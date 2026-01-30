Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Sở GD-ĐT TP.HCM khuyến cáo giáo viên, học sinh về phẫu thuật thẩm mỹ

Bích Thanh
Bích Thanh
30/01/2026 11:11 GMT+7

Ngày 30.1, Sở GD-ĐT TP.HCM triển khai văn bản tuyên truyền, phổ biến khuyến cáo giáo viên, học sinh khi thực hiện dịch vụ thẩm mỹ.

Sở GD-ĐT TP.HCM khuyến cáo giáo viên, học sinh về phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 1.

Sở GD-ĐT TP.HCM có văn bản phổ biến khuyến cáo giáo viên, học sinh khi thực hiện dịch vụ thẩm mỹ

ảnh: T.N tạo bởi AI

Theo khuyến cáo của Sở GD-ĐT TP.HCM, nhằm bảo đảm an toàn, sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh, Sở GD-ĐT đề nghị các trường triển khai tuyên truyền cảnh báo rủi ro khi thực hiện dịch vụ thẩm mỹ tại các cơ sở quảng cáo trôi nổi, chưa được cấp phép.

Khuyến cáo lựa chọn cơ sở đủ điều kiện, chỉ thực hiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cơ quan có thẩm quyền cấp phép và phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp.

Lưu ý các dịch vụ có can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật; tiêm, chích, bơm; chiếu tia, sóng; đốt; các can thiệp xâm lấn khác…) phải thực hiện đúng nơi, đúng thẩm quyền. Đặc biệt, dịch vụ xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm chỉ thực hiện tại bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ (hoặc cơ sở khám chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về thẩm mỹ đã được phê duyệt).

Sở này đề nghị các trường đăng tải nội dung khuyến cáo trên website, bảng tin, kênh truyền thông nội bộ; lồng ghép trong sinh hoạt lớp, họp phụ huynh (phù hợp lứa tuổi).

Đặc biệt, không tiếp nhận, không tổ chức hoạt động quảng cáo, giới thiệu dịch vụ thẩm mỹ trong khuôn viên nhà trường và qua các kênh liên lạc của lớp, trường.

Sở GD-ĐT đưa ra các khuyến cáo nói trên đến tất cả các cơ sở giáo dục căn cứ theo chỉ đạo của UBND TP về việc tăng cường quản lý hoạt động khám chữa bệnh và công văn của Sở Y tế việc phối hợp tăng cường tuyên truyền đến từng người dân khi có nhu cầu thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ.

Tin liên quan

Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo khẩn về bữa ăn bán trú đang gây bức xúc

Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo khẩn về bữa ăn bán trú đang gây bức xúc

Sáng nay (30.1), Sở GD-ĐT TP.HCM phát thông báo liên quan đến an toàn thực phẩm của bữa ăn bán trú đang gây bức xúc trong những ngày qua.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo chăm sóc sức khỏe học sinh

TP.HCM họp báo, trả lời về công ty cung cấp suất ăn bán trú gây bức xúc

Khám phá thêm chủ đề

phẫu thuật thẩm mỹ học sinh giáo viên cảnh báo thẩm mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận