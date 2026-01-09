Chủ nhà tự tin giành 3 điểm đầu tay

Bước vào mùa giải năm nay, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng có những biến động nhất định về mặt nhân sự. HLV Nguyễn Đình Long cho biết đội đã chia tay một số sinh viên năm cuối vừa ra trường và kịp thời bổ sung những gương mặt mới đầy triển vọng. "Lực lượng năm nay của Tôn Đức Thắng có sự thay đổi khi chia tay một vài cầu thủ trụ cột, nhưng nhìn chung đội hình tương đối đồng đều. Chúng tôi đã bổ sung 2 - 3 nhân tố mới quan trọng vào các vị trí cần thiết", ông Long chia sẻ. Theo đó, sự chuẩn bị của đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng cho giải đấu lần này được đánh giá là rất kỹ lưỡng. Kết quả của những trận giao hữu trước thềm TNSV THACO cup 2026 là minh chứng rõ nét cho điểm rơi phong độ của đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Đoàn quân của HLV Nguyễn Đình Long đã thắng 5 trên tổng số 6 trận giao hữu cọ xát, trong đó có chiến thắng trước cái tên mạnh là đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (nhà vô địch mùa II - 2024).

Đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng (phải) đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trận ra quân ẢNH: NHẬT THỊNH

Về đối thủ ở trận ra quân, ông Long nhận định đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM khá khó chịu, dù vậy đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng vẫn tự tin vào khả năng giành chiến thắng ở trận ra quân. Điểm mấu chốt chính là lợi thế sân nhà, nơi các cầu thủ sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng luôn thi đấu với hơn 100% khả năng, nhờ sự tiếp lửa từ đông đảo CĐV. Thầy trò HLV Nguyễn Đình Long cần phải tận dụng tốt lợi thế ở lượt trận ra quân, bởi vòng loại khu vực TP.HCM sẽ chuyển sang thi đấu trên sân Tao Đàn (P.Bến Thành) ở lượt trận thứ hai và thứ ba. "Ở trận khai mạc, chúng tôi phải cố gắng kiếm 3 điểm để tạo tiền đề cho 2 trận đấu còn lại", ông Long nhấn mạnh.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV trưởng đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM Ngô Chí Tiến đánh giá: "Trường ĐH Tôn Đức Thắng là đội bóng mạnh, có lực lượng đồng đều. Điểm mạnh nhất của họ chính là kinh nghiệm và sự ăn ý, khi nhiều cầu thủ trong đội hình đã thi đấu cùng nhau trong thời gian dài. Bên cạnh đó, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng được ăn tập thường xuyên với cơ sở vật chất tốt, nên đã quá nhuần nhuyễn với điều kiện thi đấu mặt cỏ nhân tạo. Chưa hết, họ còn có lợi thế rất lớn khi được đá trên sân nhà ở trận đầu tiên. Việc được nhiều khán giả cổ vũ cũng giúp tinh thần đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng lên cao". Dù vậy, HLV Chí Tiến khẳng định đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM không hề có tâm lý e ngại và tất cả các cầu thủ đang ở trạng thái sung mãn, sẵn sàng chiến đấu. Đây đã là lần thứ ba liên tiếp đội dự giải nên cũng không còn lạ lẫm, toàn đội đang rất phấn khởi, chờ đến giờ phút được ra sân. Các cầu thủ cảm thấy hào hứng khi được thi đấu trận khai mạc của vòng loại TP.HCM. Đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM muốn cống hiến một trận đấu hay.

Ở màn so tài còn lại của nhóm 1, đội Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TP.HCM chạm trán đội Học viện Hàng không VN vào lúc 14 giờ cùng ngày.