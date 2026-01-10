Hàng chục ngàn học sinh mừng Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam

Tiết mục văn nghệ "Hoà bình đẹp lắm" của học sinh Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa (P.Sài Gòn, TP.HCM) biểu diễn tại cụm trại 3 ẢNH: BẢO CHÂU

Hôm nay, 10.1, Sở GD-ĐT TP.HCM đồng loạt tổ chức khai mạc Hội trại mừng Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam 9.1 dành cho gần 15.000 học sinh THPT của 262 trường ở 12 cụm trại khác nhau.

Với thông điệp "Học sinh thành phố làm theo lời Bác -Tự hào truyền thống - Tiếp nối tương lai", hội trại năm nay diễn ra trong thời điểm TP.HCM hướng tới dấu mốc lịch sử 50 năm vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976-2026), một dấu son lịch sử, là niềm tự hào thiêng liêng của mỗi người dân thành phố.

Học sinh tiêu biểu của Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (P.Xuân Hòa, TP.HCM) tại hội trại ẢNH: BẢO CHÂU

Năm nay cũng là năm đầu tiên, học sinh THPT của 2 tỉnh Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) sau khi sáp nhập với TPHCM tham gia vào hội trại này.

Phát biểu tại lễ khai mạc cụm trại 6 (Trường THPT Tạ Quang Bửu, phường Bình Đông, TP.HCM), ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho rằng đây cũng là dịp để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, là hoạt động giáo dục với quy mô lớn nhất của ngành, với sự tham gia của 100% trường THPT công lập, gần 50% trường THPT ngoài công lập và hơn 95% trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, phát biểu tại cụm trại 6 ẢNH: BẢO CHÂU

Ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, những học sinh tiêu biểu có mặt trong hội trại hôm nay, không chỉ là những gương mặt xuất sắc của từng trường, mà còn là đại diện cho tinh thần, trí tuệ và khát vọng vươn lên của học sinh TP.HCM.

"Từ đây, các em sẽ tiếp tục khẳng định bản lĩnh của công dân thời đại số: Biết học tập suốt đời, làm chủ công nghệ, ứng xử văn minh trên môi trường mạng, nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, sẵn sàng cùng với thành phố bước vào kỷ nguyên vươn mình bằng tri thức, nhân cách và khát vọng phụng sự", ông Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh.

Dịp này, toàn thể hội trại cũng đã tuyên dương, khen thưởng cho 953 học sinh đạt danh hiệu "Học sinh tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".