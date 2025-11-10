Thi học sinh giỏi quốc gia vào ngày 25 - 26.12

Bộ GD-ĐT vừa ban hành hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026. Theo đó, ngày 25.12, thi viết các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật và thi lập trình trên máy vi tính đối với môn tin học.

Ngày 26.12, thi viết các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học; thi nói các môn tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật và thi lập trình trên máy vi tính đối với môn tin học.

Đội tuyển học sinh Hà Nội tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2024 - 2025 ẢNH: SGD

Trước ngày 16.12, Bộ GD-ĐT sẽ thông báo cho các đơn vị dự thi về việc tổ chức các hội đồng coi thi và điều động nhân sự tham gia các hội đồng coi thi.

Đối với môn thi tin học và ngoại ngữ, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT yêu cầu: bố trí giám thị coi thi môn tin học là giảng viên, giáo viên đang giảng dạy môn tin học; giám thị coi thi môn ngoại ngữ là giảng viên, giáo viên đang giảng dạy môn ngoại ngữ. Điều này nhằm bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong quá trình coi thi các môn này.

Hướng dẫn cũng nêu những lưu ý trong khi ghi âm bài thi nói của môn ngoại ngữ, như: "Khi hệ thống bắt đầu ghi âm, thí sinh phải đọc mã số của đề thi, nội dung của câu hỏi trong đề thi trước khi bắt đầu trả lời bằng ngôn ngữ dự thi. Thí sinh không được đọc họ tên, số báo danh, đề cập đến các thông tin cá nhân trong phần trả lời, tạo ra các tiếng động nhằm đánh dấu phần thi của mình (nếu vi phạm quy định này, bài thi nói của thí sinh sẽ bị coi là vi phạm quy định).

Khi ghi âm bài thi, thí sinh phải nói to, rõ ràng. Giám thị trong phòng thi không được tạo ra tiếng động khi hệ thống đang ghi âm phần trả lời của thí sinh. Trong thời gian tổ chức thi nói, nếu xảy ra các sự cố mất điện, mất kết nối mạng internet, các hội đồng coi thi xử lý theo hướng dẫn ban chỉ đạo...

Kỳ thi năm nay được thực hiện theo Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 17/2023/TT-BGDĐT ngày 10.10.2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 23/2025/TT-BGDĐT ngày 24.10.2025 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Theo đó, về số lượng thí sinh dự thi, quy định mới vẫn giữ mỗi đơn vị dự thi được đăng ký tối đa 10 thí sinh cho đội tuyển mỗi môn thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Riêng đơn vị dự thi Hà Nội được đăng ký tối đa 20 thí sinh cho mỗi đội tuyển.

Tuy nhiên, các địa phương thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh thì được tăng số thí sinh dự thi tương ứng với số tỉnh trước khi sáp nhập. Ví dụ, TP.HCM trước khi sáp nhập được đăng ký tối đa 20 thí sinh thì nay tăng lên 40 thí sinh do sáp nhập thêm 2 tỉnh nữa.

Quy chế mới cũng bổ sung những quy định chặt chẽ hơn về cơ sở vật chất, thiết bị với các môn thi như tin học, ngoại ngữ mà quy chế cũ chưa đề cập cụ thể. Ví dụ, về phòng thi, thí sinh dự thi môn tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia được bố trí phòng thi riêng; các máy tính được cô lập, không liên hệ với bất kỳ thiết bị, phương tiện nào trong và ngoài phòng thi.

Với môn ngoại ngữ, buổi thi viết, mỗi môn ngoại ngữ được bố trí phòng thi riêng, có một bộ máy nghe đĩa CD và loa, có ít nhất 2 bộ máy nghe đĩa CD và loa dự phòng chung cho tất cả các phòng thi ngoại ngữ. Buổi thi nói, thực hiện theo văn bản hướng dẫn tổ chức thi.