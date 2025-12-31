Đội xếp nhì nhóm đá play-off ở vòng loại khu vực TP.HCM được xác định thế nào?

So sánh chỉ số các đội thứ nhì tranh vào play-off mà không tính kết quả với đội thứ 4

Vòng loại khu vực TP.HCM giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam sẽ khởi tranh vào ngày 9.1.2026 với 35 đội chia làm 9 nhóm, trong đó có 8 nhóm 4 đội và 1 nhóm 3 đội là nhóm K. Nếu số lượng các đội trong từng bảng bằng nhau thì việc so sánh các đội thứ nhì để chọn ra 2 đội có thành tích tốt nhất khá dễ dàng. Nhưng do có 1 nhóm 3 đội nên VFF quy định cách tính giữa các đội xếp thứ nhì sau vòng đấu nhóm của vòng loại như sau.

Để so sánh chỉ số giữa các đội xếp thứ nhì của 9 nhóm thì đầu tiên ở 8 nhóm có 4 đội sẽ không tính kết quả của đội xếp thứ nhì trong nhóm với đội xếp thứ tư của nhóm đó sau khi hoàn tất vòng đấu nhóm. Nghĩa là khi đó đội xếp thứ nhì của từng nhóm sẽ có số điểm, số bàn thắng, bàn thua chỉ tính trong 2 trận đấu mà họ gặp đội xếp thứ nhất và thứ ba của mỗi nhóm.

Đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai sẽ ở nhóm đấu khó khăn, đặt mục tiêu nhất hoặc nhì nhóm có thành tích tốt ẢNH: NHẬT THỊNH

Điều này nhằm đảm bảo công bằng cho tất cả các đội xếp thứ nhì ở cả 9 nhóm khi chỉ tính thành tích thi đấu của 3 đội trong mỗi nhóm với nhau. Trên cơ sở đó việc so sánh sẽ thuận lợi để tìm ra 2 đội bóng có thành tích tốt nhất trong 9 đội xếp thứ nhì. Sự so sánh khi đó sẽ căn cứ vào hiệu số bàn thắng bại, tổng số bàn thắng. Đội nào có chỉ số tốt hơn sẽ đứng trên. Nếu bằng nhau các chỉ số này sẽ tính điểm fair-play (thẻ phạt, phong cách thi đấu). Bằng nhau nữa có thể sẽ phải bốc thăm, để sao cho cuối cùng xác định được 2 đội xếp thứ nhì vào vòng play-off.

Cách tính này của VFF đã từng được áp dụng ở các giải bóng đá trẻ quốc gia từ nhiều năm qua, nhất là trong điều kiện các nhóm đấu không bằng số lượng đội với nhau, thì cách so sánh tốt nhất là phải cho thành tích của các đội xếp thứ nhì trong từng nhóm đấu có số trận thi đấu bằng nhau. Lúc đó việc tính thành tích của đội xếp thứ nhì cao nhất sẽ chính xác và công bằng cho tất cả các nhóm thi đấu.

Đội Trường ĐH Nông Lâm (giữa) nằm ở nhóm tử thần sẽ cố gắng đánh chiếm 2 vị trí nhất, nhì nhóm để hy vọng vào play-off ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều đội bằng điểm, tính đối đầu giữa các đội đó với nhau trước hết

Việc các đội trong từng nhóm khi thi đấu vòng tròn mà bằng điểm nhau sau khi kết thúc vòng đấu nhóm thì điều lệ giải đã quy định rất rõ việc xếp hạng sẽ căn cứ vào kết quả các trận đối đầu giữa những đội đó với nhau theo thứ tự: Tổng số điểm, hiệu số của tổng số bàn thắng trừ bàn thua, tổng số bàn thắng. Đội bóng nào có chỉ số cao hơn sẽ đứng trên.

Trường hợp vẫn còn hai hay nhiều đội có thứ hạng bằng nhau thì sẽ tiếp tục tính kết quả của các trận đấu giữa các đội đó với nhau (đối đầu trực tiếp) theo thứ tự như trên. Trường hợp bằng nhau tiếp thì sẽ tiếp tục xét các chỉ số trong nhóm theo thứ tự hiệu số bàn thắng bại, tổng số bàn thắng. Nếu bằng nhau nữa sẽ tính tổng số thẻ phạt (thẻ vàng 1 điểm, thẻ đỏ 3 điểm). Đội nào ít điểm thẻ hơn sẽ đứng trên. Trường hợp bằng nhau tiếp BTC sẽ bốc thăm. Còn nếu có 2 đội bằng tất cả các chỉ số lại đang gặp nhau trên sân thì sẽ cho tiến hành thi đá luân lưu 11m để xác định đội chiến thắng đứng trên.

Đội Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn (áo trắng) từ chỗ chiếm lợi thế sau 2 trận thắng đã để thua 0-3 trước đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM ở lượt cuối, mất vé vào vòng play-off mùa giải thứ 3 ẢNH: NHẬT THỊNH

Thực tế vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam từng có trường hợp bằng nhau phải xét các chỉ số trên. Đó là mùa giải đầu tiên năm 2023 khu vực TP.HCM. Khi đó nhóm B kết thúc có 3 đội là Trường ĐH Mở TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM đều có cùng 6 điểm và bằng hiệu số bàn thắng bại (7/3). Theo điều lệ giải, trong trường hợp có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau sẽ tính đối đầu trực tiếp giữa các đội để xác định thứ hạng.

Xét kết quả đối đầu giữa 3 đội, mỗi đội đều có 3 điểm (1 thắng, 1 thua), nhưng đội Trường ĐH Mở TP.HCM đứng đầu nhờ có hiệu số bàn thắng bại 4/3, kế đến là Trường ĐH Sư phạm TP.HCM (hiệu số 2/2) và Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM (hiệu số 2/3). Do vậy Trường ĐH Mở TP.HCM giành vé vào vòng play-off với ngôi nhất nhóm, còn đội nhì bảng là Trường ĐH Sư phạm TP.HCM sau đó giành suất cho 1 trong 3 đội nhì nhóm có thành tích tốt nhất để vào vòng play-off.

Đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (phải) thua trận khai mạc ở vòng đấu nhóm đã lách qua cửa hẹp để vào vòng play-off ẢNH: NHẬT THỊNH

Tương tự như vậy mùa giải lần 3 năm 2025, 3 đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM và Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn cũng cùng 6 điểm ở nhóm A, phải so đối đầu với nhau. Đội của thầy Phạm Thái Vinh dù thua đội Trường ĐH Giao thông Vận tải 2-0 nhưng nhờ thắng 3-0 trước đội Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn (đội thắng Trường ĐH Giao thông Vận tải 2-0), nên đứng nhất vào play-off.