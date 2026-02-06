Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Đà Nẵng: Cứu sống người đàn ông bị máy cưa gạch cắt đứt vùng cổ

Mạnh Cường
Mạnh Cường
06/02/2026 06:31 GMT+7

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Nam vừa cứu sống kịp thời người đàn ông ở TP.Đà Nẵng bị máy cưa gạch cắt gần đứt vùng cổ, máu phun thành tia.

Chiều 5.2, bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên, Trưởng khoa Tai mũi họng, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam (đóng tại phường Tam Kỳ, TP.Đà Nẵng), cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công, kịp thời cứu sống một bệnh nhân bị máy cưa gạch cắt gần đứt vùng cổ trong lúc lao động.

Sau ca phẫu thuật, hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn dần ổn định và đang được theo dõi, điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực – chống độc.

Đà Nẵng: Cứu sống người đàn ông bị máy cưa gạch cắt đứt vùng cổ - Ảnh 1.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên, Trưởng khoa Tai mũi họng, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam (bên trái) đang phẫu thuật cho bệnh nhân

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trước đó, vào lúc 12 giờ 14 phút cùng ngày 5.2, khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Quảng Nam tiếp nhận bệnh nhân V.Tr (63 tuổi, trú thôn Khánh Tân, xã Phú Ninh, TP.Đà Nẵng) trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhân nhập viện với vết thương phức tạp vùng cổ dài khoảng 6 cm, máu chảy thành tia, kèm theo biểu hiện kích thích, vật vã, choáng do mất máu nặng.

Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc đang làm việc, ông Tr. không may bị trượt ngã, vùng cổ đập mạnh vào máy cưa gạch đang hoạt động, dẫn đến vết cắt sâu, nguy hiểm đến tính mạng.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cấp cứu, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị đứt khí quản nham nhở, chảy máu nhiều vùng hạ cằm, thở gắng sức và tràn dịch màng phổi hai bên với lượng lớn.

Ngay lập tức, bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên cùng ê kíp đã tiến hành đặt nội khí quản trong điều kiện vùng hầu họng có nhiều máu tươi và máu cục, đồng thời chèn gạc cầm máu tại chỗ.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển khẩn cấp đến Khoa Gây mê - hồi sức để phẫu thuật. Sau khoảng 2 giờ đồng hồ phẫu thuật căng thẳng, các bác sĩ đã thực hiện thành công ca mở khí quản và nối khí quản tận – tận, qua đó giành lại sự sống cho bệnh nhân.

Hiện bệnh nhân tiếp tục được theo dõi sát sao, điều trị tích cực nhằm ngăn ngừa biến chứng và phục hồi chức năng hô hấp.

Xem thêm bình luận