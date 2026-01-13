Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu không phát tán hình ảnh tiêu cực trên không gian mạng

Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) trò chuyện với học sinh về đảm bảo an toàn trên không gian mạng ẢNH: BẢO CHÂU

Ngày 13.1, Sở GD-ĐT TP.HCM triển khai yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền cho học sinh, sinh viên tuyệt đối không phát tán, chia sẻ, bình luận các video, hình ảnh tiêu cực trên không gian mạng.

Sở GD-ĐT đề nghị hiệu trưởng các trường xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức các hoạt động quán triệt, tuyên truyền lồng ghép, tích hợp nội dung an toàn thông tin mạng và luật xử lý các trường hợp vi phạm thông tin mạng phù hợp với điều kiện thực tế của từng nhà trường bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả cho cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động và học sinh, sinh viên.

Sở này cũng yêu cầu các trường phối hợp cùng cơ quan chức năng tại địa phương tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động và của học sinh, sinh viên về an toàn thông tin mạng; tăng cường công tác phối hợp gia đình - nhà trường - xã hội và các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền giáo dục an toàn thông tin mạng cho học sinh, sinh viên tại đơn vị.

Đồng thời yêu cầu cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động và học sinh, sinh viên sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, đúng pháp luật. Tuyệt đối không đăng tải, phát tán, chia sẻ, bình luận các video, hình ảnh tiêu cực sai sự thật, xuyên tạc, kích động, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

Trong công văn triển khai, bà Huỳnh Thị Như Trang, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, nhắc nhở cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động và học sinh, sinh viên nên theo dõi thông tin chính thức tại các trang mạng, báo chí chính thống của các cơ quan, tổ chức nhà nước. Không chia sẻ những thông tin trên mạng khi chưa được kiểm chứng chính xác, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.

Nhà trường thực hiện báo cáo nhanh các trường hợp cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động và học sinh, sinh viên vi phạm về an ninh, an toàn thông tin không gian mạng cho cơ quan chức năng tại địa phương và Sở GD-ĐT (nếu có).