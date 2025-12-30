Vòng loại khu vực TP.HCM: 35 đội đấu 57 trận, khốc liệt cạnh tranh 6 suất đi Nha Trang

Những cặp đấu nóng bỏng khu vực mang lại trải nghiệm thú vị không thể bỏ qua

Trong 9 nhóm vòng loại (8 nhóm có 4 đội và duy nhất 1 nhóm có 3 đội là nhóm K) vừa bốc thăm chiều 29.12, nhiều tiếng ồ và vỗ tay hào hứng vang lên từ sự hiện diện của đại diện các đội trường tham dự ở khu vực TP.HCM. Bởi lá thăm run rủi đã tạo nên ít nhất 3 nhóm được xem là "tử thần" vì quy tụ toàn các đội "nặng ký". Nặng nhất có lẽ là nhóm F nơi mà cả 4 cái tên đều mạnh ngang nhau và đều cùng có cơ hội đi tiếp vào vòng play-off.

Đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai từng giành giải ba Cúp bóng đá Trường ĐH Đồng Tháp mở rộng năm 2025 ẢNH: KHẢ HÒA

Đầu tiên phải nói đến đội hạt giống ở nhóm này Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai. Đây là đội bóng đã 2 lần liên tiếp có mặt ở VCK, mùa năm 2024 đứng thứ ba. Đây là đội được đầu tư rất mạnh thời gian qua từng tham gia thi đấu quốc tế giải sinh viên các trường ĐH châu Á và có lực lượng tham gia giải hạng ba toàn quốc. Họ từng được xem là hiện tượng có thể đi đến trận cuối cùng của mùa giải 2025, nhưng lại bất ngờ gục ngã ở vòng bảng vòng chung kết. Sau đó lại tiếp tục "cầm vàng để vàng rơi" ở giải sinh viên toàn quốc hồi tháng 10. Thế nên để khẳng định được sức mạnh của mình thì thật không dễ dàng cho đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Lê Hữu Phát và Quách Hùng Bảo, những HLV và cựu danh thủ của Đồng Nai từng đá V-League trước đây.

Đội Trường ĐH Công Nghệ Đồng Nai (áo đỏ) tại VCK giải Thanh Niên sinh viên Việt Nam mùa 3 năm 2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Bởi 3 đối thủ trong nhóm F đều rất "máu mặt". Trước hết là đội Trường ĐH Nông Lâm, từng có bề dày truyền thống và thi đấu rất ổn định, 2 mùa liên tiếp có mặt ở VCK giải Thanh Niên sinh viên. Kế đến đội Trường ĐH Kinh tế Tài chính cũng rất hay, từng suýt chạm vào chiếc vé play-off để tranh suất dự VCK. Còn đội ĐH Giao thông Vận tải mùa thứ 3 đã từng gây sốc khi thắng ĐKVĐ Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM trong trận khai mạc vòng loại.

Đội Trường ĐH Nông Lâm (áo đỏ) luôn rất ổn định ẢNH: NHẬT THỊNH

Cả 3 đội này cũng đều được đầu tư ráo riết thời gian qua và chắc chắn sẽ là kẻ ngáng đường khó chịu cho đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai. Ở mùa 2 năm 2024, trận đấu giữa đội Trường ĐH Nông Lâm và đội Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM đến giờ vẫn là một trong số các trận đấu hay nhất ở vòng loại. 2 đội đã rượt đuổi tỷ số hấp dẫn hòa 3-3 trong thế trận hào hứng, kịch tính từ đầu đến cuối làm mãn nhãn người xem. Vì thế sự cân bằng giữa 4 đội trong nhóm này chắc chắn sẽ tạo nên những trận cầu "bùng nổ".

Đội Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM (áo xanh nhạt) từng chơi khá hay ở mùa giải năm 2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Một nhóm đấu hay nữa là nhóm G với các đội Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (sắp tới sẽ chính thức đổi tên thành Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM), đội Trường ĐH Văn Lang, đội ĐH Kinh tế và đội Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng. Cũng như nhóm F, 4 đội trong nhóm này cũng "xương" như nhau. Đội Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM được xem là rất ổn định, 2 lần có mặt ở VCK giải Thanh Niên sinh viên mùa 1 và 2, mới đây về thứ 3 giải sinh viên toàn quốc. Đội Trường ĐH Văn Lang từng vào tứ kết mùa đầu tiên và có lối chơi rất khó chịu cho bất cứ đối thủ nào. Đội ĐH Kinh tế mùa thứ 3 cũng đã lọt vào trận play-off, còn đội Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng từng có truyền thống rất mạnh trước đây, tuy đang gầy dựng lại vài năm qua nhưng cũng rất đáng gờm. Ở nhóm này từng trận đấu chẳng khác nào trận chung kết và kịch tính sẽ dâng cao đến giờ chót.

Đội Trường ĐH Văn Lang (áo đỏ) đang tìm lại sức mạnh vốn có ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhóm hấp dẫn không kém là nhóm B với sự có mặt của những cái tên đủ mang lại những trận hào hứng. Đội Trường ĐH Văn Hiến trên lý thuyết là mạnh nhất nhóm vì được đầu tư cực tốt và từng 2 mùa liền có mặt ở VCK. Đội Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn cũng là một hiện tượng thú vị mùa 3 khi lọt vào trận play-off. Nhưng họ sẽ phải gặp 2 tân binh đều được xem là rất khó chịu. Đội Trường ĐH Quốc tế miền Đông sau mấy mùa "nằm im" đã xuất hiện bằng một hình hài mà nhiều đội đá giao hữu với họ đang rất quan ngại.

Đội Trường ĐH Văn Hiến (áo vàng) từng 2 lần dự VCK ẢNH: NHẬT THỊNH

Đặc biệt hơn là đội Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại do Trọng tài quốc gia Trần Ngọc Nhớ huấn luyện đang tỏ ra rất "mát tay". 6 trận giao hữu trong cuối tháng 11 và 12, đội này thắng đến 4 và chỉ hòa 2, nhất là có những trận thắng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, thắng ĐH Kinh tế, thắng Trường CĐ Giao thông Vận tải và thắng cả đội Trường ĐH Văn Hiến (giờ bốc thăm chung nhóm). Bấy nhiêu cho thấy các tân binh này đủ sức "làm mưa làm gió" và sẽ gây nhiều khó khăn ở nhóm này.

HLV Trần Ngọc Nhớ đang chỉ đạo đội Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại ẢNH: ĐỘI BÓNG CUNG CẤP

Với 35 đội tranh tài, tổng cộng 57 trận đấu, khu vực TP.HCM chỉ có 6 suất (thực chất là 5 suất rưỡi vì còn đội nhì khu vực Tây Nam bộ lên tranh play-off) sẽ tạo nên bầu không khí sôi động, lôi cuốn. Những bảng đấu nóng bỏng này hứa hẹn mang lại nhiều trận kịch tính, quyết liệt và chắc chắn sẽ tạo nên một vòng loại thu hút nhất từ trước đến nay trên 2 sân Tôn Đức Thắng và Tao Đàn.

Đội Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 2 lần có mặt ở VCK mùa 1 và 2 đang quyết tâm trở lại ẢNH: NHẬT THỊNH