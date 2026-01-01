Một ĐH Cần Thơ mới mẻ tại TNSV THACO cup 2026

ĐH Cần Thơ tham gia đủ 3 mùa giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam đã tổ chức. Năm đầu tiên (2023), đội đã chứng minh mình là một thế lực hùng mạnh của bóng đá học đường lúc bấy giờ khi dễ dàng về nhất vòng loại Tây Nam bộ.Tuy nhiên, một năm sau, đội đã không giữ được phong độ khi để "ngôi vương" rơi vào tay Trường ĐH Trà Vinh. Đến TNSV THACO cup 2025 thì dường như ĐH Cần thơ đã đánh mất chính mình khi bị loại nay từ vòng bảng.

ĐH Cần Thơ quyết tâm tìm lại vị thế tại THNSV THACO cup 2026 ẢNH: THANH DUY





Hơn ai hết, ĐH Cần Thơ thấy rõ thành tích của mình đang trên đà lao dốc và cổ động viên cũng đang dần mất niềm tin. Vì thế, đội rất quyết tâm tìm lại vị thế của mình tại mùa giải năm nay. Hành trình đó bắt đầu trước hết từ việc thay đổi nhà "cầm quân". Hiện nay, HLV của ĐH Cần Thơ là ông Phan Việt Thái (trước đó là ông Châu Đức Thành - PV), là giảng viên giáo dục thể chất trong trường và có gần 15 năm làm trợ lý trọng tài tại giải hạng nhất quốc gia và V-League.

Với việc hiểu tâm lý sinh viên và có kiến thức sâu về bóng đá, nhiều người đang chờ xem vị tân HLV này sẽ làm gì để đưa ĐH Cần Thơ trở lại thời kỳ thi đấu thăng hoa, bùng nổ như đã từng làm được ở 3 năm trước.

Dàn tuyển thủ đổi mới gần như hoàn toàn so với mùa giải 2025 ẢNH: DUY TÂN

Bên cạnh đó, đội hình của ĐH Cần Thơ cũng gần như "thay máu" hoàn toàn. Đội chỉ còn 1 cựu hảo thủ, còn lại là những nhân tố mới do chính HLV Phan Việt Thái tuyển chọn. Tuy là gương mặt mới nhưng trình độ chơi bóng không thể xem thường. Vì họ đã phải trải qua 3 vòng tuyển chọn khắc khe, vượt qua hơn 100 ứng viên nặng ký khác mới có thể góp mặt vào danh sách cuối cùng.

HLV Phan Việt Thái cho biết, trước đó phong trào bóng đá học đường trong ĐH Cần Thơ có phần bị lắng xuống, nhiều chân sút mất lửa. Chính TNSV THACO cup 2026 đã mang lại sự nhiệt huyết, xốc lại tinh thần và khơi dậy niềm đam mê bóng đá cho các tuyển thủ .

"Tôi đã truyền lửa cho các em bằng niềm đam mê của mình. Tôi nói với các em rằng giải của Báo Thanh Niên là một giải truyền thống, được tổ chức rất chuyên nghiệp. Các em bỏ lỡ sẽ mất đi một cơ hội trải nghiệm quý báu về không khí bóng đá chuyên nghiệp, một kỷ niệm đẹp của thời sinh viên. Chính các em cũng thấy rõ điều đó nên đã háo hức tham gia, thậm chí có em còn không xét tốt nghiệp đợt này để đồng hành cùng giải đấu", ông Phan Việt Thái nói.

ĐH Cần Thơ rơi bảng đấu khó tại vòng loại Tây Nam bộ ẢNH: DUY TÂN

HLV Phan Việt Thái cho rằng vòng loại Tây Nam bộ năm nay mở ra thêm cơ hội cho các đội bóng khi có 1,5 suất dự VCK toàn quốc. Nhưng tính cạnh tranh cao hơn vì để chạm tay vào "vé vàng" chỉ có cách duy nhất là xếp nhất bảng. Hẳn nhiên điều này là không dễ vì ĐH Cần Thơ nằm chung bảng đấu khó với đương kim vô địch khu vực Trường ĐH Trà Vinh, Trường ĐH Cửu Long và Trường ĐH FPT Cần Thơ, nhưng đội vẫn có khả năng.

Quyết tâm này đang được đội hiện thực hóa bằng việc chăm chỉ tập luyện hàng ngày. Ngoài thuê sân 11, các tuyển thủ còn thuê sân 5-7 người để rèn những bài phối hợp nhỏ về chiến thuật. "Một bảng đấu khó khăn nhưng nếu tâm lý các em ổn định, chúng tôi sẽ có thể làm được. Mọi người đang tập trung, nỗ lực hết mình ngay trong những buổi tập. Sẽ không có một ĐH Cần Thơ thi đấu lơ là, rời rạc, buông xuôi tại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên lần này", HLV Phan Việt Thái chia sẻ.