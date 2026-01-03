Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN: Tinh hoa bóng đá học đường

S ÂN CHƠI VĂN MINH VÀ THƯỢNG VÕ

Dù có tuổi đời non trẻ (chuẩn bị bước đến mùa giải thứ 4), nhưng TNSV VN do Báo Thanh Niên phối hợp với Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) tổ chức đã gây tiếng vang lớn trong lòng người hâm mộ. Một sân chơi văn minh, bài bản, chuyên nghiệp với tinh thần "Chơi đẹp - Thắng đẹp - Cổ vũ đẹp" đã lan tỏa tinh thần thể thao trong cộng đồng sinh viên VN.

Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đăng quang TNSV quốc tế - Cup THACO 2025 ẢNH: ĐỘC LẬP

HLV Trần Minh Chiến chia sẻ: "Sân chơi bóng đá TNSV VN của Báo Thanh Niên ngày càng chuyên nghiệp. Tôi có may mắn gắn bó với giải từ những ngày đầu ở mùa giải năm 2023 đến năm 2025 với TNSV quốc tế - Cup THACO 2025, sân chơi đã nhận được sự đánh giá rất tích cực từ các nước trong khu vực Đông Nam Á. Ấn tượng đầu tiên của tôi là bầu không khí rộn ràng sức trẻ của môi trường thể thao tri thức. Các trận đấu luôn thu hút sự quan tâm và cổ vũ văn minh, vô tư từ khán đài. Thậm chí, trong nhiều trận đấu người hâm mộ sẵn sàng động viên, cổ vũ cho cả đội bạn, thể hiện được tinh thần thể thao cao thượng. Rõ ràng, Báo Thanh Niên đã thành công trong việc xây dựng, định hình và phát triển giải đấu với những tiêu chí đúng đắn "Chơi đẹp - Thắng đẹp - Cổ vũ đẹp", nhờ vậy chạm vào đúng nhu cầu, khát vọng và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của phong trào bóng đá sinh viên.

Một điểm tôi rất tâm đắc là tính cạnh tranh chuyên môn đang ngày thể hiện rõ hơn, được nâng lên mức cao hơn. Các đội bóng đang dần thể hiện được lối chơi có tính tổ chức rõ nét hơn. Các ban huấn luyện cũng đang dần chuyên nghiệp hóa hơn. Qua 3 mùa tổ chức, TNSV VN đã bắt đầu trở thành nguồn cung cấp hiệu quả cho các đội bóng ở giải hạng nhì, hoàn toàn có thể trong tương lai gần là giải hạng nhất quốc gia.

Điều này cho thấy hiệu quả và không gian phát triển rất lớn cho giải bóng đá do Báo Thanh Niên tổ chức, khi đây đã trở thành mặt trận thi đấu quan trọng của rất nhiều trường đại học, cao đẳng và học viện công lập, tư nhân trên cả nước. Tôi được biết đã có rất nhiều đội bóng đã, đang và sẽ thiết lập các gói học bổng hấp dẫn để thu hút những cầu thủ trẻ ở các CLB chuyên nghiệp muốn theo học sau phổ thông".

Cũng gắn bó, dõi theo sân chơi bóng đá TNSV VN từ những ngày đầu, chuyên gia Đoàn Minh Xương trải lòng: "Đây là tín hiệu tích cực cho phong trào bóng đá học đường VN. Báo Thanh Niên đã chung tay tạo nên giải đấu chất lượng, đẳng cấp, số lượng đội cũng lớn hơn, công tác tuyển chọn và thi đấu ngày càng chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế. Tôi hy vọng giải đấu sẽ được duy trì, mở rộng để thúc đẩy bóng đá sinh viên, hun đúc đam mê, nhiệt tâm sân cỏ trong trái tim người trẻ. Sân chơi hứa hẹn cũng là nguồn cung cấp tài năng trẻ cho đội tuyển quốc gia".

Các trận đấu nảy lửa tạo nên thương hiệu cho sân chơi của Báo Thanh Niên ẢNH: ĐỘC LẬP

M ONG SÂN CHƠI TNSV VN TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN

Là nhà vô địch TNSV VN lần 2 - 2024, Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM đã mang tới thứ bóng đá sạch, lôi cuốn và văn minh, thể hiện đúng tinh thần và cái chất của sinh viên: tận hiến, vô tư và tôn trọng đối thủ.

HLV Phạm Thái Vinh, "kiến trúc sư trưởng" cho thành công của đại diện miền Nam, chia sẻ: "Khẳng định truyền thống bóng đá tiên phong, TNSV VN xuất hiện từ năm 2023 như cơn mưa tưới mát những ngày nắng hạn, thổi bùng phong trào bóng đá sinh viên sau nhiều năm trầm lắng. Số lượng đội và chất lượng giải đấu tăng qua các mùa cho thấy uy tín của giải đấu quy củ, quy mô lớn nhất cả nước, thuộc hệ thống thi đấu thường niên chính thức của VFF.

