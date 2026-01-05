Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Điều tra vụ đánh nhau ở quán nhậu khiến một người nhập viện

Trần Kha
Trần Kha
05/01/2026 08:41 GMT+7

Xảy ra mâu thuẫn, nhóm khách bất ngờ lao vào đánh nhau ở quán nhậu trên địa bàn phường Bình Tân (TP.HCM). Vụ việc khiến một người bị thương nặng, phải nhập viện.

Liên quan đến vụ đánh nhau ở quán nhậu trên đường Bình Thành, ngày 5.1, Công an phường Bình Tân (TP.HCM) đang khẩn trương lập hồ sơ, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

TP.HCM: Điều tra vụ đánh nhau ở quán nhậu khiến một người nhập viện- Ảnh 1.

Nhân viên y tế băng bó lại vết thương, đưa nạn nhân vào bệnh viện

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 4.1, một nhóm người đang ngồi nhậu tại quán nhậu trên đường Bình Thành (phường Bình Tân, TP.HCM) thì xảy ra cự cãi lớn tiếng.

Đỉnh điểm, các bên không giữ được bình tĩnh đã lao vào ẩu đả, đánh nhau dữ dội ngay trong quán khiến nhiều thực khách và người dân xung quanh hoảng sợ.

Sau vụ ẩu đả, hai người nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường. Tại quán, một người đàn ông còn lại bị thương nặng, người bê bết máu.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã nhanh chóng hỗ trợ gọi xe cấp cứu đến sơ cứu, băng bó vết thương tại chỗ trước khi đưa nạn nhân vào bệnh viện.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Bình Tân đã có mặt ghi nhận hiện trường, trích xuất camera và lấy lời khai từ những người liên quan.

TP.HCM: Điều tra vụ đánh nhau ở quán nhậu khiến một người nhập viện- Ảnh 2.

Nhân viên quán nhậu lau dọn các vết máu trên nền gạch

ẢNH: TRẦN KHA

Bước đầu, đại diện phía quán nhậu cho biết nhóm người này là khách đến ăn uống và ngồi ở hai bàn khác nhau. Tuy nhiên, đến thời điểm tính tiền ra về, giữa hai bên phát sinh mâu thuẫn dẫn đến việc lớn tiếng qua lại và dẫn đến xô xát đánh nhau ở quán nhậu.

Vụ ẩu đả trong quán nhậu đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Trích xuất camera truy xét nhóm người đánh nhau ở Hóc Môn

Trích xuất camera truy xét nhóm người đánh nhau ở Hóc Môn

Nhóm người dừng xe máy ở giữa đường, đứng cự cãi rồi lao vào đánh nhau loạn xạ.

Khám phá thêm chủ đề

đánh nhau Quán nhậu Công an phường Bình Tân đánh nhau ở quán nhậu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận