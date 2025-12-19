Trường ĐH Cửu Long hỗ trợ sinh viên tham gia thực tập, làm việc ở nước ngoài

Lãnh đạo Trường ĐH Cửu Long trao quà và tiền mặt hỗ trợ cho sinh viên đi thực tập ngắn hạn tại nước Cộng hòa Liên bang Đức Ảnh: Nguyễn Văn Dô

Đi thực tập, trải nghiệm tại Đức, Nhật Bản

Trường ĐH Cửu Long đã và đang hợp tác với gần 200 viện, trường ĐH, hiệp hội, doanh nghiệp nước ngoài trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, có lĩnh vực hợp tác đưa sinh viên đi thực tập, làm việc ở nước ngoài. Tính đến hiện tại, Trường Đại học Cửu Long có gần 70 sinh viên các ngành Điều dưỡng, Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử; Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Luật học, Nông học… tham gia thực tập, việc làm và trải nghiệm tại Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang Đức.

Ngày 28.5.2025, Trường ĐH Cửu Long có 11 sinh viên đủ điều kiện trúng tuyển thực tập ngắn hạn tại nước Cộng hòa Liên bang Đức, thuộc các ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (1 sinh viên), công nghệ kỹ thuật cơ khí (3 sinh viên), luật học (4 sinh viên), nông học (3 sinh viên).

Ngày 17.9.2025, trường phối hợp với Viện Nghiên cứu Giáo dục Y tế và Phúc lợi Nhật Bản châu Á (Viện JAMWEI) tổ chức buổi gặp gỡ, phỏng vấn sinh viên ngành điều dưỡng tham gia Chương trình Internship tại Nhật Bản đợt 1 năm 2025. Ngày 18.12.2025, Ban tổ chức tiếp tục phỏng vấn đợt 2 năm 2025, đợt này có 150 sinh viên ngành điều dưỡng đăng ký tham dự phỏng vấn… Theo kế hoạch, dự kiến những sinh viên phỏng vấn được đánh giá đạt yêu cầu sẽ xuất cảnh sang Nhật vào ngày 1.7.2026 (đợt 1) và ngày 2.1.2027 (đợt 2).

Sinh viên tham dự buổi phỏng vấn tham gia Chương trình Internship tại Nhật Bản vào ngày 18.12.2025 Ảnh: Nguyễn Văn Dô

Chia sẻ về cơ hội này, bạn Nguyễn Phan Nhựt Anh, sinh viên ngành điều dưỡng khóa 25, cho biết: "Em rất vui và tự hào, pha lẫn hồi hộp khi nhận được cơ hội tham gia chương trình Internship tại Nhật Bản. Em mong muốn bản thân nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc ở Nhật. Sau đó, trau dồi kỹ năng chuyên môn, học hỏi thêm văn hóa của người để hoàn thiện bản thân hơn".

NGƯT-PGS-TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long thông tin: "Nhà trường xác định việc hợp tác, hỗ trợ sinh viên tham gia các chương trình thực tập, việc làm ở nước ngoài là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Hàng năm, Trường ĐH Cửu Long đã kết nối, hợp tác với các đối tác nước ngoài để hỗ trợ sinh viên tham gia các chương trình thực tập, việc làm. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ và khả năng thích ứng trong môi trường làm việc toàn cầu".

Hội đồng phỏng vấn sinh viên tham gia Chương trình Internship tại Nhật Bản vào ngày 18.12.2025 Ảnh: Nguyễn Văn Dô

Nhiều lợi ích dành cho sinh viên

Một trong những điểm nhấn của các chương trình là sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Sinh viên được làm việc trong môi trường hiện đại, chuyên nghiệp, được hướng dẫn trực tiếp bởi các chuyên gia nước ngoài, qua đó nâng cao tay nghề, tác phong công nghiệp và kỹ năng mềm. Nhiều chương trình thực tập còn tạo điều kiện để sinh viên có thu nhập ổn định, góp phần giảm áp lực kinh tế cho gia đình.

Bạn Nguyễn Xuân Mỹ, sinh viên ngành Điều dưỡng Khóa 25, một trong những sinh viên đăng ký tham gia phỏng vấn Chương trình Internship tại Nhật Bản, chia sẻ: "Tham gia chương trình thực tập, việc làm ngoài bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, các em trau dồi kỹ năng mềm, nâng cao ngôn ngữ tiếng Nhật. Ngoài ra, chúng em còn có cơ hội tìm hiểu về văn hóa, con người của đất nước Nhật Bản".

Khi nói về vấn đề này, lãnh đạo khoa Khoa học sức khỏe, Trường ĐH Cửu Long, nhận định: "Tham gia chương trình thực tập, làm việc nước ngoài sẽ mang lại nhiều lợi ích dành cho sinh viên. Giúp sinh viên nâng cao kỹ năng chuyên môn, rèn luyện tác phong làm việc,cải thiện trình độ ngoại ngữ, có cơ hội việc làm hấp dẫn sau tốt nghiệp; đồng thời, nhiều chương trình có hỗ trợ tài chính (lương, vé máy bay, nhà ở). Ví dụ các em tham gia Chương trình Internship tại Nhật Bản, trừ chi phí mỗi tháng các em còn kiếm thêm thu nhập khoảng 20 triệu đồng".

Không chỉ chú trọng đưa sinh viên ra nước ngoài thực tập, làm việc, Trường ĐH Cửu Long còn đặc biệt quan tâm đến công tác đồng hành, bảo vệ quyền lợi chính đáng của sinh viên. Các đơn vị chức năng thường xuyên phối hợp với đối tác, theo dõi quá trình học tập, làm việc của sinh viên, kịp thời hỗ trợ, giải quyết các vấn đề phát sinh, giúp sinh viên yên tâm rèn luyện và phát triển bản thân.

Sinh viên xếp hàng chờ đến lượt tham gia phỏng vấn ngày 18.12.2025 Ảnh: Nguyễn Văn Dô

Theo NGƯT-PGS-TS Lương Minh Cừ, lãnh đạo trường phân công cán bộ phụ trách theo dõi chặt chẽ, nắm bắt tình hình trong suốt khoảng thời gian các em tham gia thực tập, trải nghiệm việc làm tại nước ngoài, kịp thời hỗ trợ các em khi gặp khó khăn. Sinh viên tham gia chương trình sẽ được tư vấn, định hướng nghề nghiệp, đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế cũng như hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục cần thiết.

Việc tăng cường hợp tác hỗ trợ sinh viên tham gia các chương trình thực tập, việc làm nước ngoài đã và đang góp phần khẳng định uy tín, chất lượng đào tạo của Trường ĐH Cửu Long, đồng thời giúp sinh viên chủ động hội nhập, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế.