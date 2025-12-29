Chủ tịch TP.HCM tiếp người dân trong dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Ngày 29.12, UBND TP.HCM tổ chức buổi tiếp xúc đại diện các hộ dân có khiếu nại, kiến nghị, phản ánh liên quan Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh). Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được; Phó tổng thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy; Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp và lãnh đạo TP.HCM cùng dự.

Tại buổi tiếp công dân, các hộ dân nêu kiến nghị một số vấn đề liên quan chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cũng như các thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ…

Theo Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp, các nội dung người dân kiến nghị và các đơn thư liên quan kết luận thanh tra, kết quả kiểm tra của Thanh tra Chính phủ đều được tiếp nhận và lập biên bản.

Ông Điệp đề nghị UBND TP.HCM trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh vấn đề liên quan thì báo cáo, làm việc cùng cơ quan chuyên môn của Thanh tra Chính phủ.

Người dân nêu ý kiến liên quan Khu đô thị mới Thủ Thiêm tại buổi tiếp công dân ẢNH: NGUYÊN VŨ

Phó tổng thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy cho biết các thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ đầy đủ cơ sở, căn cứ vào nhiều chứng cứ, tài liệu cũng như lấy ý kiến của nhiều bộ ngành và UBND TP.HCM. Khi có thông báo kết luận, Thanh tra Chính phủ đều gửi các cơ quan liên quan, công khai đến người dân và được các cơ quan thông tấn báo chí đăng tải rộng rãi.

Ông Bảy mong người dân ghi nhận, ủng hộ những nỗ lực của UBND TP.HCM thời gian qua, đồng thời đề nghị chính quyền thành phố tiếp thu đầy đủ ý kiến, đề xuất của người dân và sớm giải quyết trong thẩm quyền.

Mong người dân cân nhắc thấu đáo

Kết luận buổi tiếp công dân, Chủ tịch Nguyễn Văn Được chia sẻ những khó khăn của các hộ dân, gia đình có đất bị thu hồi và trân trọng ghi nhận những đóng góp của bà con vì mục tiêu chung là xây dựng và phát triển thành phố đàng hoàng hơn và to đẹp hơn.

TP.HCM đã rà soát, ban hành, triển khai các chính sách bổ sung theo hướng bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân trong khuôn khổ pháp luật cho phép.

Ông Được cho biết Khu đô thị mới Thủ Thiêm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tương lai phát triển của TP.HCM, nơi đây quy hoạch thành trung tâm mới hiện đại và mở rộng với các chức năng chính là trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ cao cấp.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được kết luận buổi tiếp công dân ẢNH: NGUYÊN VŨ

Bên cạnh đó, khu đô thị mới còn là trung tâm văn hóa, nghỉ ngơi, giải trí, có nhiều công trình công cộng như quảng trường, công viên, nhà hát, cung thiếu nhi, không gian sinh hoạt cộng đồng. Dự án hoàn thành sẽ góp phần hình thành một khu đô thị hiện đại, văn minh, tạo không gian sống tốt hơn cho người dân và là động lực phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM mong muốn bà con đồng cảm, thấu hiểu và chia sẻ với thành phố về việc thu hồi đất để xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm là yêu cầu cấp thiết.

"Chính quyền thành phố tha thiết đề nghị các cá nhân, hộ gia đình còn lại cân nhắc thấu đáo vì lợi ích chung, lựa chọn phương án hợp tác, đồng thuận, sắp xếp bàn giao mặt bằng. Đây không chỉ là sự chấp hành pháp luật, mà còn là sự đóng góp thiết thực của bà con cho lợi ích chung, cho sự phát triển bền vững, lâu dài vì một thành phố đáng sống", ông Được kêu gọi.