Ngay từ đầu, BTC gây ấn tượng mạnh với slogan "Chơi đẹp - Thắng đẹp - Cổ vũ đẹp", khẳng định triết lý trong sáng về phong cách ứng xử trách nhiệm, văn minh, trung thực, từ đội bóng đến khán giả. TNSV VN là hướng đi cần thiết, đúng đắn phù hợp chiến lược phát triển thể dục thể thao VN của Thủ tướng Chính phủ, với tầm nhìn đến năm 2045 sẽ có hơn 95% học sinh, sinh viên tập luyện thể dục thể thao thường xuyên.

Riêng với tôi, TNSV VN có sự hấp dẫn lạ thường. Mọi khâu tổ chức trước, trong và sau giải đấu đều được các đội bóng đánh giá rất cao. Công tác truyền thông thật sự là một điểm sáng khó giải bóng đá học đường nào ở VN có thể sánh kịp, lần đầu tiên được quan tâm và theo dõi mọi nền tảng số Facebook, YouTube, TikTok, Instagram… Điều này tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Báo Thanh Niên trong sự phát triển bóng đá VN kể từ giải U.21 Báo Thanh Niên năm 1997 - bệ phóng của phần lớn tuyển thủ đội tuyển VN qua các thời kỳ. Đặc biệt, TNSV quốc tế - Cup THACO 2025 nhận được những phản ứng rất tích cực từ các quốc gia tham gia, đem đến cho bạn bè quốc tế những cái nhìn đầy lạc quan và tích cực cho sự phát triển của bóng đá sinh viên nói riêng và bóng đá VN nói chung".

HLV Vũ Văn Trung cùng Trường ĐH Thủy lợi tạo nên màu sắc thú vị cho giải đấu ẢNH: ĐỘC LẬP

Nhắc đến TNSV VN, không thể bỏ qua cái tên Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa, đội đã ẵm trọn danh hiệu vô địch trong nước (mùa 3) và vô địch quốc tế (mùa 1) ngay trong lần đầu dự giải.

"Tôi đã tham gia công tác huấn luyện ở CLB Thanh Hóa, tham gia các giải trẻ do Báo Thanh Niên tổ chức (U.19, U.21) từ năm 2000. Trong khâu tổ chức, Báo Thanh Niên luôn uy tín, từ các giải chuyên nghiệp đến giải sinh viên như hiện tại. Báo Thanh Niên giúp nâng tầm nhiều cầu thủ trẻ và cầu thủ sinh viên. Đến thời điểm này, sức ảnh hưởng của giải đấu ngày càng lớn. Đây là sân chơi bổ ích dành cho các bạn sinh viên. Với riêng các học trò của tôi ở Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa, các bạn trưởng thành hơn rất nhiều về mặt chuyên môn, cảm xúc, tinh thần thi đấu. Các bạn cũng có những trải nghiệm đặc biệt và đầy giá trị. Không chỉ vậy, 2 chức vô địch (trong nước và quốc tế) cũng giúp sức ảnh hưởng, thương hiệu của Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa tăng lên rất nhiều", HLV Nguyễn Công Thành của đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa chia sẻ và nói thêm: "Chúng tôi được biết đến nhiều hơn, công tác tuyển sinh cũng thuận lợi hơn. Lượng tân sinh viên năm vừa rồi cũng tăng đột biến. Đó cũng là điều kiện thuận lợi để đội có thêm thành viên mới, sẵn sàng tham gia mùa giải TNSV tiếp theo. Về mặt tổ chức, bản thân tôi là giám sát của VFF, tham gia nhiều giải đấu, nhưng cũng rất ấn tượng với sự chuyên nghiệp của Báo Thanh Niên, khi chỉn chu trong khâu tiếp đón, chuẩn bị hồ sơ, rà soát nhân sự chuyên nghiệp, luôn phối hợp chặt chẽ với VFF. Đặc biệt, Báo Thanh Niên hỗ trợ hoàn toàn việc ăn ở cho các đội, đó là một điều rất ấn tượng. Tôi nghĩ tính riêng ở các giải sinh viên, TNSV VN đang là số 1".

Từng cùng đội Trường ĐH Thủy lợi 2 lần về nhì, HLV Vũ Văn Trung khẳng định: "Giải đấu do Báo Thanh Niên tổ chức mang những giá trị thật sự khác biệt. Sau gần 30 năm làm bóng đá sinh viên, tôi có thể khẳng định rằng giải xứng đáng là sân chơi chuyên nghiệp, nhân văn và có sức lan tỏa mạnh mẽ nhất dành cho tuổi trẻ VN. Đây không chỉ là nơi sinh viên tranh tài, mà còn là nơi để các em được rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh thi đấu, tinh thần đoàn kết, và được sống thật nhiều với đam mê của mình. Giải không chỉ tạo nên những trận đấu chất lượng, mà còn góp phần nuôi dưỡng phẩm chất tốt đẹp của người trẻ, lan tỏa lối sống đẹp, tinh thần fair-play và khát vọng cống hiến.

Nhân dịp Báo Thanh Niên kỷ niệm 40 năm thành lập, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới ban tổ chức và những con người đã miệt mài xây dựng sân chơi tuyệt vời này. Tôi luôn biết ơn và mong rằng ngọn lửa của TNSV VN sẽ tiếp tục cháy sáng, truyền cảm hứng và tiếp bước tuổi trẻ VN trong nhiều năm tới".