Giải TNSV cập nhật luật mới như VCK U.23 châu Á 2026, rất bài bản và chuyên nghiệp

Đại diện BTC phổ biến các quy định đến 35 đội bóng tham dự vòng loại khu vực TP.HCM giải TNSV THACO Cup 2026

Các trường nghiêm túc tuân thủ quy định, làm đúng hồ sơ đội bóng TNSV

Sáng 8.1 tại tòa soạn Báo Thanh Niên tại số 268 - 270 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa (TP.HCM), đại diện BTC, VFF, giám sát, trọng tài và 35 đội bóng tham dự vòng loại bảng C (tại TP.HCM) giải TNSV THACO CUP 2026 đã tham dự buổi họp kỹ thuật diễn ra trong bầu không khí nghiêm túc, rõ ràng.

Điềi lệ giải quy định cầu thủ tham dự giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần 4 năm 2026 - cúp THACO bắt buộc phải là sinh viên chính quy trong độ tuổi từ 18 - 25.

Những cầu thủ học chuyên sâu bóng đá, hoặc cầu thủ đã hoặc đang đăng ký thi đấu chuyên nghiệp trong hệ thống giải quốc gia, và cầu thủ từng tham gia giải hạng nhì, hạng nhất từ năm 2023 trở lại đây sẽ không được tham dự giải TNSV THACO Cup 2026.

Phát biểu mở màn, nhà báo Trần Quang Tuyến cho biết, Báo Thanh Niên yêu cầu các trường phải nghiêm túc tuân thủ nguyên tác tư cách hồ sơ đội bóng.

Nhà báo Trần Quang Tuyến nhấn mạnh đề nghị các trường trước tiên có ý thức nghiêm túc và trách nhiệm về tư cách VĐV đại diện trường tham gia giải

"Các đội bóng và các trường trước tiên phải trung thực hồ sơ của mình. Các HLV phải hỏi rõ, nắm rõ và biết rõ cầu thủ của mình đã từng thi đấu tại đâu, có tuân thủ đúng theo nguyên tắc tư cách đã quy định rất rõ trong điều lệ hay không", nhà báo Trần Quang Tuyến nhấn mạnh.

Sân Tao Đàn lần đầu chào đón giải TNSV

Nét mới của vòng loại bảng C khu vực TP.HCM năm nay là diễn ra trên 2 sân bóng, ngoài địa điểm quen thuộc tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ có thêm sân Tao Đàn lần đầu tiên tham gia đăng cai.

Đây cũng là mùa bóng vòng loại bảng C khu vực TP.HCM ghi nhận những con số kỷ lục, khi tổng cộng có đến 35 đội bóng chia làm 9 nhóm thi đấu 51 trận đấu, thi đấu vòng tròn một lượt tại mỗi bảng.

BTC sẽ căn cứ kết quả chọn 9 đội nhất và 2 đội nhì có thành tích tốt nhất, đội nhì khu vực miền Tây Nam bộ (tổng cộng 12 đội) thi đấu vòng play-off theo thể thức loại trực tiếp. 6 đội thắng ở vòng play-off sẽ tham dự vòng chung kết ở Nha Trang vào tháng 3.

Các đội bóng lắng nghe nghiêm túc và có những phản hồi tích cực tại buổi họp kỹ thuật

Đại diện an ninh, y tế góp mặt trong buổi họp

Đại diện BTC sân Tao Đàn, ông Nguyễn Hải Đăng chia sẻ: "Chúng tôi rất vinh dự năm nay được lần đầu tiên tổ chức vòng loại giải TNSV. Để thuận tiện thi đấu cho các đội bóng, lưu ý các đội tập trung ở khu vực kỹ thuật trên sân, giữa 2 hiệp sinh hoạt đội. Các đội đá trận đấu sau sẽ tập trung ở khán đài, sau trận đầu mới xuống khởi động".

Ông Nguyễn Thế Nghĩa, đại diện Trường ĐH Tôn Đức Thắng bày tỏ: "Chúng tôi cảm ơn đại diện các đội các năm qua đã phối hợp BTC thực hiện tốt công tác tổ chức, bảo đảm đúng quy định của trường.

Do sân bóng nằm trong khuôn viên của trường, và giải tổ chức trong lúc sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng vẫn học tập, nên đề nghị các đội phải thay đổi trang phục trong khuôn viên quy định như phòng thay đồ, nhà tắm hoặc nhà vệ sinh khuôn viên sân…

Các CĐV trên khán đài hạn chế sử dụng trống, kèn gây ảnh hưởng việc học của sinh viên. Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho tất cả mọi đội bóng thi đấu tại đây".

Ông Nguyễn Hải Đăng đại diện sân Tao Đàn phát biểu trong buổi họp kỹ thuật

Giám sát VFF Hoàng Ngọc Tuấn lưu ý: "Chúng tôi đề nghị các đội bóng cần phối hợp tốt với BTC có mặt tại sân thời gian đúng quy định, để bảo đảm chính xác thời gian công tác chuẩn bị và diễn ra trận đấu, cũng như tránh ảnh hưởng các trận đấu khác.

Do số lượng ghế cho khán đài sân Tao Đàn hạn chế, BTC phải tính toán số lượng khán giả tránh quá tải, tràn xuống sân. Chúng tôi sẽ làm việc kỹ lực lượng bảo vệ, an ninh để bảo đảm an ninh cho trận đấu.

Ngoài ra, chúng tôi cũng đề nghị BHL các đội quán triệt tinh thần bóng đá học đường, các đội bóng trong và ngoài sân cần tôn trọng đối thủ, tôn trọng khán giả, tôn trọng trọng tài. Do có nhiều trận diễn ra buổi sáng và buổi chiều, các trọng tài có thể áp dụng cooling break từ phút 25 và 65 nếu thời tiết trên 32 độ C".

Cũng tại buổi họp, giám sát trọng tài Mai Hoàng Trang đã cũng đã giới thiệu, cập nhật khá kỹ các trọng tài sẽ siết chặt quy định thủ môn bắt bóng tối đa 8 giây mới nhất của mùa 2055 - 2026, hiện đang áp dụng ở VCK giải U.23 châu Á.

Bà Mai Hoàng Trang lưu ý các đội phổ biến cho thủ môn bắt bóng trọng tài sẽ bắt đầu nhẩm đếm từ 8 xuống 5, chủ động giơ tay ra hiệu từ giây thứ 5 xuống giây số 1, nếu quá thời gian đội bóng đó sẽ phải chịu 1 quả phạt góc gần vị trí thủ môn nhất.