đua giành vé đi tiếp thì cũng sẽ trở thành một chướng ngại vật khó chơi để không phải ai cũng dễ dàng bước qua nữa", ông Đoàn Mạnh Hiệp, HLV Trường ĐH FPT Cần Thơ, chia sẻ.

Mục tiêu ‘đặc biệt’ của Trường ĐH FPT Cần Thơ tại TNSV THACO cup 2026- Ảnh 4.

 

