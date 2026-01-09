Vòng loại TNSV THACO cup tại TP.HCM đông "kỷ lục"

Hôm qua 8.1, đại diện BTC, các đơn vị phối hợp như giám sát, trọng tài, an ninh, y tế… cùng 35 đội bóng tham dự vòng loại bảng C (tại TP.HCM) tiến hành họp kỹ thuật, rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị. Nhà báo Trần Quang Tuyến, Ủy viên BTC TNSV THACO cup 2026, nhắc nhở các đội nghiêm túc tuân thủ quy định, điều lệ giải.

Cuộc họp kỹ thuật vòng loại khu vực TP.HCM trước ngày khai mạc TNSV THACO cup 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

"Các đội bóng và các trường trước tiên phải trung thực hồ sơ của mình. Các HLV phải hỏi rõ, nắm rõ và biết rõ cầu thủ của mình đã từng thi đấu tại đâu, có tuân thủ đúng theo nguyên tắc tư cách đã quy định rất rõ trong điều lệ hay không", nhà báo Trần Quang Tuyến nhấn mạnh. Giống như ở 3 mùa giải trước, BTC khẳng định sẽ xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, nhằm giữ vững tinh thần "Chơi đẹp - Thắng đẹp - Cổ vũ đẹp" của giải đấu.

Vòng loại bảng C tại TP.HCM có số lượng đội tham dự đông kỷ lục (35 đội) với tổng cộng 51 trận đấu vòng bảng. Sau đó chọn ra 9 đội nhất bảng, 2 đội hạng nhì có thành tích tốt cùng đội xếp nhì vòng loại khu vực miền Tây Nam bộ (tổng cộng 12 đội) thi đấu vòng play-off loại trực tiếp chọn ra 6 đội giành quyền tham dự vòng chung kết tại Nha Trang (Khánh Hòa) vào tháng 3.

Chuẩn bị kỹ lưỡng

Nét mới của vòng loại bảng C TNSV THACO cup 2026 khu vực TP.HCM năm nay là diễn ra trên 2 sân bóng, ngoài địa điểm quen thuộc tại sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ có thêm sân Tao Đàn lần đầu tiên tham gia đăng cai.

Ông Nguyễn Thế Nghĩa, đại diện đơn vị đăng cai Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cho biết: "Với cơ sở vật chất hiện đại, được chăm sóc, bảo dưỡng tốt lại có kinh nghiệm tổ chức các giải TNSV trước đó, chúng tôi sẽ tạo điều kiện tốt nhất nhằm đảm bảo các trận đấu diễn ra tốt đẹp". Ông Nguyễn Thế Nghĩa cũng lưu ý các đội về việc sân bóng Trường ĐH Tôn Đức Thắng nằm trong khuôn viên của trường, các trận đấu diễn ra trong lúc sinh viên học tập, vì thế đề nghị các đội tuân thủ một số quy định như thay đổi trang phục đúng chỗ (phòng thay đồ, nhà tắm), CĐV hạn chế sử dụng trống, kèn lớn…

TNSV THACO cup 2026 khai mạc hôm nay 9.1 trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong khi đó, ông Nguyễn Hải Đăng, đại diện BTC sân Tao Đàn, lưu ý các đội về vị trí tập trung, khu vực kỹ thuật cùng việc tuân thủ thời gian để các trận đấu diễn ra thuận lợi, đúng lịch trình. Sân Tao Đàn nằm ở khu vực trung tâm, dễ ảnh hưởng kẹt xe nên BTC cũng nhắc nhở các đội cần chủ động kế hoạch di chuyển đến sân sớm. "Để thuận tiện thi đấu cho các đội bóng, lưu ý các đội tập trung ở khu vực kỹ thuật trên sân, giữa 2 hiệp sinh hoạt đội. Các đội đá trận sau sẽ tập trung ở khán đài, sau khi trận đầu kết thúc mới xuống khởi động", ông Nguyễn Hải Đăng nói.

Ông Hoàng Ngọc Tuấn, giám sát VFF, đề nghị BHL các đội quán triệt tinh thần bóng đá học đường, nhắc nhở các cầu thủ tôn trọng đối thủ, trọng tài, người hâm mộ. "Chúng tôi đề nghị các đội bóng cần phối hợp tốt với BTC có mặt tại sân thời gian đúng quy định, để bảo đảm chính xác thời gian công tác chuẩn bị và diễn ra trận đấu, cũng như tránh ảnh hưởng các trận đấu khác. Do có nhiều trận diễn ra buổi sáng và buổi chiều, các trọng tài có thể áp dụng cooling break từ phút 25 và 65 nếu thời tiết trên 32 độ C", ông Hoàng Ngọc Tuấn nói thêm.

Quy định mới của FIFA cũng được giám sát trọng tài Mai Hoàng Trang cập nhật chi tiết, trong đó có việc áp dụng quy định thủ môn bắt bóng tối đa 8 giây đã được áp dụng ở vòng chung kết U.23 châu Á đang diễn ra. "Khi thủ môn bắt bóng, trọng tài sẽ bắt đầu nhẩm đếm ngược từ 8 xuống 5, sau đó giơ tay ra hiệu bắt đầu từ giây thứ 5 trở xuống, nếu quá thời gian, đội bóng đó sẽ phải chịu 1 quả phạt góc theo hướng gần vị trí thủ môn nhất", bà Mai Hoàng Trang nói.

Cũng hôm qua, các đội rà soát nhân sự, hào hứng đăng ký màu áo cho từng trận, sẵn sàng "bùng cháy" trên sân cỏ TNSV THACO cup 2026.