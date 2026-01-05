TP.HCM: Điều tra vụ đánh nhau ở quán nhậu khiến một người nhập viện

Liên quan đến vụ đánh nhau ở quán nhậu trên đường Bình Thành, ngày 5.1, Công an phường Bình Tân (TP.HCM) đang khẩn trương lập hồ sơ, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nhân viên y tế băng bó lại vết thương, đưa nạn nhân vào bệnh viện ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 4.1, một nhóm người đang ngồi nhậu tại quán nhậu trên đường Bình Thành (phường Bình Tân, TP.HCM) thì xảy ra cự cãi lớn tiếng.

Đỉnh điểm, các bên không giữ được bình tĩnh đã lao vào ẩu đả, đánh nhau dữ dội ngay trong quán khiến nhiều thực khách và người dân xung quanh hoảng sợ.

Sau vụ ẩu đả, hai người nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường. Tại quán, một người đàn ông còn lại bị thương nặng, người bê bết máu.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã nhanh chóng hỗ trợ gọi xe cấp cứu đến sơ cứu, băng bó vết thương tại chỗ trước khi đưa nạn nhân vào bệnh viện.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Bình Tân đã có mặt ghi nhận hiện trường, trích xuất camera và lấy lời khai từ những người liên quan.

Nhân viên quán nhậu lau dọn các vết máu trên nền gạch ẢNH: TRẦN KHA

Bước đầu, đại diện phía quán nhậu cho biết nhóm người này là khách đến ăn uống và ngồi ở hai bàn khác nhau. Tuy nhiên, đến thời điểm tính tiền ra về, giữa hai bên phát sinh mâu thuẫn dẫn đến việc lớn tiếng qua lại và dẫn đến xô xát đánh nhau ở quán nhậu.

Vụ ẩu đả trong quán nhậu đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.