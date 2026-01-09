Những hình ảnh đẹp, tràn đầy năng lượng tại ngày khai mạc TNSV THACO cup 2026

Lễ khai mạc TNSV THACO cup 2026 có sự hiện diện của ban giám hiệu các đại học, trường đại học, học viện, cao đẳng tham dự giải; các cựu tuyển thủ, danh thủ bóng đá Việt Nam qua các thời kỳ; đại diện trưởng đoàn, ban huấn luyện, cầu thủ 35 đội bóng khu vực TP.HCM, các giám sát trọng tài làm nhiệm vụ, các phóng viên báo đài.

Đặc biệt có hơn 6.000 cổ động viên là các bạn sinh viên của các trường tham dự giải có mặt trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cùng hàng ngàn người đang xem trực tiếp lễ khai mạc giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần 4 - năm 2026 cúp THACO trên các nền tảng thanhnien.vn, YouTube, fanpage, Facebook, TikTok Báo Thanh Niên.

Chiến thắng tuyệt đẹp ngày khai mạc ẢNH: NHẬT THỊNH

Các cầu thủ Trường ĐH Tôn Đức Thắng, chủ nhà ăn mừng chiến thắng trong ngày khai mạc, họ có chiến thắng 6-0 trước đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức giải cho biết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam được T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam giao cho Báo Thanh Niên phối hợp với VFF tổ chức.

Giải diễn ra hàng năm trong khoảng thời gian từ kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên Việt Nam 9.1, đến chào mừng Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26.3 và Ngày thể thao Việt Nam 27.3. Đây là giải đấu trong hệ thống thi đấu quốc gia thường niên của VFF và giải thể thao sinh viên Việt Nam.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên trao cờ lưu niệm và hoa cho ông Lê Hữu Có, Phó giám đốc Văn hóa Tập đoàn THACO, đại diện đơn vị tài trợ chính TNSV THACO cup 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức giải trao cờ lưu niệm, động viên các đội bóng ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại diện các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành tổ chức giải mùa giải lần 4 và vòng loại khu vực TP.HCM cùng chụp hình lưu niệm với các đội bóng tại lễ khai mạc ẢNH: NHẬT THỊNH

TNSV THACO cup 2026 có 60 đội bóng các trường đại học, đại học, học viện, cao đẳng tham dự, trong đó 59 đội bóng sẽ tranh tài vòng loại ở 4 khu vực gồm Hà Nội (sân Trường ĐH Thủy Lợi, 12 đội), Duyên hải miền Trung (sân vận động Quân khu 5, 4 đội), Tây Nam bộ (sân Trường ĐH Đồng Tháp, 8 đội) và khu vực TP.HCM (sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng và sân Tao Đàn với 35 đội).

Khu vực TP.HCM có số đội bóng dự tranh vòng loại lớn nhất từ trước đến nay, với 35 đại diện từ các trường đại học, đại học, cao đẳng, học viện. Cuộc cạnh tranh giành 6 chiếc vé đi Nha Trang vì thế sẽ vô cùng khốc liệt.

Ban tổ chức đề nghị lực lượng trọng tài, giám sát tiếp tục điều hành công tâm, chính xác, hết sức tập trung vào từng tình huống trên sân; các trưởng đoàn, HLV kiểm tra chặt chẽ hồ sơ các cầu thủ để bảo đảm đủ tư cách thi đấu như quy định của điều lệ giải. Ban tổ chức cũng mong muốn các bạn sinh viên tiếp tục phát huy tinh thần chơi đẹp - thắng đẹp - cổ vũ đẹp cả trên sân cỏ lẫn khán đài; tiếp tục thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, đặt danh dự cá nhân và uy tín của nhà trường lên trên hết.

Sinh viên, học viên Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân thực hiện nghi thức chào cờ trong lễ khai mạc ẢNH: ĐỘC LẬP

Đội cổ động viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM hò reo, tiếp sức cho đội bóng trường mình ẢNH: ĐỘC LẬP

Cầu thủ, cổ động viên đều hào hứng phấn khởi trước mùa giải thứ 4 của giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong ngày khai mạc, hơn 6.000 cổ động viên có mặt trên các khán đài sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng theo dõi lễ khai mạc và các trận đấu mở màn TNSV THACO cup 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM (UTH) cổ vũ cho giải đấu ẢNH: ĐỘC LẬP

Ca sĩ Cáp Anh Tài thể hiện ca khúc 'Mùa xuân bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam' trên sân cỏ cùng hơn 6.000 cổ động viên trên sân ẢNH: NHẬT THỊNH

Các ca sĩ thể hiện ca khúc 'Mùa xuân bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam' ẢNH: NHẬT THỊNH

Tiết mục nhảy của sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngày ra quân TNSV THACO cup 2026 mưa bàn thắng

Ngay trong chiều 9.1, tại trận đấu ra quân nhóm 1 của TNSV THACO cup 2026, đội Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TP.HCM (HUFLIT) thắng dễ Học viện Hàng không Việt Nam tỷ số 2-0 với hai bàn thắng quyết định ngay trong hiệp 1.

Còn đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng có ngày ra quân hoàn hảo khi đánh bại đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM với tỷ số đậm 6-0, trong đó cầu thủ Sỹ Oai lập cú hat-trick đầu tiên.

Năng lượng tràn đầy từ các cầu thủ, cổ động viên sinh viên ẢNH: ĐỘC LẬP