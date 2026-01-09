Những hình ảnh đẹp, tràn đầy năng lượng tại ngày khai mạc TNSV THACO cup 2026

Lễ khai mạc TNSV THACO cup 2026 có sự hiện diện của ban giám hiệu các đại học, trường đại học, học viện, cao đẳng tham dự giải; các cựu tuyển thủ, danh thủ bóng đá Việt Nam qua các thời kỳ; đại diện trưởng đoàn, ban huấn luyện, cầu thủ 35 đội bóng khu vực TP.HCM, các giám sát trọng tài làm nhiệm vụ, các phóng viên báo đài.
Đặc biệt có hơn 6.000 cổ động viên là các bạn sinh viên của các trường tham dự giải có mặt trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cùng hàng ngàn người đang xem trực tiếp lễ khai mạc giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần 4 - năm 2026 cúp THACO trên các nền tảng thanhnien.vn, YouTube, fanpage, Facebook, TikTok Báo Thanh Niên.
Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức giải cho biết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam được T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam giao cho Báo Thanh Niên phối hợp với VFF tổ chức.
Giải diễn ra hàng năm trong khoảng thời gian từ kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên Việt Nam 9.1, đến chào mừng Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26.3 và Ngày thể thao Việt Nam 27.3. Đây là giải đấu trong hệ thống thi đấu quốc gia thường niên của VFF và giải thể thao sinh viên Việt Nam.
TNSV THACO cup 2026 có 60 đội bóng các trường đại học, đại học, học viện, cao đẳng tham dự, trong đó 59 đội bóng sẽ tranh tài vòng loại ở 4 khu vực gồm Hà Nội (sân Trường ĐH Thủy Lợi, 12 đội), Duyên hải miền Trung (sân vận động Quân khu 5, 4 đội), Tây Nam bộ (sân Trường ĐH Đồng Tháp, 8 đội) và khu vực TP.HCM (sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng và sân Tao Đàn với 35 đội).
Khu vực TP.HCM có số đội bóng dự tranh vòng loại lớn nhất từ trước đến nay, với 35 đại diện từ các trường đại học, đại học, cao đẳng, học viện. Cuộc cạnh tranh giành 6 chiếc vé đi Nha Trang vì thế sẽ vô cùng khốc liệt.
Ban tổ chức đề nghị lực lượng trọng tài, giám sát tiếp tục điều hành công tâm, chính xác, hết sức tập trung vào từng tình huống trên sân; các trưởng đoàn, HLV kiểm tra chặt chẽ hồ sơ các cầu thủ để bảo đảm đủ tư cách thi đấu như quy định của điều lệ giải. Ban tổ chức cũng mong muốn các bạn sinh viên tiếp tục phát huy tinh thần chơi đẹp - thắng đẹp - cổ vũ đẹp cả trên sân cỏ lẫn khán đài; tiếp tục thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, đặt danh dự cá nhân và uy tín của nhà trường lên trên hết.
Ngày ra quân TNSV THACO cup 2026 mưa bàn thắng
Ngay trong chiều 9.1, tại trận đấu ra quân nhóm 1 của TNSV THACO cup 2026, đội Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TP.HCM (HUFLIT) thắng dễ Học viện Hàng không Việt Nam tỷ số 2-0 với hai bàn thắng quyết định ngay trong hiệp 1.
Còn đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng có ngày ra quân hoàn hảo khi đánh bại đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM với tỷ số đậm 6-0, trong đó cầu thủ Sỹ Oai lập cú hat-trick đầu tiên.
Lễ khai mạc TNSV THACO cup 2026 có sự hiện diện của nhiều quý vị đại biểu, khách quý. Về phía khách mời, đại biểu, có: ông Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; ông Lê Thắng Lợi, Giám đốc Trung tâm phát triển Giáo dục - Đào tạo phía Nam, đại diện Bộ GD-ĐT; ông Đỗ Văn Toàn, Phó phòng TDTT, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM;
Về phía đơn vị đồng tổ chức phụ trách công tác chuyên môn giải đấu, có sự hiện diện của ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF); ông Nguyễn Quốc Hội, Thường trực VFF.
Về phía các đơn vị đồng hành giải và vòng loại khu vực TP.HCM, có sự hiện diện của ông Lê Hữu Có, Phó giám đốc Văn hóa Tập đoàn THACO - đơn vị tài trợ chính giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần 4, năm 2026, cúp THACO; ông Trần Văn Tâm, Giám đốc Kinh doanh Tiếp thị Saigontourist Group; tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sơn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đơn vị đăng cai vòng loại khu vực TP.HCM; ông Huỳnh Thanh Quốc Bảo, Giám đốc Công ty TNHH Bảo Uyên Sport, nhãn hiệu Bulbal; ông Nguyễn Lê Phúc Hậu, đại diện Tập đoàn thể thao Động Lực; ông Nguyễn Hạo Sanh, Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn.
