Cựu danh thủ Lưu Ngọc Hùng kỳ vọng bóng đá sinh viên Việt Nam như Nhật Bản và Hàn Quốc

Chiều 9.1, tại sân vận động Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM), lễ khai mạc giải TNSV THACO cup 2026 đã được diễn ra tưng bừng với sự góp mặt của nhiều lãnh đạo, cựu cầu thủ nổi tiếng. Lưu Ngọc Hùng, cựu cầu thủ của CLB Cảng Sài Gòn là một trong số đó.

Cựu danh thủ Lưu Ngọc Hùng (thứ 2 từ phải sang) tham gia lễ khai mạc TNSV THACO cup 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Lưu Ngọc Hùng bồi hồi chia sẻ với PV Thanh Niên: "Các giải sinh viên đã có truyền thống mấy chục năm nay, từ các trường công lập đến dân lập. Đây không chỉ là sân chơi giáo dục học đường mà còn là cái nôi phát hiện ra nhiều nhân tố cho các hạng đấu chuyên nghiệp. Vài năm qua, kể từ khi Báo Thanh Niên đứng ra tổ chức, giải đấu mới chuyên nghiệp, bài bản hơn và ngày càng thu hút".

Nhìn về tương lai, ông Lưu Ngọc Hùng đánh giá cao hướng đi mới của một số trường đại học tại Việt Nam hiện nay như Đại học Văn Hiến hay Công nghệ Đồng Nai... khi bắt đầu đầu tư chuyên sâu, thuê HLV có bằng cấp thay vì chỉ dừng lại ở các tiết dạy thể dục đơn thuần.

Anh dẫn chứng mô hình từ các cường quốc bóng đá châu Á: "Tại Hàn Quốc và Nhật Bản, cầu thủ vào đại học vẫn thi đấu chuyên nghiệp rất tốt. Những ngôi sao như Kaoru Mitoma của Nhật Bản (đang khoác áo CLB Brighton tại Ngoại hạng Anh) cũng xuất thân từ bóng đá học đường. Trước đây, các đội sinh viên Hàn Quốc, Nhật Bản từng sang Việt Nam thi đấu và đánh bại các lứa đội tuyển trẻ của chúng ta".

Chất lượng chuyên môn của giải TNSV THACO cup cải thiện qua từng mùa giải. Các đội bóng cũng được nhà trường quan tâm, đầu tư nhiều hơn trước ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo ông Lưu Ngọc Hùng, bóng đá học đường chính là phần nền tảng quan trọng để xây dựng chân đế vững chắc cho nền bóng đá nước nhà. Tuy nhiên, trong bối cảnh bóng đá hiện đại ngày càng khắt khe, con đường để một sinh viên chạm tay vào giấc mơ chuyên nghiệp đã thay đổi rất nhiều so với thế hệ của anh.

Cựu danh thủ Lưu Ngọc Hùng thẳng thắn nhận định, sự cạnh tranh hiện nay khốc liệt hơn xưa do các lò đào tạo trẻ (học viện) đã "vét" quân từ độ tuổi 9-11. Do đó, sinh viên, những người bắt đầu muộn hơn phải đối mặt với rào cản rất lớn về kỹ thuật cơ bản, tư duy chiến thuật...