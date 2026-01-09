Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO

Live Trường ĐH Ngoại Ngữ Tin học TP.HCM - Học viện Hàng Không Việt Nam: Cân sức

Giang Lao - Lĩnh Nam
09/01/2026 13:31 GMT+7

Trận mở màn giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026), giữa hai đội Trường ĐH Ngoại Ngữ Tin học TP.HCM và Học viện Hàng Không Việt Nam lúc 14 giờ 30 ngày 9.1 sẽ rất cân tài cân sức.

Tin mới nhất Tin cũ nhất

TNSV THACO cup 2026 khu vực TP.HCM chính thức khởi tranh

Cả hai đội Trường ĐH Ngoại Ngữ Tin học TP.HCM (HUFLIT) và Học viện Hàng Không Việt Nam (VAA) đều là những gương mặt quen thuộc ở TNSV THACO cup ngay từ mùa I - 2023. Dù chưa lần nào giành vé vào vòng chung kết, nhưng sự quyết tâm thi đấu của hai đội tại vòng loại khu vực TP.HCM luôn tạo ra nhiều sự sôi nổi và thú vị.

- Ảnh 1.

Đội Trường ĐH Ngoại Ngữ Tin học TP.HCM sẽ giành 3 điểm trước đội Học viện Hàng Không Việt Nam ngày mở màn TNSV THACO cup 2026?

Ảnh: Nhật Thịnh

Ở TNSV THACO cup 2026, hai đội HUFLIT và VAA được bốc thăm vào bảng đấu nhóm 1 còn có hai đối thủ rất mạnh là đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng và đội Trường ĐH Ngân Hàng TP.HCM. 

Một chiến thắng ngày ra quân sẽ giúp HUFLIT hoặc VAA có thêm hy vọng và nhiều động lực để có thể gây bất ngờ và tạo ra kịch tính trong bảng đấu nhóm 1, ở cuộc cạnh tranh ngôi đầu giành suất vào vòng play-off.

Để chuẩn bị cho TNSV THACO cup 2026, cả hai đội HUFLIT và VAA đều đã có sự chuẩn bị hết sức chu đáo. Kinh nghiệm và sự quyết tâm của hai đội ở giải đấu luôn ở mức cao nhất, qua những gì họ đã từng thể hiện ở các mùa trước. 

Bất kể khả năng tiến xa không thực sự cao, nhưng trong mỗi trận đấu, các cầu thủ của HUFLIT và đặc biệt là VAA, luôn đặt sự cống hiến hết mình lên hàng đầu. Các mùa trước, mỗi trận đấu của hai đội luôn mang đến nhiều sự thú vị vì sự quyết tâm trong bất kể tình thế.

Mục tiêu của hai đội HUFLIT và VAA khi tham dự mỗi mùa giải TNSV, trước hết là gắn kết phong trào bóng đá ở trường và học viện vào phong trào chung của giải đấu. Nhưng qua mỗi mùa giải, họ đều có sự tiến bộ về mặt chuyên môn. 

Mùa giải lần IV - 2026, tuy vẫn còn bị đánh giá dưới cơ so với hai đối thủ cùng bảng, đặc biệt là đội chủ nhà, ứng viên sáng giá nhất của ngôi nhất bảng nhóm 1, là đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Nhưng vẫn không loại trừ cả hai đội HUFLIT và VAA sẽ tạo bất ngờ lớn, trong đó nếu một trong hai đội giành được trận thắng ở ngày ra quân với thực lực được đánh giá cân tài. Khi đó, với khí thế lên cao, HUFLIT hoặc VAA bước vào lượt trận thứ hai gặp lần lượt Trường ĐH Ngân Hàng TP.HCM (lúc 9 giờ 45) và Trường ĐH Tôn Đức Thắng lúc 7 giờ 45 (cùng ngày 14.1), sẽ hứa hẹn rất nhiều hấp dẫn xảy ra.

