HLV đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng giải mã trận thắng 6 sao ngày khai màn

Trận khai màn vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 Cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) đã diễn ra với một kịch bản bất ngờ. Dù được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU) đã khởi đầu bằng một sai lầm suýt chút nữa phải trả giá đắt.

"Tôi rất bực khi cầu thủ mắc lỗi"

Bước ngoặt từ sai lầm ở đầu hiệp 1, một tình huống phòng ngự lỗi trong vòng cấm đã khiến đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng phải chịu quả phạt đền. Đứng trước cơ hội mở tỷ số, Nguyễn Đăng Khoa bên phía đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM lại đưa bóng đi vọt xà ngang. Nhớ lại khoảnh khắc này, HLV Nguyễn Đình Long chia sẻ: "Thực sự khi học trò mắc lỗi dẫn tới quả phạt đền, tôi rất bực. Nhưng đó là bóng đá sinh viên, có những kỹ năng của các bạn chưa được tốt lắm nên mới dẫn tới tình huống đó. Rất may cho chúng tôi là đội bạn đã đá ra ngoài, chứ nếu trái bóng đó vào lưới, kết quả 6-0 có lẽ đã không xảy ra và trận đấu sẽ khó khăn hơn rất nhiều, thậm chí chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra".

Đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng có trận đấu bùng nổ ngày khai màn vòng loại TNSV THACO cup 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau khi thoát thua, tâm lý của các cầu thủ chủ nhà như được giải tỏa, càng tấn công mạnh mẽ hơn. Trong thế trận đó, Hoàng Sỹ Oai đã có một trận đấu xuất sắc với cú hat-trick ấn tượng. Cơn mưa bàn thắng được nối dài trong hiệp 2 nhờ công của Phan Hải Nam, Trương Đức Tiến và Mai Trọng Tấn, ấn định chiến thắng "hủy diệt" 6-0 cho đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

"Bất ngờ với chiến thắng đậm"

HLV Nguyễn Đình Long cho biết: "Thực sự tôi cũng bất ngờ với tỷ số này. Khi tinh thần đang lên cao trào, các bạn đã đẩy thế trận lên với tốc độ cao và bàn thắng cứ thế đến. Ở trận, đội chúng tôi đá tốt ở nhiều vị trí".

Đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ không còn được thi đấu trên sân nhà từ lượt trận thứ hai của vòng loại ẢNH: NHẬT THỊNH

Chiến thắng này giúp đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng vươn lên chiếm ngôi nhất nhóm 1, xếp trên Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TP.HCM (đội cũng vừa thắng 2-0 trước Học viện Hàng không Việt Nam ở trận đấu sớm hơn).

Dù có khởi đầu thuận lợi, HLV Nguyễn Đình Long vẫn rất thận trọng khi nói về chặng đường phía trước. Ở các lượt trận tiếp theo, đội sẽ không còn được thi đấu trên mặt sân nhà quen thuộc mà phải chuyển sang sân Tao Đàn (P.Bến Thành). "Giải năm nay tổ chức trên cả sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng và sân Tao Đàn. Đó là sự công bằng cho tất cả các đội. Chúng tôi sẽ phải nỗ lực và cố gắng hết mình trong hai trận đấu tới tại sân Tao Đàn để tìm kiếm kết quả tốt nhất và tiến sâu vào vòng trong".