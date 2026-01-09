Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên

HLV đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng giải mã trận thắng 6 sao ngày khai màn

Nghi Thạo
Nghi Thạo
09/01/2026 22:57 GMT+7

Đánh bại đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM với tỷ số 6-0, chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã có ngày ra quân không thể ngọt ngào hơn. Tuy nhiên, đằng sau cơn mưa bàn thắng ấy là những khoảnh khắc 'thót tim' mà chính HLV trưởng Nguyễn Đình Long cũng phải thừa nhận là đầy may mắn.

Trận khai màn vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 Cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) đã diễn ra với một kịch bản bất ngờ. Dù được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU) đã khởi đầu bằng một sai lầm suýt chút nữa phải trả giá đắt.

"Tôi rất bực khi cầu thủ mắc lỗi"

Bước ngoặt từ sai lầm ở đầu hiệp 1, một tình huống phòng ngự lỗi trong vòng cấm đã khiến đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng phải chịu quả phạt đền. Đứng trước cơ hội mở tỷ số, Nguyễn Đăng Khoa bên phía đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM lại đưa bóng đi vọt xà ngang. Nhớ lại khoảnh khắc này, HLV Nguyễn Đình Long chia sẻ: "Thực sự khi học trò mắc lỗi dẫn tới quả phạt đền, tôi rất bực. Nhưng đó là bóng đá sinh viên, có những kỹ năng của các bạn chưa được tốt lắm nên mới dẫn tới tình huống đó. Rất may cho chúng tôi là đội bạn đã đá ra ngoài, chứ nếu trái bóng đó vào lưới, kết quả 6-0 có lẽ đã không xảy ra và trận đấu sẽ khó khăn hơn rất nhiều, thậm chí chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra".

HLV đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng giải mã trận thắng 6 sao ngày khai màn- Ảnh 1.

Đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng có trận đấu bùng nổ ngày khai màn vòng loại TNSV THACO cup 2026

ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau khi thoát thua, tâm lý của các cầu thủ chủ nhà như được giải tỏa, càng tấn công mạnh mẽ hơn. Trong thế trận đó, Hoàng Sỹ Oai đã có một trận đấu xuất sắc với cú hat-trick ấn tượng. Cơn mưa bàn thắng được nối dài trong hiệp 2 nhờ công của Phan Hải Nam, Trương Đức Tiến và Mai Trọng Tấn, ấn định chiến thắng "hủy diệt" 6-0 cho đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

"Bất ngờ với chiến thắng đậm"

HLV Nguyễn Đình Long cho biết: "Thực sự tôi cũng bất ngờ với tỷ số này. Khi tinh thần đang lên cao trào, các bạn đã đẩy thế trận lên với tốc độ cao và bàn thắng cứ thế đến. Ở trận, đội chúng tôi đá tốt ở nhiều vị trí".

HLV đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng giải mã trận thắng 6 sao ngày khai màn- Ảnh 2.

Đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ không còn được thi đấu trên sân nhà từ lượt trận thứ hai của vòng loại

ẢNH: NHẬT THỊNH

Chiến thắng này giúp đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng vươn lên chiếm ngôi nhất nhóm 1, xếp trên Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TP.HCM (đội cũng vừa thắng 2-0 trước Học viện Hàng không Việt Nam ở trận đấu sớm hơn).

Dù có khởi đầu thuận lợi, HLV Nguyễn Đình Long vẫn rất thận trọng khi nói về chặng đường phía trước. Ở các lượt trận tiếp theo, đội sẽ không còn được thi đấu trên mặt sân nhà quen thuộc mà phải chuyển sang sân Tao Đàn (P.Bến Thành). "Giải năm nay tổ chức trên cả sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng và sân Tao Đàn. Đó là sự công bằng cho tất cả các đội. Chúng tôi sẽ phải nỗ lực và cố gắng hết mình trong hai trận đấu tới tại sân Tao Đàn để tìm kiếm kết quả tốt nhất và tiến sâu vào vòng trong".

HLV đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng giải mã trận thắng 6 sao ngày khai màn- Ảnh 3.

Tin liên quan

Rực rỡ lễ khai mạc TNSV THACO cup 2026: Ngày hội lớn đậm chất sinh viên, chuyên nghiệp và hấp dẫn

Rực rỡ lễ khai mạc TNSV THACO cup 2026: Ngày hội lớn đậm chất sinh viên, chuyên nghiệp và hấp dẫn

Đại diện các đoàn, ban huấn luyện, cầu thủ 35 đội bóng khu vực TP.HCM, phóng viên các báo đài cùng hơn 6.000 cổ động viên đã tạo nên sắc màu rực rỡ tại lễ khai mạc TNSV THACO cup 2026.

Cựu danh thủ Lưu Ngọc Hùng kỳ vọng bóng đá sinh viên Việt Nam như Nhật Bản và Hàn Quốc

Chủ nhà tự tin giành 3 điểm đầu tay

Khám phá thêm chủ đề

trường ĐH Tôn Đức Thắng tnsv thaco cup THACO giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận