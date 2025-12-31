Trường ĐH Đồng Tháp quyết tâm 'lột xác' trên sân nhà

Ấn tượng trong lần đầu tham gia giải

Lần đầu tiên Trường ĐH Đồng Tháp tham gia giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam là năm 2025 (TNSV THACO cup 2025). Rất trùng hợp khi cả 3 lượt trận ở vòng bảng (gặp Trường ĐH Nam Cần Thơ, Trường ĐH Cửu Long, ĐH Cần Thơ), đội đều có tỷ số hòa 0-0. Một kết quả chưa thể nói xuất sắc, nhưng cũng không thể cho rằng kém cỏi.

Trường ĐH Đồng Tháp đang tích cực tập luyện cho giải bóng đá TNSV THACO cup 2026 ẢNH: DUY TÂN

Còn nhớ, ở lượt cuối vòng bảng, đội gặp ĐH Cần Thơ và buộc phải thắng mới có thể vào bán kết. Ngoài sự quyết tâm, đội nhận được sự khích lệ tinh thần ấm áp từ "người nhà". Dù khoảng cách xa xôi nhưng hàng trăm cổ động viên từ đất sen hồng đến SVĐ Cần Thơ để cổ vũ. Băng rôn, tiếng trống, tiếng kèn khuấy động cả khán đài.

Càng ý nghĩa hơn khi đi cùng là nhiều giảng viên, cán bộ trong trường. Đặc biệt, PGS-TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp, cũng đã đến tiếp lửa cho các tuyển thủ. Những hình ảnh đó để lại rất nhiều ấn tượng, cho thấy phần nào đội đã tham gia giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam với sự đầu tư và chuẩn bị rất nghiêm túc.

Đội nhận được rất nhiều sự quan tâm từ ban lãnh đạo nhà trường và các cổ động viên ẢNH: DUY TÂN

Với cơ hội đi tiếp đều chia đều cho cả hai, cuộc đối đầu giữa Trường ĐH Đồng Tháp và ĐH Cần Thơ diễn ra với những pha đôi công mãn nhãn. Ai cũng nỗ lực thi đấu tới giây phút cuối cùng. Tuy nhiên, với việc giữ sạch lưới đến hết trận, hai đội phải sớm chia tay giải đấu. Về phía Trường ĐH Đồng Tháp, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, những chân sút mạnh mẽ đã không cầm được nước mắt, ban huấn luyện cũng tỏ rõ tiếc nuối trên sân cỏ. Vì trước khi vào giải đội đã lượng sức và kỳ vọng nhiều hơn thế.

Kết quả không như ý nhưng với nhiều người, đây chỉ là một cú "trượt chân" của các tuyển thủ. Bởi đại diện đất sen hồng chỉ mới tham dự giải lần đầu, mọi thứ còn quá mới mẽ, bỡ ngỡ và nhiều điều nằm ngoài dự tính. Và không ít người tin rằng, một khi Trường ĐH Đồng Tháp đã được trải nghiệm, đã thử sức với sân chơi này thì sự trở lại của họ vào năm nay sẽ khác.

Trường ĐH Đồng Tháp (áo xanh) và ĐH Cần Thơ bị loại từ vòng bảng giải bóng đá TNSV THACO cup 2025 ẢNH: DUY TÂN

Quyết tâm "lột xác" trên sân nhà

Trong 1 năm qua, Trường ĐH Đồng Tháp luôn nghĩ tới vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026. Đội tập luyện dài hơi trên sân cỏ nhân tạo trong trường và tích cực tham gia các giải đấu cọ xát. Càng đến ngày vòng loại khởi tranh thì đội càng hăng say với các bài tập thể lực, kỹ thuật, phối hợp chiến thuật.

Các tuyển thủ tích cực rèn luyện nền tảng thể lực ẢNH: DUY TÂN

Mỗi ngày, đội Trường ĐH Đồng Tháp tập luyện 2 buổi sáng và chiều. Người dẫn dắt các tuyển thủ vẫn là HLV người Bồ Đào Nha João Pedro Felipe Salgueiro. Đáng chú ý khi dàn trợ lý năm nay là những cựu danh thủ Đồng Tháp có nhiều năm tham gia V-League như Nguyễn Văn Mộc, Nguyễn Văn Hậu...

"Từ giải năm trước, chúng tôi đã rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu. Năm nay sẽ có nhiều nhân tố mới trong đội hình. Chúng tôi sẽ cố gắng mang đến một chiến thuật khác biệt và một thứ bóng đá với đẳng cấp cao hơn", HLV João Pedro Felipe Salgueiro nói.

HLV đội bóng Trường ĐH Đồng Tháp là ông João Pedro Felipe Salgueiro (giữa). Dàn trợ lý có nhiều cựu danh thủ tỉnh Đồng Tháp ẢNH: DUY TÂN

Màn trình diễn của các cầu thủ Trường ĐH Đồng Tháp đang rất được mong đợi. Bởi vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026 sẽ được tổ chức ngay trên sân nhà. Ông Trần Văn Điền, Phó trưởng đoàn đội bóng đá Trường ĐH Đồng Tháp, cho biết năm nay đội có điều kiện tốt về sân bãi, chế độ ăn ở và thời gian tập luyện cũng nhiều hơn năm ngoái. Thất bại ở năm rồi là bài học quý giúp đội nhìn ra những khuyết điểm, thiếu sót để hoàn thiện hơn.

So với năm 2025, năm nay, đội Trường ĐH Đồng Tháp có khoảng 50% nhân tố mới ẢNH: DUY TÂN

Với tư cách đội chủ nhà, Trường ĐH Đồng Tháp có những thuận lợi nhưng cũng có nhiều áp lực. "Áp lực lớn nhất không phải là chiếc cúp, mà làm như thế nào để cho đội bóng đá Trường ĐH Đồng Tháp thi đấu quyết liệt hơn, đẹp mắt hơn để đáp lại niềm tin của ban lãnh đạo và của những người hâm mộ", ông Trần Văn Điền nói và cho biết mọi người xem đây là một áp lực tích cực vì là cơ hội để các tuyển thủ thể hiện sự quyết tâm vì màu cờ sắc áo và tinh thần của người con đất sen hồng.

Vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026 có 8 đội tham dự. Theo kết quả bốc thăm, chủ nhà Trường ĐH Đồng Tháp cùng bảng với Trường ĐH Nam Cần Thơ, Trường ĐH Tây Đô và Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.