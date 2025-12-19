TP.HCM có hơn 500 học sinh THPT thi học sinh giỏi quốc gia

Lễ xuất quân các đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia cấp THPT năm học 2025-2026 ẢNH: B.C

Theo đó, trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia cấp THPT năm học 2025-2026 sắp diễn ra vào ngày 25-26.12, TP.HCM có 567 học sinh tham dự ở 12 môn học. Trong đó có 478 học sinh tham dự các môn thi toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung và tiếng Nhật.

Và 89 học sinh của Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM), tham dự các môn toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, tiếng Anh, lịch sử và địa lý.

Đây là năm đầu tiên TP.HCM sau khi sáp nhập có số lượng học sinh đông đảo tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia (gấp 2 lần so với trước khi sáp nhập).

Ngoài học sinh đến từ các trường THPT chuyên: Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Lê Quý Đôn (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ), Hùng Vương (Bình Dương cũ), năm nay các trường THPT thường cũng có nhiều học sinh được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia.

Trong số này, ngoài học sinh các trường THPT nổi tiếng như Nguyễn Thượng Hiền, Phú Nhuận, Lê Quý Đôn, Nguyễn Thị Minh Khai, Gia Định, Mạc Đĩnh Chi… còn có học sinh Trường THPT Châu Thành (khu vực 3), THPT Bình Tân, THPT Hùng Vương, THPT Trần Văn Giàu (khu vực 1)…

Trường THPT Bình Tân (P.Bình Tân), một trường vùng ven ở khu vực 1, năm nay có học sinh được chọn vào đội tuyển môn ngữ văn tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sắp tới. Trong ảnh Hiệu trưởng Trường THPT Bình Tân Nguyễn Thị Kim Huệ, chúc mừng học sinh của mình

Trước đó, 478 học sinh nói trên đã tham gia bồi dưỡng kiến thức từ ngày 13.10 đến ngày 19.12 (10 tuần), thời lượng từ 30 đến 40 tiết/môn/tuần.

Tùy theo môn thi, học sinh các đội dự tuyển có 9 tuần bồi dưỡng trực tiếp tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (khu vực 1) và một tuần bồi dưỡng trực tiếp tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (khu vực 3) theo thời khóa biểu của từng môn học.

Phát biểu tại buổi lễ xuất quân đội tham tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, chia sẻ: "10 tuần học tập trung vừa qua các em không chỉ được học tập với các thầy cô dạy giỏi, được trang bị kiến thức nâng cao, rèn luyện tư duy linh hoạt, sắc sảo… Hơn thế nữa, các em còn có sự giao lưu, kết nối, chia sẻ với các bạn học sinh trong đội tuyển. Sở GD-ĐT TP.HCM rất kỳ vọng vào các em, không chỉ là ghi danh vào bảng vàng trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sắp tới mà lớn hơn là các em sẽ trở thành nguồn nhân lực tiêu biểu, đóng góp cho sự phát triển của thành phố. Với nền tảng kiến thức và kỹ năng đã được trang bị tốt ở bậc THPT, các em sẽ thuận lợi 'tung cánh' ở các trường ĐH trong nước và nước ngoài, trở thành công dân ưu tú của đất nước".