Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu giáo viên 'đã uống rượu, bia - không lái xe'

Bích Thanh
Bích Thanh
22/01/2026 08:38 GMT+7

Sở GD-ĐT TP.HCM đưa ra hàng loạt những quy định đối với giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc chấp hành các quy định 'đã uống rượu, bia - không lái xe', 'không phóng nhanh, vượt ẩu, chuyển hướng bất ngờ', sử dụng xe phân khối lớn khi chưa đủ tuổi… trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới.

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu giáo viên 'đã uống rượu, bia - không lái xe' - Ảnh 1.

Giáo viên cùng học sinh tham gia các hoạt động truyền thống trong dịp Tết Nguyên đán

ảnh minh họa: Đào Ngọc Thạch

Ngày 22.1, Sở GD-ĐT TP.HCM triển khai thông báo về công tác bảo đảm an toàn trường học, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và lễ hội Xuân 2026 đến gần 3.500 cơ sở giáo dục ở tất cả các cấp học.

Theo yêu cầu của Sở GD-ĐT, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cơ sở giáo dục phải có kế hoạch phân công cán bộ, nhân viên trực trong những ngày nghỉ tết và lễ hội Xuân 2026, đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống phát sinh tại đơn vị. Đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn cơ sở vật chất, trang thiết bị, hồ sơ, dữ liệu của đơn vị trong suốt thời gian nghỉ Tết và các sự kiện chính trị năm 2026.

Đặc biệt, các cơ sở giáo dục phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình học sinh làm tốt công tác quản lý học sinh trong thời gian nghỉ tết và chủ động tổ chức cho học sinh, sinh viên ký cam kết không tham gia các tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy, không để xảy ra các vi phạm liên quan pháo nổ, trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau dịp nghỉ tết; nhắc nhở phụ huynh học sinh thực hiện cam kết không giao mô tô, xe máy cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi theo quy định pháp luật.

Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên các nhà trường sở này yêu cầu phải chấp hành các quy định an toàn giao thông theo các quy định "đã uống rượu, bia - không lái xe", "không phóng nhanh, vượt ẩu, chuyển hướng bất ngờ"... Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông; quy định về xử lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ sở giáo dục vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm.

Các trường đẩy mạnh tuyên truyền đến học sinh, sinh viên đủ điều kiện điều khiển xe mô tô, xe máy việc chấp hành các quy định an toàn giao thông theo các khẩu hiệu "không phóng nhanh, vượt ẩu, chuyển hướng bất ngờ", "không sử dụng điện thoại khi lái xe", "không đi dàn hàng ngang từ 2 xe trở lên trên đường", "không dừng đỗ xe mô tô, xe máy dưới lòng đường"; sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe máy, xe máy điện, xe đạp điện. Tuyên truyền cho học sinh, sinh viên không tham gia các tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy, không vi phạm liên quan đến pháo nổ, trật tự an toàn giao thông, không cổ vũ hoặc tham gia đua xe trái phép.


Tin liên quan

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh TP.HCM sẽ không quá 2 tuần

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh TP.HCM sẽ không quá 2 tuần

Ngày 27.12, Sở GD-ĐT TP.HCM thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của học sinh, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục.

Học sinh nghỉ tết, yêu cầu giáo viên không giao bài tập về nhà

Đi học lại sau kỳ nghỉ tết: Thông điệp của thầy hiệu trưởng từ cây bút chì

Khám phá thêm chủ đề

Sở GD-ĐT TP.HCM giáo viên nghỉ tết nguyên đán lịch nghỉ Tết của học sinh TP.HCM giáo viên không được uống rượu bia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận