Thời sự

Công an TP.HCM tạm giữ 19 thanh thiếu niên đuổi đánh nhau náo loạn đường phố

Hoàng Huy
13/01/2026 13:07 GMT+7

Từ mâu thuẫn trong giao tiếp, 2 nhóm thanh niên lôi kéo đồng bọn, mang theo hung khí đuổi đánh nhau gây náo loạn đường phố ở phường Chánh Hưng (TP.HCM). Công an TP.HCM đã tạm giữ 19 người để điều tra, làm rõ.

Ngày 13.1, Công an TP.HCM cho biết đang khẩn trương mở rộng điều tra, xử lý nghiêm vụ 2 nhóm thanh niên mang hung khí nguy hiểm, đuổi đánh nhau náo loạn đường phố, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng tại khu vực đường Dương Bá Trạc và chân cầu Kênh Xáng, phường Chánh Hưng (quận 8 cũ).

Công an TP.HCM tạm giữ 19 thanh thiếu niên đuổi đánh nhau gây náo loạn đường phố - Ảnh 1.

Các nghi phạm đuổi đánh nhau gây náo loạn đường phố

ẢNH: CTV

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1 giờ sáng 12.1, người dân sống dọc tuyến đường Dương Bá Trạc (phường Chánh Hưng) chứng kiến hàng chục thanh niên đi xe máy, tay lăm lăm mã tấu, chĩa tự chế... rượt đuổi nhau.

Tại khu vực trước số 456C1 Dương Bá Trạc và chân cầu Kênh Xáng, 2 nhóm này đã lao vào hỗn chiến, rượt đuổi đánh nhau bất chấp sự nguy hiểm cho người qua đường. Toàn bộ hình ảnh manh động này sau đó được phát tán trên mạng xã hội khiến dư luận bất bình.

Ngay lập tức, Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp công an địa phương tổ chức truy xét thần tốc. Chỉ trong thời gian ngắn, 19 nghi phạm liên quan đã bị đưa về trụ sở để làm rõ.

Công an TP.HCM tạm giữ 19 thanh thiếu niên đuổi đánh nhau gây náo loạn đường phố - Ảnh 2.

Công an lấy lời khai của nghi phạm

ẢNH: CTV

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm khai, vì mâu thuẫn trong giao tiếp giữa Nguyễn Quốc Thắng (biệt danh Năm Heo, 20 tuổi) và L.T.H (13 tuổi) cùng ở phường Chánh Hưng, cả 2 đã lôi kéo thêm đồng bọn để giải quyết bằng bạo lực.

Trước khi thực hiện hành vi này, các nghi phạm này đã chuẩn bị sẵn "kho" hung khí gồm mã tấu, dao rựa, chĩa... cất giấu tại hẻm 35 Cao Lỗ (phường Chánh Hưng) rồi mới tổ chức đi tìm đối phương.

PC02 cho biết, hành vi của nhóm thanh thiếu niên này thể hiện sự coi thường pháp luật, xem nhẹ tính mạng con người. Không chỉ đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người khác, việc nhóm này cầm hung khí di chuyển tốc độ cao qua các tuyến đường đông dân cư còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cho người dân.

PC02 đang tiếp tục làm rõ mức độ vi phạm của từng đối tượng để củng cố chứng cứ, kiên quyết xử lý hình sự với khung hình phạt nghiêm khắc. Đồng thời, cơ quan chức năng kêu gọi các đối tượng trong nhóm đuổi đánh nhau gây náo loạn đường phố đang lẩn trốn nhanh chóng ra trình diện để hưởng khoan hồng.

đuổi đánh nhau gây náo loạn đường phố thanh niên đuổi đánh nhau rượt đuổi nhau Công An TP.HCM Mã tấu
