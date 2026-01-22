Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu giáo viên 'đã uống rượu, bia - không lái xe'

Giáo viên cùng học sinh tham gia các hoạt động truyền thống trong dịp Tết Nguyên đán ảnh minh họa: Đào Ngọc Thạch

Ngày 22.1, Sở GD-ĐT TP.HCM triển khai thông báo về công tác bảo đảm an toàn trường học, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và lễ hội Xuân 2026 đến gần 3.500 cơ sở giáo dục ở tất cả các cấp học.

Theo yêu cầu của Sở GD-ĐT, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cơ sở giáo dục phải có kế hoạch phân công cán bộ, nhân viên trực trong những ngày nghỉ tết và lễ hội Xuân 2026, đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống phát sinh tại đơn vị. Đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn cơ sở vật chất, trang thiết bị, hồ sơ, dữ liệu của đơn vị trong suốt thời gian nghỉ Tết và các sự kiện chính trị năm 2026.

Đặc biệt, các cơ sở giáo dục phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình học sinh làm tốt công tác quản lý học sinh trong thời gian nghỉ tết và chủ động tổ chức cho học sinh, sinh viên ký cam kết không tham gia các tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy, không để xảy ra các vi phạm liên quan pháo nổ, trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau dịp nghỉ tết; nhắc nhở phụ huynh học sinh thực hiện cam kết không giao mô tô, xe máy cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi theo quy định pháp luật.

Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên các nhà trường sở này yêu cầu phải chấp hành các quy định an toàn giao thông theo các quy định "đã uống rượu, bia - không lái xe", "không phóng nhanh, vượt ẩu, chuyển hướng bất ngờ"... Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông; quy định về xử lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ sở giáo dục vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm.

Các trường đẩy mạnh tuyên truyền đến học sinh, sinh viên đủ điều kiện điều khiển xe mô tô, xe máy việc chấp hành các quy định an toàn giao thông theo các khẩu hiệu "không phóng nhanh, vượt ẩu, chuyển hướng bất ngờ", "không sử dụng điện thoại khi lái xe", "không đi dàn hàng ngang từ 2 xe trở lên trên đường", "không dừng đỗ xe mô tô, xe máy dưới lòng đường"; sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe máy, xe máy điện, xe đạp điện. Tuyên truyền cho học sinh, sinh viên không tham gia các tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy, không vi phạm liên quan đến pháo nổ, trật tự an toàn giao thông, không cổ vũ hoặc tham gia đua xe trái phép.



