Trường ĐH Cửu Long cố gắng lập 'kỳ tích' tại TNSV THACO cup 2026

Quyết tâm đứng nhất bảng "tử thần"

Những ngày này, đội Trường ĐH Cửu Long tích cực chuẩn bị cho vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026). Sân bóng nhân tạo 7 người trong khuôn viên trường trở thành nơi họp mặt quen thuộc của các tuyển thủ. Bất kể sáng chiều, khi không bận việc học, đội dành hết thời gian ra sân để rèn chiến thuật.

Trường ĐH Cửu Long đặt mục giành vé dự VCK toàn quốc giải bóng đá TNSV THACO cup 2026 ẢNH: DUY TÂN

Điều thú vị là những buổi tập của đội thu hút khá nhiều sinh viên đến xem. Các tuyển thủ được tiếp thêm động lực nên tập luyện hứng khởi, hăng say hơn. Hình ảnh này cho thấy phần nào phong trào bóng đá học đường trong nhà trường rất được quan tâm. Các chàng trai quần đùi áo số đang nhận được nhiều niềm tin, nhiều kỳ vọng sẽ lập nên "kỳ tích" tại mùa giải năm nay.

Qua 2 mùa tham gia, thành tích tốt nhất của Trường ĐH Cửu Long tại vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam là tiến tới trận bán kết. Năm 2025, trận đấu đáng nhớ nhất ở vòng bảng của đội là trận thắng thuyết phục 3-0 trước ĐH Cần Thơ. Và có lẽ, điều đáng tiếc nhất của đội là để thua sít sao 0-1 trước Trường ĐH Trà Vinh ở vòng bán kết, vì đó là một trận đấu hay nhưng các tuyển thủ đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn.

Thành tích tốt nhất của đội Trường ĐH Cửu Long (áo vàng) tại vòng loại Tây Nam bộ là tiến tới trận bán kết ẢNH: DUY TÂN

Tại TNSV THACO cup 2026, những lá thăm ngẫu nhiên một lần nữa tạo nên các cuộc tranh tài đầy "duyên nợ": Trường ĐH Cửu Long nằm cùng bảng với Trường ĐH FPT Cần Thơ và ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Trà Vinh. Nhiều người nhận định, đây là bảng "tử thần", bởi ngoài Trường ĐH FPT Cần Thơ đang cố gắng tạo dấu ấn thì 3 đối trọng còn lại khá ngang tài ngang sức và đều thuộc nhóm mạnh nhất khu vực.

Hàng trăm cổ động viên hứa hẹn có mặt trên sân khách

Ông Trần Tuấn Hải, HLV Trường ĐH Cửu Long, cho biết tại một giải đấu gần đây, cục diện của các đội bóng có sự đổi chiều. ĐH Cần Thơ có sự trở lại mạnh mẽ sau nhiều năm đánh mất chính mình. Ngược lại, Trường ĐH Trà Vinh (đương kim quán quân vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2025) lại có dấu hiệu xuống sức. Tuy nhiên, với giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam thì rất khó lường, vì đội nào cũng sẽ có sự thay đổi "bí mật" về chiến thuật.

Đội hình Trường ĐH Cửu Long có nhiều sinh viên năm nhất ẢNH: DUY TÂN

Với Trường ĐH Cửu Long, đội hình cũng có diện mạo mới mẻ so với năm ngoái khi thiếu vắng những ngoại binh Lào và Campuchia. "Năm nay, đội hình chúng tôi xây dựng mang tính kế thừa, có nhiều sinh viên năm nhất. Bên cạnh đó là sự trở lại của nhiều cầu thủ tiềm năng nhưng đã lỡ hẹn với mùa giải 2025. Về chất lượng, tôi đánh giá các tuyển thủ có tinh thần, trình độ và thể lực tốt hơn năm rồi", HLV Trần Tuấn Hải tiết lộ.

Quá trình tập luyện của đội Trường ĐH Cửu Long rất thuận lợi khi được Ban giám hiệu đặc biệt quan tâm. Qua 2 mùa tham gia, có thể thấy, các thầy cô dành rất nhiều tình cảm, tâm huyết với giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam.

Còn nhớ, năm 2025, lãnh đạo nhà trường đã "chơi lớn" khi nhiều lần thưởng nóng để khích lệ tinh thần thi đấu cho đội. Đặc biệt, tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, đến tận SVĐ Cần Thơ cổ vũ cho đội đã làm nhiều tuyển thủ cảm thấy ấm áp và xúc động.

Đội đang tích cực tập luyện vì mục tiêu "vé vàng" ẢNH: DUY TÂN

Với sự kỳ vọng đó, Trường ĐH Cửu Long đang tích cực cải thiện những điểm yếu. Đội đã có 3 trận đá giao hữu với đội tuyển U.17 tỉnh Vĩnh Long. Các tuyển thủ hạ quyết tâm cố gắng hết sức để không làm phụ lòng mọi người.

"Hai năm trước, mỗi trận đấu của đội thì nhà trường đều bố trí xe chở 50 -100 sinh viên qua SVĐ Cần Thơ cổ vũ. Sinh viên không chỉ được miễn phí tiền xăng xe, mà còn được hỗ trợ thêm 50.000 đồng. TNSV THACO cup 2026 tổ chức ở Trường ĐH Đồng Tháp, khoảng cách xa nên sẽ trở ngại hơn. Chúng tôi dự định tới trận quyết định vòng bảng (gặp Trường ĐH Trà Vinh) sẽ chở 200 sinh viên qua đất sen hồng tiếp lửa cho đội. Theo dự tính này, đội phải quyết tâm thắng 2 trận đấu trước đó là gặp Trường ĐH FPT Cần Thơ và ĐH Cần Thơ", HLV Trần Tuấn Hải chia sẻ.