Sân bóng Trường ĐH Đồng Tháp đã sẵn sàng cho TNSV THACO cup 2026

Trần Ngọc
Trần Ngọc
04/01/2026 15:39 GMT+7

Nhận đăng cai vòng loại khu vực Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026, Ban giám hiệu Trường ĐH Đồng Tháp quyết định đầu tư hơn 1 tỉ đồng trang bị cơ sở vật chất.

Sân bóng hiện đại phục vụ TNSV THACO cup 2026

Trường ĐH Đồng Tháp có sân bóng cỏ nhân tạo 11 người, kích thước 96 m x 62 m đúng chuẩn của FIFA và VFF. Sân bóng được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng, bảng điểm điện tử; riêng khán đài A có mái che, ghế ngồi khá VIP. Khi nhận đăng cai vòng loại khu vực Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026, Ban giám hiệu nhà trường quyết định đầu tư thêm hơn 1 tỉ đồng để thi công khán đài B, C, D cùng một số hạng mục cần thiết khác.

Sân bóng Trường ĐH Đồng Tháp đã sẵn sàng cho TNSV THACO cup 2026- Ảnh 1.

Trường ĐH Đồng Tháp đầu tư xây sân bóng cỏ nhân tạo 11 người đúng chuẩn của FIFA và VFF

ẢNH: DUY TÂN

Thạc sĩ Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng Thiết bị xây dựng cơ bản Trường ĐH Đồng Tháp, dự kiến đến ngày 6.1, việc lắp đặt và sơn các khán đài B, C, D hoàn tất, nâng tổng sức chứa lên 1.600 chỗ ngồi. Ngoài ra, các phòng thay đồ, phòng ban tổ chức, phòng trọng tài, phòng y tế cũng được đầu tư bài bản. "Việc đầu tư sân bóng hoàn chỉnh giúp nhà trường tự tin hơn trong việc tổ chức vòng loại khu vực Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026", ThS Nguyễn Văn Bình nói.

Đăng cai vòng loại TNSV THACO Cup 2026, Trường ĐH Đồng Tháp đầu tư sân xịn đạt chuẩn quốc gia

Sân bóng Trường ĐH Đồng Tháp đã sẵn sàng cho TNSV THACO cup 2026- Ảnh 2.

Công tác thi công khán đài B, C, D sẽ hoàn tất trước ngày 6.1

ẢNH: DUY TÂN

Năm 2026 là năm thứ 2 Trường ĐH Đồng Tháp tham dự giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam. Ở mùa giải năm 2025, đội bóng của trường không may mắn khi có 3 trận hòa vòng bảng đều với tỷ số 0 - 0, vuột mất cơ hội tranh tài vòng chung kết. PGS-TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng nhà trường, là người rất nhiệt huyết với thể thao. Ông luôn dành sự quan tâm để phát triển đội bóng và hỗ trợ tối đa cho các cầu thủ sinh viên của trường tham dự giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam.

"Chảo lửa" thu nhỏ của sân vận động Cao Lãnh

Người dân đất sen hồng Đồng Tháp vốn đam mê thể thao, nhất là bóng đá. Trước đây, sân vận động Cao Lãnh được xem là "chảo lửa" luôn đầy ắp khán giả, cổ vũ cuồng nhiệt cho đội Đồng Tháp mỗi khi thi đấu trên sân nhà.

Sân bóng Trường ĐH Đồng Tháp đã sẵn sàng cho TNSV THACO cup 2026- Ảnh 3.

Trường ĐH Đồng Tháp là trường đại học đầu tiên ở miền Tây có sân bóng hiện đại

ẢNH: DUY TÂN

Có mặt dự một số giải bóng đá sinh viên Trường ĐH Đồng Tháp đăng cai để thử nghiệm, hoàn thiện khâu tổ chức chuẩn bị cho vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026, PV Thanh Niên chứng kiến sân bóng của trường luôn kín khán giả. Việc đầu tư khán đài B, C, D để nâng thêm sức chứa cho sân sẽ khiến không khí cổ vũ các đội bóng trực tiếp trên sân càng thêm náo nhiệt, biến sân bóng Trường ĐH Đồng Tháp thành "chảo lửa" thu nhỏ của sân vận động Cao Lãnh trước đây. Việc được "tiếp lửa" từ lãnh đạo nhà trường và khán giả trên sân sẽ là động lực cho đội bóng nhà trường thi đấu hiệu quả.

Sân bóng Trường ĐH Đồng Tháp đã sẵn sàng cho TNSV THACO cup 2026- Ảnh 4.

Ngoài khán đài A hiện hữu khang trang, Trường ĐH Đồng Tháp đầu tư hơn 1 tỉ đồng thi công khán đài B, C, D phục vụ vòng loại TNSV THACO cup 2026

ẢNH: TRẦN NGỌC

Thạc sĩ Cao Dao Thép, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp, cho biết, nhà trường rất vinh dự khi được Báo Thanh Niên chọn đăng cai vòng loại TNSV THACO cup 2026. Với trách nhiệm là đơn vị đồng hành và mong muốn góp phần cho giải đấu thành công, trường đã mạnh dạn đầu tư sân bóng, cơ sở vật chất của trường. Qua đó phục vụ tốt hơn cho việc đào tạo của trường, tạo điều kiện cho sinh viên có sân vui chơi, giải trí sau giờ học.

"Ngoài việc đầu tư sân bóng phục vụ cho vòng loại khu vực Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026, chúng tôi cũng sẵn sàng phục vụ các sự kiện hoạt động thể thao của các đơn vị, các ngành khi có nhu cầu", thạc sĩ Cao Dao Thép nói thêm.

Ban tổ chức TNSV THACO cup 2026 vinh dự nhận được sự quan tâm đồng hành của nhiều công ty, doanh nghiệp và trường đại học trong việc tổ chức vòng loại khu vực Tây Nam bộ liên tục 3 - 4 mùa giải, gồm:

- Tổng công ty Điện lực miền Nam

- Công ty Điện lực Cà Mau

- Văn phòng đại diện Agribank khu vực Tây Nam bộ

- Công ty TNHH Y khoa Vạn Phước Cửu Long

- Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long

- Trường ĐH Cửu Long

- Trường ĐH Trà Vinh

Sân bóng Trường ĐH Đồng Tháp đã sẵn sàng cho TNSV THACO cup 2026- Ảnh 5.

