Ai cản nổi Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa?

Sức mạnh của đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa

Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã có chỗ đứng riêng biệt trong dòng chảy vinh quang giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam, khi trở thành nhà vô địch tuyệt đối ở cả sân chơi trong nước lẫn quốc tế, ngay trong lần đầu bước tới giải đấu.

Dàn cầu thủ được ăn tập bài bản, kết hợp với chiến thuật hợp lý biết mình biết ta của HLV Nguyễn Công Thành đã đưa Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa tạo cú sốc ngay chiến dịch vòng loại khi đánh bại đương kim á quân Trường ĐH Thủy lợi ngay trên sân khách.

Đến vòng chung kết, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa dù không trình diễn lối chơi bắt mắt, nhưng lại đi từng bước rất chắc chắn, hiệu quả.

Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa (áo vàng) là đương kim vô địch ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngân Hoàng Phúc cùng đồng đội mang tới hàng thủ "thép", lầm lũi vượt qua những đối thủ nặng ký như Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM), Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH TDTT Đà Nẵng để bước lên ngai vàng trong nước. Đến giải quốc tế, một lần nữa lối chơi cực "chì", phòng ngự vững vàng rồi chờ đợi cơ hội phản đòn đã đưa đội bóng non trẻ của giải sinh viên đánh bại Trường ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore), Trường ĐH Life (Campuchia) và Trường ĐH Lào để trở thành nhà vua. Cú đúp vô địch sau 10 trận đấu chỉ trong 1 tháng không chỉ minh chứng cho sự ổn định, mà còn kết tinh bởi nền tảng thể lực đáng nể cùng quá trình chuẩn bị nghiêm túc. HLV Nguyễn Công Thành từng nói toàn đội quyết tâm ở TP.HCM hết tháng 3 (tức là sau khi trận chung kết giải quốc tế khép lại), và ông cùng học trò đã giữ lời, mang vinh quang về cho Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa.

Tuy nhiên, vẫn có "vết xước" trên hành trình vô địch mà HLV Nguyễn Công Thành đúc rút thành kinh nghiệm cho giải năm nay. Mùa trước, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa phải chinh chiến gần như với một đội hình duy nhất cho 13 trận đấu (tính cả vòng loại). "Khoảng cách giữa đội hình chính thức và dự bị là vấn đề", HLV Nguyễn Công Thành đánh giá.

Năm nay, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã bổ sung lực lượng trẻ để cải thiện chiều sâu đội hình. Thay vì dùng "cứng" một bộ khung, ông Thành cũng hoán đổi nhân sự để học trò tích lũy. Tình cảnh chỉ đá bằng một đội hình sẽ không lặp lại, khi các đối thủ đã bắt đầu dè chừng và nghiên cứu lối chơi của Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa.

Vị trí thủ môn cũng khiến HLV Nguyễn Công Thành đau đầu, khi người gác đền Thatsaphone Xaiyasone không còn góp mặt (đã ra trường). Vắng thủ môn vừa được gọi lên đội tuyển Lào, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đang tìm kiếm người thay thế, song cũng không đơn giản.

Thatsaphone Xaiyasone không còn góp mặt, để lại khoảng trống nơi khung gỗ Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa ẢNH: ĐỘC LẬP

Ở sân chơi sinh viên vừa qua, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã thua vì sai sót của thủ môn. Ban huấn luyện đội quyết định tính toán lại vị trí này, khi đã bổ sung 2 cầu thủ hoàn toàn mới cho vòng loại TNSV THACO cup 2026.

Tôn trọng đối thủ

Dù ở thế "cửa dưới", nhưng Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã vô địch TNSV THACO cup 2025 thuyết phục. Hơn ai hết, HLV Nguyễn Công Thành hiểu rõ không đối thủ nào là dễ bị đánh bại. Chính những đội bị đánh giá thấp, có tâm lý thoải mái lại dễ làm nên chuyện.

Mùa này, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa là đương kim vô địch, với sức ép tâm lý nặng nề trên vai. Bởi vậy, đội đã chuẩn bị từ rất sớm, duy trì tập luyện trên sân 11 để giữ thể trạng và phong độ.

Tại bảng A nhóm C vòng loại TNSV THACO cup 2026, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa nằm cùng bảng ĐH Kinh tế quốc dân, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam và Trường ĐH Phương Đông.

"Chúng tôi chưa từng gặp các đối thủ này trước đây. Mọi đội bóng đều có thực lực, không thể nói chắc chắn mạnh sẽ thắng yếu. Do đó, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa sẽ tính toán từng trận một. Chúng tôi phải thắng Trường ĐH Phương Đông ở trận mở màn, sau đó, ban huấn luyện sẽ xem trận đấu giữa Trường ĐH Hàng hải Việt Nam và ĐH Kinh tế quốc dân để hiểu hơn về trình độ, lối chơi của đối thủ. Nhóm đấu của Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa rất khó khăn, toàn đội ý thức được điều đó nên sẽ chuẩn bị tốt và nỗ lực từng trận. Đối thủ nào không quan trọng, đã ra sân là phải 'chiến' hết mình", HLV Nguyễn Công Thành cho biết.