Sở GD-ĐT TP.HCM khuyến cáo giáo viên, học sinh về phẫu thuật thẩm mỹ

Sở GD-ĐT TP.HCM có văn bản phổ biến khuyến cáo giáo viên, học sinh khi thực hiện dịch vụ thẩm mỹ ảnh: T.N tạo bởi AI

Theo khuyến cáo của Sở GD-ĐT TP.HCM, nhằm bảo đảm an toàn, sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh, Sở GD-ĐT đề nghị các trường triển khai tuyên truyền cảnh báo rủi ro khi thực hiện dịch vụ thẩm mỹ tại các cơ sở quảng cáo trôi nổi, chưa được cấp phép.

Khuyến cáo lựa chọn cơ sở đủ điều kiện, chỉ thực hiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cơ quan có thẩm quyền cấp phép và phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp.

Lưu ý các dịch vụ có can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật; tiêm, chích, bơm; chiếu tia, sóng; đốt; các can thiệp xâm lấn khác…) phải thực hiện đúng nơi, đúng thẩm quyền. Đặc biệt, dịch vụ xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm chỉ thực hiện tại bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ (hoặc cơ sở khám chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về thẩm mỹ đã được phê duyệt).

Sở này đề nghị các trường đăng tải nội dung khuyến cáo trên website, bảng tin, kênh truyền thông nội bộ; lồng ghép trong sinh hoạt lớp, họp phụ huynh (phù hợp lứa tuổi).

Đặc biệt, không tiếp nhận, không tổ chức hoạt động quảng cáo, giới thiệu dịch vụ thẩm mỹ trong khuôn viên nhà trường và qua các kênh liên lạc của lớp, trường.

Sở GD-ĐT đưa ra các khuyến cáo nói trên đến tất cả các cơ sở giáo dục căn cứ theo chỉ đạo của UBND TP về việc tăng cường quản lý hoạt động khám chữa bệnh và công văn của Sở Y tế việc phối hợp tăng cường tuyên truyền đến từng người dân khi có nhu cầu thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ.